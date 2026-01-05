Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divattrend hótaposó outfit
A havazás nem zárja ki a divatot! Platformos, szőrmés és elképesztően trendi. Mutatjuk, hogyan viselik a stílusikonok a hótaposó csizmát. Nézd meg a szezon legjobb hótaposóit!

Télen nehéz sikkes, meleg és praktikus lábbelit találni. A legtöbben úgy emlékezünk a hótaposóra, mint gyerekkorunk nem kívánt téli kiegészítőjére. De szerencsénkre a világ stílusikonjai bebizonyították, hogy a nagy, vastag hótaposók trendik és divatosak is lehetnek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb női hótaposókat és outfittippeket, hogy a havazás ellenére is sikkes maradj. 

hótaposó
Így lehet trendi a hótaposó.
Forrás: Getty Images Europe

Mutatjuk, hogyan lehet divatos a női hótaposó

  • A hótaposó nemcsak praktikus, de elképesztően divatos is 2026-ban. 
  • Mutatjuk, hogyan viseld a meleg lábbelit, hogy trendteremtő lehess.
  • A platformos, szőrmés darabok kiemelt kedvencek lesznek. 

A téli divat újabb meglepetést hozott az utcai stílusba. A hóban sajnos nem tudjuk minden trendi cipőnket viselni. A legtöbb tornacipő, magas sarkú vagy loafer nem alkalmas a sózott, fagyott, jeges utakra. Ilyenkor kerülnek elő a ruhásszekrény mélyén lapuló, vastag, meleg bakancsok és csizmák. Ha szeretnél divatos maradni, de nem szeretnél fagyoskodni, válassz egy hótaposót. A női hótaposók most nagyon népszerűek, és megértjük miért. Kényelmesek, stílusosak és beleillenek a „snow bunny" divattrendbe is. Mindegy, hogy síelésre készülsz, vagy csak a városban mászkálsz, egy túlméretezett hótaposó tökéletes társad lesz a téli hónapokban. 

női hótaposó divat
Hótaposó divat 2026-ban.
Forrás: Getty Images Europe

Hogyan viseld a hótaposót?

A legújabb hótaposódivatban az a nagyon jó, hogy konkrétan bármivel viselheted őket. A fenti képen például egy fekete, elegáns öltönyszettel párosították, de viselheted sportosan leggingsszel, vagy lazán egy farmernadrággal. Sokan melegítőszettekkel kombinálják a mackós, meleg stílus érdekében. Amikor kiválasztod a számodra tökéletes hótaposót a következőkre kell figyelned:

  • Olyan színt válassz, ami vagy illik minden meglévő ruhádhoz, vagy nagyon egyedi és kitűnik a tömegből. (Gondolj itt arany, ezüst, rózsaszín vagy metál fényű csizmákra).
  • Ha most trendi formát keresel, válassz egy platformos, kerek orrú és túlméretezett dizájnt. Ezekben igazi divatdiktátor eszkimó lehetsz!
  • Mindig próbáld fel mielőtt megveszed. A hótaposók belső kialakítása tervezésenként eltérő, így egyes típusok végtelenül kényelmesek, míg mások furcsán nagyok lehetnek. 
  • A hótaposó csizmádat válaszd a kedvenc nadrágjaidhoz. Ma már léteznek bokahótaposók és térdig érő szabások is. Mindig olyat válassz, ami a legtöbb nadrágot szabásához passzolni fog. Hosszú szárút a skinny jeansekhez és bokacsizmát a baggy vagy egyenes szárú farmerekhez. 
női hótaposó divat
Hótaposók és a téli divat.
Forrás: Getty Images Europe

Hogy könnyebb legyen a keresés és az inspirálódás kiválogattuk a legjobb női hótaposókat a szezon kollekcióiból. Ezeket a tervezéseket fogod a legtöbbet látni. Kedvedre válogathatsz szőrmés, pufi anyagú vagy irhás dizájnok között. Ezek a téli divatban nélkülözhetetlen anyagok luxushatást keltenek még a legegyszerűbb alapdarabjaiddal kombinálva is. 

Mutatjuk 2026 legjobb hótaposóit!

legjobb női hótaposók
1. Lapostalpú műszőrme csizma 20 995 Ft / 2.  Bolyhos csizma meleg béléssel 5 495 Ft / 3. LOVE MOSCHINO 49 440 Ft / 4. Moon Boot ICON LOW UNISEX - Téli csizmák - pink 65 990 Ft / 5. MŰSZŐRME BOKACSIZMA KOMBINÁLT SÍ KOLLEKCIÓ 35.995 Ft
Forrás: PULL&BEAR / H&M / ECIPO.HU / ZALANDO / ZARA

