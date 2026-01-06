Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 6., kedd Boldizsár

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Shutterstock - Look Studio
hajápolás havazás
Figyelem csajok, a tartós havazás a hajunkat is károsíthatja! Mutatjuk, hogyan védekezhetünk a hó ellen, és hogyan alakíthatjuk ki a téli hajápolási rutinunkat.

Megérkezett az igazi tél: január elején végre megmutatta magát a hó, ami igazi zimankót is hozott magával. A mínuszok nemcsak a hangulatunkat, hanem a hajunkat és a bőrünket is próbára teszik. Ha nem szeretnéd, hogy a tincseid kiszáradjanak vagy elveszítsék a fényüket, ideje téliesíteni a szépségápolási rutinodat! Mutatjuk, hogyan óvhatod meg a hajadat a hideg hónapokban, hogy a loknijaid a havazásban is ragyogjanak.

havazás, hó, téli hajápolás
Havazás és szépségápolás.
Forrás: Shutterstock

Téli hajápolási rutin a havazás ellen

  • A fagyos levegő kiszárítja a hajszerkezetet és a fejbőrt.
  • Ha a hajad elveszíti a természetes nedvességtartalmát töredezett és fakó lesz. 
  • Készülj fel a havazásra egy téli hajápolási rutinnal.

Miért káros a hó és a fagy a hajra?

A hideg, száraz levegő nemcsak a bőrünket, hanem a hajunkat is próbára teszi: kiszívja belőle a nedvességet, ezáltal a hajszálak és a fejbőr is sokkal érzékenyebbé válnak. Ilyenkor a hajszerkezet elveszíti természetes hidratáltságát, a szél pedig tovább ront a helyzeten: a tincsek egymáshoz dörzsölődnek, a kutikula, vagyis a haj külső védőrétege kinyílik, és a haj szöszössé, sprőddé, töredezetté válik. A hőmérséklet-ingadozás sem tesz jót: amikor a fagyos utcáról belépsz a fűtött, száraz levegőjű helyiségbe, a hajad még inkább kiszárad. Ennek következménye lehet a korpásodás és a kellemetlen fejbőrviszketés is. A hó sem kíméli a tincseket – a hajra hullva elolvad, majd a hidegben újra megfagy, mikrosérüléseket okozva a hajszálakban. Nem véletlen, hogy az Olsen ikrek inspirálta „téli hajvédelem” most igazi trend lett.

Hogyan védekezhetsz a hó ellen?

  • Mindig viselj sapkát, és lehetőleg pamut, kasmír vagy selyem keverékű anyagból készültet, ugyanis ezek kevésbé dörzsölik a hajat. 
  • Biztonságosabb, ha télen mindig megszárítod a hajad hajmosás után. Használj hozzá hővédőt és ügyelj a fejbőröd megszárítására. 
  • A téli hónapokban használj leave-in hajápolót. Ezek védőréteget képeznek a hajszálakon, ami csökkenti a kiszáradást. 

Téli hajápolási rutin lépésről lépésre

Használj kíméletes, hidratáló és szulfátmentes sampont. Figyelj arra, hogy ne moss túl gyakran hajat, csak amikor már szükséges. A téli hajápolás legfontosabb része az extra hidratálás. Minden hajmosás után kötelező a balzsam vagy maszk használata. Hetente tegyél fel egy mélyhidratáló pakolást is. Naponta vagy kétnaponta használj hajolajat a hajvégeidre, illetve mindig használj hővédő terméket. 

Hogy télen is szép maradjon a hajad nem csak a termékekre, hanem az életmódodra is figyelned kell. Igyál elegendő folyadékot, figyelj a B-vitamin, cink és Omega-3 beviteledre. Kerüld a szoros copfokat és kontyokat, aludj szatén vagy selyem párnahuzaton és rendszeresen vágasd a hajvégeidet. 

Nézd meg további szezonális cikkeinket is:

Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

A havazás nem zárja ki a divatot! Platformos, szőrmés és elképesztően trendi. Mutatjuk, hogyan viselik a stílusikonok a hótaposó csizmát. Nézd meg a szezon legjobb hótaposóit!

Fülmelegítő és balaclava: a szezon kedvenc kiegészítői, amelyek nélkül igazi It girl nem lép utcára

A téli divat 2025-ben a cuki, bolyhos és stílusos elemekről szól. A divatvilág It girl-jei imádják a balaclava és a fülmelegítő dizájnját, és teljesen jogosan. Mutatjuk a legjobb darabokat!

Dívás drámaiság: mutatjuk a szezon legjobb hosszú télikabátjait

Tökéletes hosszú kabátot keresel? Mutatjuk a szezon legsikkesebb télikabátjaik, amelyek nemcsak divatosak, de melegen is tartanak majd. Nézd meg a téli divat legtrendibb dizájnjait!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu