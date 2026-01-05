Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

Télen nehéz sikkes, meleg és praktikus lábbelit találni. A legtöbben úgy emlékezünk a hótaposóra, mint gyerekkorunk nem kívánt téli kiegészítőjére. De szerencsénkre a világ stílusikonjai bebizonyították, hogy a nagy, vastag hótaposók trendik és divatosak is lehetnek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb női hótaposókat és outfittippeket, hogy a havazás ellenére is sikkes maradj.

Így lehet trendi a hótaposó.

Forrás: Getty Images Europe

Mutatjuk, hogyan lehet divatos a női hótaposó A hótaposó nemcsak praktikus, de elképesztően divatos is 2026-ban.

Mutatjuk, hogyan viseld a meleg lábbelit, hogy trendteremtő lehess.

A platformos, szőrmés darabok kiemelt kedvencek lesznek.

A téli divat újabb meglepetést hozott az utcai stílusba. A hóban sajnos nem tudjuk minden trendi cipőnket viselni. A legtöbb tornacipő, magas sarkú vagy loafer nem alkalmas a sózott, fagyott, jeges utakra. Ilyenkor kerülnek elő a ruhásszekrény mélyén lapuló, vastag, meleg bakancsok és csizmák. Ha szeretnél divatos maradni, de nem szeretnél fagyoskodni, válassz egy hótaposót. A női hótaposók most nagyon népszerűek, és megértjük miért. Kényelmesek, stílusosak és beleillenek a „snow bunny" divattrendbe is. Mindegy, hogy síelésre készülsz, vagy csak a városban mászkálsz, egy túlméretezett hótaposó tökéletes társad lesz a téli hónapokban.

Hótaposó divat 2026-ban.

Forrás: Getty Images Europe

Hogyan viseld a hótaposót?

A legújabb hótaposódivatban az a nagyon jó, hogy konkrétan bármivel viselheted őket. A fenti képen például egy fekete, elegáns öltönyszettel párosították, de viselheted sportosan leggingsszel, vagy lazán egy farmernadrággal. Sokan melegítőszettekkel kombinálják a mackós, meleg stílus érdekében. Amikor kiválasztod a számodra tökéletes hótaposót a következőkre kell figyelned: