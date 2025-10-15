Fürdés régen – Jó, ha évente egyszer sor került rá, sőt, volt, amikor halálosnak is tartották

Nem telhet el nap ma tisztálkodás nélkül. Nem csak fürdés, zuhanyzás van napjában többször, de a kézfertőtlenítés is nagyon hangsúlyos a járványok miatt, a civilizált ember parfümben úszik. Kultusza van a tisztaságnak, higiéniának, ha ebben vétesz, könnyen megszólnak társaid.

Bezzeg régen! A középkorban ha évente egyszer fürdött valaki, akkor sokat mondtunk. Na de hogy lehetett így élni? Nem viszkettek egész nap? A szaguk milyen lehetett?

Fürdés régen: Az ókorban nagy kultusza volt.

Forrás: Shutterstock

A fürdés története csak részben kapcsolódik a higiéniához, sokkal több annál

A fürdés története csak részben kapcsolódik a higiéniához, fizikai tisztasághoz. Történelmi feljegyzések mutatják, hogy a korai civilizációk tagjai különböző szándékkal merültek a vízbe, legtöbbször valamilyen társadalmi és rituális, vallási célból. A tisztálkodás, a lélek megtisztítását jelképezte, az Isteneknek való áldozathozatal része volt. A legismertebb és legjobban dokumentált fürdőkultúra az ókori Rómáé, amelyet vízvezetékek és a pazar fürdőházak hatalmas hálózata jellemzett. Fürdőszobája nem volt senkinek, de nem is hiányolták, mert a fürdés csak részben szólt a tisztálkodásról, fürdőbe járni társadalmi esemény volt a közember és az elit számára egyaránt. A római kori fürdőkben színes, zajos élet folyt, kacagás, jövés-menés, játék, sport, gyógykezelések helyszínéül szolgált, néhány nagyobb komplexumban könyvtárakat és előadótermeket is terveztek. A fürdők a higiéniai szempontok biztosítása mellett a vendégek kikapcsolódását szolgálták, barátok találkozhattak, új barátságok szövődtek, kereskedők szerencsés üzleteket köthettek.

A fürdőket körülvevő üzletekben mindent árusítottak, amire a vendégeknek itt szükségük lehetett. A fürdőolaj és fürdőfelszerelések éppen úgy kaphatóak voltak, mint az élelmiszerek és italok. Nem csoda, hogy a római kori ember, ha csak tehette, ideje jelentős részét a fürdőkben töltötte. Erre számos lehetőséget is talált a birodalom városaiban. Ahol megtehették a rómaiak, olyan helyre és úgy építették a fürdőket, hogy a testi felüdülés mellett a szemet gyönyörködtető táj látványa is fokozza a minél teljesebb kikapcsolódást.

Évszázadokig úgy vélték, hogy a fürdés egyenesen veszélyes, halálos is lehet

A középkorban azt hitték, hogy a fürdés veszélyes, kerülendő dolog, attól féltek, ha vízbe merítik magukat, méreganyagok szivároghatnak a testbe a pórusokon keresztül. Fürdés helyett gyakran cserélték ingüket, és „száraz fürdőt” vettek, ruhadarabbal törölték le magukat.

Kleopátra tejben fürdött, Báthory Erzsébet meg vérben? Bizonyára mindenki hallotta ezeket a legendákat, amiből valószínűleg semmi nem igaz, de szimbólumként mindkét uralkodónő jellemét tökéletesen leírják a történetek. Maradjunk is ennyiben.

A pestisjárvány és egyéb kórságok miatt hitték a középkorban a fürdést is veszélyesnek. Olyan szinten nem volt fogalmuk arról, hogy a járványok miként terjednek, hogy mindentől féltek, csak a kosztól, mocsoktól nem. Boszorkányokat égettek, mert azt hitték varázslattal ők terjesztik a betegséget. Fertőzőnek, mérgezőnek hitték a levegőt – hisz érezték a rothadó emberi és állati hullák, az utcán hömpölygő vizelet és ürülék, ételmaradék, szemét szörnyű szagát. De ahelyett, hogy megszabadultak volna a bűz okától, füstölőkkel próbálták megszüntetni azt, gyógynövényeket szórtak az utcákra, vagy illatos tárgyakat hordtak maguknál, hogy elűzzék a „fertőzött levegőt”.

Sokan úgy gondolták, hogy a járványok Isten haragjának jelei, és a bűnök megtorlására küldöttek. lyenkor bűnbánati körmeneteket, önostorozó (flagelláns) meneteket tartottak, hogy kiengeszteljék Istent. A csillagok és bolygók állását is gyakran felelőssé tették. Úgy hitték, hogy bizonyos bolygóegyüttállások „megrontják” a levegőt, és ezzel betegségeket idéznek elő. Orvosok és asztrológusok gyakran készítettek ilyen „járványhoroszkópokat”.

Veszélyesnek tartották a mindennapos fürdést is, ahogy azt kivitelezték az emberek, fertőző volt valóban. Addig míg az egyház be nem tiltotta a fürdést, a családok egésze, kisgyermektől az aggastyánig, cselédekig együtt fürödtek az akár egy hete használt vízben, hisz spórolni kellett vele, oly nehezen hordták a kútról teli a fakádakat, dézsákat, hogy nem cserélték azt akár hetekig se ki.