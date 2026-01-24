Nehezen megy a nyomulós pasik lerázása? Így szabadulj meg tőlük végleg

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Simon Benedek
2026.01.24.
Az ismerkedés a kezdeti fázisban sosem könnyű, de egy pasinak éreznie kell, ha egy hölgy nem szeretne a társaságában lenni. De mi van, ha egy férfi nem veszi a lapot? Íme néhány tipp a nyomulós pasik lerázására!

Ismerkedni nem mindig egyszerű, főleg, ha egy olyan pasi szemel ki téged, akihez egyáltalán nem vonzódsz. Ilyenkor érdemes egyértelműen a tudtára adnod, hogy nem szeretnél a társaságában lenni. De mi van, ha ez sem működik? Íme 3 tuti tipp, ha a nyomulós pasik lerázása a cél!

A nyomulós pasik lerázása nem könnyű, egy fiatal nő próbál elhajolni egy férfi elől.
A nyomulós pasik lerázása kulcskérdés a nőknél. Íme néhány tuti tipp!
Forrás:  Getty Images

Nyomulós pasik lerázása, ha a szép szó nem használ

  • A nyomulós pasik lerázása nem könnyű feladat.
  • Sok módszer van, de ha egyik sem működik, akkor nézd meg az alábbi 3 tippet.
  • Arra is mutatunk néhány módszert, hogyan ne legyen valaki nyomulós, ha udvarolna. 

A nyomulós pasik lerázása sokszor nem könnyű feladat, hiszen a férfiak nagyon akaratosak tudnak lenni, ha elhatározzák magukat. Vannak, akik éppen emiatt inkább türelmesen tűrik a rosszabbnál rosszabb közeledési kísérleteket, de ha te ezt már meguntad, akkor mutatunk három betonbiztos tippet, amivel lerázhatod a kellemetlen udvarlókat. 

Így rázd le a nyomulós pasikat, ha már semmi más nem működik!

A „van barátom” kártya kijátszása

Ez a klasszikus módszer a legegyszerűbb és egyben a leghatékonyabb is. Egyszerűen közöld, hogy párkapcsolatban vagy, ezzel az udvarló tudtára adod, hogy zárt kapukon próbálkozik. A legtöbb férfi ilyenkor nem erőlteti tovább a közeledést. Használható akár igaz, akár csak „védőbeszédként”, amikor nem akarod, hogy közeledjenek hozzád. 

Kérj segítséget egy baráttól

Ha bulizni mész, akkor hasznos, ha a barátokkal együtt teszed, és esetleg azt is előre megbeszélitek, hogy ha valakinek segítségre van szüksége, akkor mi a teendő. Egy a társaságotokban lévő fiú például gyorsan odamehet, mint a „barátod” vagy elterelheti a figyelmet, ha egy nyomulós pasi lerázása a cél. Egy hirtelen ölelés, felkérés táncra vagy egy vicces mondat elejtése gyakran elég ahhoz, hogy a lelkes közeledő meghátráljon.

Használj testbeszédet

A nonverbális jelek sokszor többet mondanak, mint a szavak. Ha távolságot tartasz, nem nézel a szemébe, elfordítod a fejed vagy egyszerűen elfordulsz, akkor a nyomulós pasik gyorsan megértik, hogy nincs nyitottság a részedről. Ez a módszer különösen jól működik zsúfolt helyeken, bulikon, vagy amikor nem szeretnél hangosan beszélni.

Így ne legyél nyomulós

  • Ne erőltesd a beszélgetést, ha a másik nem reagál. Az érdeklődés kölcsönös kell, hogy legyen.
  • Nem tűnj tolakodónak: ha be sem áll a szád, akkor nehezen tudsz bárkit megismerni. Hagyd, hogy ő is meséljen, tegyél fel nyitott kérdéseket és ne csak magadról beszélj.
  • Nem kell mindent azonnal elárulni: a fokozatos megismerkedés izgalmasabb és vonzóbb.

Ezekkel a tippekkel könnyen megtarthatod a vonzerődet anélkül, hogy tolakodó lennél, és a kapcsolatot egészséges, kiegyensúlyozott módon alakíthatod.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
