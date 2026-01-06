Havazás és szépségápolás: így védd fürtjeidet a hidegben!

Megérkezett az igazi tél: január elején végre megmutatta magát a hó, ami igazi zimankót is hozott magával. A mínuszok nemcsak a hangulatunkat, hanem a hajunkat és a bőrünket is próbára teszik. Ha nem szeretnéd, hogy a tincseid kiszáradjanak vagy elveszítsék a fényüket, ideje téliesíteni a szépségápolási rutinodat! Mutatjuk, hogyan óvhatod meg a hajadat a hideg hónapokban, hogy a loknijaid a havazásban is ragyogjanak.

Havazás és szépségápolás.

Forrás: Shutterstock

Téli hajápolási rutin a havazás ellen A fagyos levegő kiszárítja a hajszerkezetet és a fejbőrt.

Ha a hajad elveszíti a természetes nedvességtartalmát töredezett és fakó lesz.

Készülj fel a havazásra egy téli hajápolási rutinnal.

Miért káros a hó és a fagy a hajra?

A hideg, száraz levegő nemcsak a bőrünket, hanem a hajunkat is próbára teszi: kiszívja belőle a nedvességet, ezáltal a hajszálak és a fejbőr is sokkal érzékenyebbé válnak. Ilyenkor a hajszerkezet elveszíti természetes hidratáltságát, a szél pedig tovább ront a helyzeten: a tincsek egymáshoz dörzsölődnek, a kutikula, vagyis a haj külső védőrétege kinyílik, és a haj szöszössé, sprőddé, töredezetté válik. A hőmérséklet-ingadozás sem tesz jót: amikor a fagyos utcáról belépsz a fűtött, száraz levegőjű helyiségbe, a hajad még inkább kiszárad. Ennek következménye lehet a korpásodás és a kellemetlen fejbőrviszketés is. A hó sem kíméli a tincseket – a hajra hullva elolvad, majd a hidegben újra megfagy, mikrosérüléseket okozva a hajszálakban. Nem véletlen, hogy az Olsen ikrek inspirálta „téli hajvédelem” most igazi trend lett.

Hogyan védekezhetsz a hó ellen?

Mindig viselj sapkát, és lehetőleg pamut, kasmír vagy selyem keverékű anyagból készültet, ugyanis ezek kevésbé dörzsölik a hajat.

Biztonságosabb, ha télen mindig megszárítod a hajad hajmosás után. Használj hozzá hővédőt és ügyelj a fejbőröd megszárítására.

A téli hónapokban használj leave-in hajápolót. Ezek védőréteget képeznek a hajszálakon, ami csökkenti a kiszáradást.

Téli hajápolási rutin lépésről lépésre

Használj kíméletes, hidratáló és szulfátmentes sampont. Figyelj arra, hogy ne moss túl gyakran hajat, csak amikor már szükséges. A téli hajápolás legfontosabb része az extra hidratálás. Minden hajmosás után kötelező a balzsam vagy maszk használata. Hetente tegyél fel egy mélyhidratáló pakolást is. Naponta vagy kétnaponta használj hajolajat a hajvégeidre, illetve mindig használj hővédő terméket.