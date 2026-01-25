Tudtad, hogy a világ első orvosa nő volt? − A nők szerepe a gyógyítás történetében nagyobb volt, mint hinnéd

Az orvostudomány hosszú történetéről még mindig sokan hiszik azt, hogy férfiak írták, pedig számos bizonyíték van rá, hogy bizony nők is kivették a részüket a gyógyászat fejlődéséből Nevükre ugyan homályt vetett a történelem, azonban eredményeik révén az emlékük tovább él. A történelem híres női orvosairól szól írásunk.

A női orvosok évezredek óta aktívan alakították az orvostudományt.

Nők az orvoslásban Ókor: az első orvosnők megjelnése.

Középkor: hogyan lett az orvoslás férfi szakma.

Újkor: a nők visszatérése az orvostudományba.

Feminizmus és a 20. század orvostechnikai forradalma.

Ókori medikusok és az első női orvos

Nem szabad a nőket félvárról venni az orvostudományban: ezt jól érzékelteti, hogy az első orvos, akit névvel azonosítottak, történetesen egy nő volt. Az egyiptomi Szakkara nevű régészeti lelőhelyen ugyanis egy Merit Ptah nevű orvosnő képmását tárták föl, aki a hieroglifák tanulsága szerint főorvos volt i. e. 2700 körül. Magas státuszát jelzi, hogy Dzsószer lépcsős piramisának közelében találták meg a sírhelyet, ahova aligha temettek volna alacsony rangú személyt.

Egy két évszázaddal későbbi síremlék megerősíti, hogy a magas státuszú női orvos nem volt egyedi jelenség az ókori Egyiptomban: Pesehet a női orvosok felügyelője volt.

Ezek a régészeti emlékek nem elegendőek ahhoz, a két nő mindennapi tevékenységét rekonstruáljuk, de remekül árnyalja a Nílus melletti társalom berendezkedését. Érdekesség, hogy évezredekkel később VII. Kleopátra is megjelentetett egy orvosi könyvet nőgyógyászai segítségével. Azonban nem csak a fáraók birodalmában dolgoztak orvosnők: Asszíriában és Babilonban szintén dolgoztak orvosnők, bár az ő tevékenységüket is homály fedi.

A világ első női orvosa az i.e. 2700-ban élt Merit Ptah volt.

Ubartum például kr.e. 2050 körül élt, és a régészeti emlékek alapján egy „orvosdinasztiából” származott. Az ókori Görögországban már főleg férfiak dominálták a gyógyításban, Homérosz említést tett egy Agamedész nevű gyógyítóról, aki még a trójai háború előtt élt. Metrodora pedig az első női író volt, aki orvosi tankönyvet írt, A nők betegségeiről és gyógymódjairól címmel.

Egy szakterület azonban mind Hellászban, mind az ókori Rómában a nőknél maradt: ez pedig nem volt más, mint a bábaság intézménye. Ugyanakkor esetükben nem mindig lehet élesen elválasztani a női orvost a szülésznőtől.