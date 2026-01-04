Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 4., vasárnap Leona, Titusz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
időjárás

Évek óta nem látott havazást várnak – több megyére is figyelmeztetést adtak ki

időjárás havazás előrejelzés
Life.hu
2026.01.04.
Az ország déli felén kedd reggelig akár 10 centiméternél is vastagabb friss hóréteg gyűlhet össze, ezért több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki. A havazás mellett több helyen ónos eső, havas eső is nehezíti a közlekedést, az erősödő szél pedig hófúvást okozhat.

A meteorológiai szolgálat napközben kiadott veszélyjelzése szerint kedd reggelig a déli megyékben várható a legnagyobb havazás: ott nagyobb összefüggő területeken 10 centimétert meghaladó hótakaró alakulhat ki. Ahogy észak felé haladunk, fokozatosan csökken a mennyiség: az ország középső sávjában körülbelül 5–10 centiméternyi, míg az északi vármegyékben 1–5 centiméter közötti hóra számítanak.

Évek óta nem látott havazást várnak
Évek óta nem látott havazást várnak
Forrás: Shutterstock

Több megyére figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt

A HungaroMet hétfő éjfélig elsőfokú, sárga figyelmeztetést adott ki havazás miatt Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyékre. Ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat. Külön felhívták a figyelmet arra is, hogy hétfő késő estétől a megélénkülő északnyugati szél – elsősorban a Bakony térségében – hordhatja a frissen lehullott havat, így helyenként hófúvásra is készülni kell.

A keleti országrészben nemcsak hóval kell számolni: hétfőn a nap folyamán több helyen eső, havas eső, sőt ónos eső is előfordulhat. A meteorológusok szerint kisebb körzetekben tartósabb ónos eső sem kizárt, ezért Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékre gyenge ónos eső miatt szintén elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hétfő éjfélig.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Bekeményít a tél: helyenként 20 cm hó hullhat a következő napokban

Az elkövetkezendő napok időjárása olyat ígér, amire rég nem volt példa. Helyenként 20-30 centiméter hóval és -10 fokos hideggel rúgja ránk az ajtót a tél.

Szilveszteri havazás: csodaországgá változott hazánk az év utolsó éjjelén – Galéria

2025 utolsó estéjén fehérbe öltözött Budapest és az ország nagy része. Olvasóink fotóival mutatjuk meg, milyen csodás volt a táj.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu