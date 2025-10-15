Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Fürdés régen – Jó, ha évente egyszer sor került rá, sőt, volt, amikor halálosnak is tartották

higiénia tudomány babona
Tóth Hédi
2025.10.15.
Legtöbben el sem tudjuk képzelni egy napunkat úgy, hogy reggel és este, vagy akár nap közben is be ne ülnénk a kádba. Amikor fürdésre, tusolásra kerül sor, mi sem kizárólag tisztálkodni szeretnénk. A víz felfrissít, ellazít, terápiás hatását élvezzük ki.

Nem telhet el nap ma tisztálkodás nélkül. Nem csak fürdés, zuhanyzás van napjában többször, de a kézfertőtlenítés is nagyon hangsúlyos a járványok miatt, a civilizált ember parfümben úszik. Kultusza van a tisztaságnak, higiéniának, ha ebben vétesz, könnyen megszólnak társaid. 
Bezzeg régen! A középkorban ha évente egyszer fürdött valaki, akkor sokat mondtunk. Na de hogy lehetett így élni? Nem viszkettek egész nap? A szaguk milyen lehetett?

Fürdés régen: Az ókorban nagy kultusza volt.
Fürdés régen: Az ókorban nagy kultusza volt.
Forrás: Shutterstock

A fürdés története csak részben kapcsolódik a higiéniához, sokkal több annál

A fürdés története csak részben kapcsolódik a higiéniához, fizikai tisztasághoz. Történelmi feljegyzések mutatják, hogy a korai civilizációk tagjai különböző szándékkal merültek a vízbe, legtöbbször valamilyen társadalmi és rituális, vallási célból. A tisztálkodás, a lélek megtisztítását jelképezte, az Isteneknek való áldozathozatal része volt. A legismertebb és legjobban dokumentált fürdőkultúra az ókori Rómáé, amelyet vízvezetékek és a pazar fürdőházak hatalmas hálózata jellemzett. Fürdőszobája nem volt senkinek, de nem is hiányolták, mert a fürdés csak részben szólt a tisztálkodásról, fürdőbe járni társadalmi esemény volt a közember és az elit számára egyaránt. A római kori fürdőkben színes, zajos élet folyt, kacagás, jövés-menés, játék, sport, gyógykezelések helyszínéül szolgált, néhány nagyobb komplexumban könyvtárakat és előadótermeket is terveztek. A fürdők a higiéniai szempontok biztosítása mellett a vendégek kikapcsolódását szolgálták, barátok találkozhattak, új barátságok szövődtek, kereskedők szerencsés üzleteket köthettek. 

A fürdőket körülvevő üzletekben mindent árusítottak, amire a vendégeknek itt szükségük lehetett. A fürdőolaj és fürdőfelszerelések éppen úgy kaphatóak voltak, mint az élelmiszerek és italok. Nem csoda, hogy a római kori ember, ha csak tehette, ideje jelentős részét a fürdőkben töltötte. Erre számos lehetőséget is talált a birodalom városaiban. Ahol megtehették a rómaiak, olyan helyre és úgy építették a fürdőket, hogy a testi felüdülés mellett a szemet gyönyörködtető táj látványa is fokozza a minél teljesebb kikapcsolódást.

Évszázadokig úgy vélték, hogy a fürdés egyenesen veszélyes, halálos is lehet

A középkorban azt hitték, hogy a fürdés veszélyes, kerülendő dolog, attól féltek, ha vízbe merítik magukat, méreganyagok szivároghatnak a testbe a pórusokon keresztül. Fürdés helyett gyakran cserélték ingüket, és „száraz fürdőt” vettek, ruhadarabbal törölték le magukat.

Kleopátra tejben fürdött, Báthory Erzsébet meg vérben? Bizonyára mindenki hallotta ezeket a legendákat, amiből valószínűleg semmi nem igaz, de szimbólumként mindkét uralkodónő jellemét tökéletesen leírják a történetek. Maradjunk is ennyiben.

A pestisjárvány és egyéb kórságok miatt hitték a középkorban a fürdést is veszélyesnek. Olyan szinten nem volt fogalmuk arról, hogy a járványok miként terjednek, hogy mindentől féltek, csak a kosztól, mocsoktól nem.  Boszorkányokat égettek, mert azt hitték varázslattal ők terjesztik a betegséget. Fertőzőnek, mérgezőnek hitték a levegőt – hisz érezték a rothadó emberi és állati hullák, az utcán hömpölygő vizelet és ürülék, ételmaradék, szemét szörnyű szagát. De ahelyett, hogy megszabadultak volna a bűz okától, füstölőkkel próbálták megszüntetni azt, gyógynövényeket szórtak az utcákra, vagy illatos tárgyakat hordtak maguknál, hogy elűzzék a „fertőzött levegőt”.

Sokan úgy gondolták, hogy a járványok Isten haragjának jelei, és a bűnök megtorlására küldöttek. lyenkor bűnbánati körmeneteket, önostorozó (flagelláns) meneteket tartottak, hogy kiengeszteljék Istent. A csillagok és bolygók állását is gyakran felelőssé tették. Úgy hitték, hogy bizonyos bolygóegyüttállások „megrontják” a levegőt, és ezzel betegségeket idéznek elő. Orvosok és asztrológusok gyakran készítettek ilyen „járványhoroszkópokat”.

Veszélyesnek tartották a mindennapos fürdést is, ahogy azt kivitelezték az emberek, fertőző volt valóban. Addig míg az egyház be nem tiltotta a fürdést, a családok egésze, kisgyermektől az aggastyánig, cselédekig együtt fürödtek az akár egy hete használt vízben, hisz spórolni kellett vele, oly nehezen hordták a kútról teli a fakádakat, dézsákat, hogy nem cserélték azt akár hetekig se ki.

Nem csak a közember, a királyok sem mosakodtak. Tetűk tenyészete volt parókájuk, fogaik elporladtak, leheletük bűzös volt, bőrük is beteg, de púderrel és mindenféle kenceficével leplezték több-kevesebb sikerrel.

XIV. Lajosnak saját orvosai ajánlották azt, hogy a lehető legkevesebbszer fürödjön. Ráadásul maga is igen macerásnak találta ezt a tevékenységet, így a legenda szerint egész életében csak kétszer fürdött meg. Hasonló eredménnyel büszkélkedett Izabella, Spanyolország királynője, aki saját állítása szerint csak kétszer fürdött: egyszer amikor megszületett, és egyszer amikor megházasodott.

Aztán egy találmány és a tudomány mindent megoldott

A felvilágosodás hozta el az ostoba, sötét középkor végét. A franciák szellemi mozgalma a 18. században hatalmas hatással volt Európa gondolkodására, politikájára és kultúrájára. Lényege az értelem (ráció), a tudomány, és az egyéni szabadság előtérbe helyezése volt a vallási dogmákkal és a feudális renddel szemben. 
Szabad volt végre gondolkodni, kutatni, keresni új megoldásokat, így hamarosan találmány született többek közt a zuhanyzásra is: William Feetham fejlesztette ki Angliában 1767-ben az első modern mechanikus zuhanyt. A vízvezeték-technológia és a vízinfrastruktúra fejlődésével pedig egyre többen vezették be a vizet otthonukba és építtettek kádat, zuhanyt. 
Az a felfogás, miszerint a fürdés higiénia célokat szolgálhat és jobb egészséghez vezethet, csak a 18. - 19. században kezdett kibontakozni. Sokáig az orvosok sem mostak kezet műtétek előtt, amíg nem fogadták el Semmelweis Ignácnak a baktériumokkal kapcsolatos áttörő megállapításait az 1800-as évek végén.  

Innen már egyenes út vezetett a mai fürdőkultúráig. Ismerjük gyógyvizeink pszichére, egészségre gyakorolt áldásos erejét, hungarikumként emlegetik országunk termálvizeit; nap mint nap élvezzük fürdőszobánk csodás áldásait. 

