Nehezen megy a nyomulós pasik lerázása? Így szabadulj meg tőlük végleg

Ismerkedni nem mindig egyszerű, főleg, ha egy olyan pasi szemel ki téged, akihez egyáltalán nem vonzódsz. Ilyenkor érdemes egyértelműen a tudtára adnod, hogy nem szeretnél a társaságában lenni. De mi van, ha ez sem működik? Íme 3 tuti tipp, ha a nyomulós pasik lerázása a cél!

A nyomulós pasik lerázása sokszor nem könnyű feladat, hiszen a férfiak nagyon akaratosak tudnak lenni, ha elhatározzák magukat. Vannak, akik éppen emiatt inkább türelmesen tűrik a rosszabbnál rosszabb közeledési kísérleteket, de ha te ezt már meguntad, akkor mutatunk három betonbiztos tippet, amivel lerázhatod a kellemetlen udvarlókat.

A „van barátom” kártya kijátszása

Ez a klasszikus módszer a legegyszerűbb és egyben a leghatékonyabb is. Egyszerűen közöld, hogy párkapcsolatban vagy, ezzel az udvarló tudtára adod, hogy zárt kapukon próbálkozik. A legtöbb férfi ilyenkor nem erőlteti tovább a közeledést. Használható akár igaz, akár csak „védőbeszédként”, amikor nem akarod, hogy közeledjenek hozzád.

Kérj segítséget egy baráttól

Ha bulizni mész, akkor hasznos, ha a barátokkal együtt teszed, és esetleg azt is előre megbeszélitek, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, akkor mi a teendő. Egy a társaságotokban lévő fiú például gyorsan odamehet, mint a „barátod” vagy elterelheti a figyelmet, ha egy nyomulós pasi lerázása a cél. Egy hirtelen ölelés, felkérés táncra vagy egy vicces mondat elejtése gyakran elég ahhoz, hogy a lelkes közeledő meghátráljon.

Használj testbeszédet

A nonverbális jelek sokszor többet mondanak, mint a szavak. Ha távolságot tartasz, nem nézel a szemébe, elfordítod a fejed vagy egyszerűen elfordulsz, akkor a nyomulós pasik gyorsan megértik, hogy nincs nyitottság a részedről. Ez a módszer különösen jól működik zsúfolt helyeken, bulikon, vagy amikor nem szeretnél hangosan beszélni.