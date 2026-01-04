Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

A meteorológiai szolgálat napközben kiadott veszélyjelzése szerint kedd reggelig a déli megyékben várható a legnagyobb havazás: ott nagyobb összefüggő területeken 10 centimétert meghaladó hótakaró alakulhat ki. Ahogy észak felé haladunk, fokozatosan csökken a mennyiség: az ország középső sávjában körülbelül 5–10 centiméternyi, míg az északi vármegyékben 1–5 centiméter közötti hóra számítanak.

Évek óta nem látott havazást várnak

Több megyére figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt

A HungaroMet hétfő éjfélig elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki havazás miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyékre. Ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat. Külön felhívták a figyelmet arra is, hogy hétfő késő estétől a megélénkülő északnyugati szél – elsősorban a Bakony térségében – hordhatja a frissen lehullott havat, így helyenként hófúvásra is készülni kell.

A keleti országrészben nemcsak hóval kell számolni: hétfőn a nap folyamán több helyen eső, havas eső, sőt ónos eső is előfordulhat. A meteorológusok szerint kisebb körzetekben tartósabb ónos eső sem kizárt, ezért Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre gyenge ónos eső miatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig.

