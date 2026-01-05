Megérkezett a hó, de neked nem kell csúszkálnod: itt vannak a szezon legmenőbb hótaposói

Télen nehéz sikkes, meleg és praktikus lábbelit találni. A legtöbben úgy emlékezünk a hótaposóra, mint gyerekkorunk nem kívánt téli kiegészítőjére. De szerencsénkre a világ stílusikonjai bebizonyították, hogy a nagy, vastag hótaposók trendik és divatosak is lehetnek. A következőkben összegyűjtöttük a legjobb női hótaposókat és outfittippeket, hogy a havazás ellenére is sikkes maradj.
Mutatjuk, hogyan lehet divatos a női hótaposó
- A hótaposó nemcsak praktikus, de elképesztően divatos is 2026-ban.
- Mutatjuk, hogyan viseld a meleg lábbelit, hogy trendteremtő lehess.
- A platformos, szőrmés darabok kiemelt kedvencek lesznek.
A téli divat újabb meglepetést hozott az utcai stílusba. A hóban sajnos nem tudjuk minden trendi cipőnket viselni. A legtöbb tornacipő, magas sarkú vagy loafer nem alkalmas a sózott, fagyott, jeges utakra. Ilyenkor kerülnek elő a ruhásszekrény mélyén lapuló, vastag, meleg bakancsok és csizmák. Ha szeretnél divatos maradni, de nem szeretnél fagyoskodni, válassz egy hótaposót. A női hótaposók most nagyon népszerűek, és megértjük miért. Kényelmesek, stílusosak és beleillenek a „snow bunny" divattrendbe is. Mindegy, hogy síelésre készülsz, vagy csak a városban mászkálsz, egy túlméretezett hótaposó tökéletes társad lesz a téli hónapokban.
Hogyan viseld a hótaposót?
A legújabb hótaposódivatban az a nagyon jó, hogy konkrétan bármivel viselheted őket. A fenti képen például egy fekete, elegáns öltönyszettel párosították, de viselheted sportosan leggingsszel, vagy lazán egy farmernadrággal. Sokan melegítőszettekkel kombinálják a mackós, meleg stílus érdekében. Amikor kiválasztod a számodra tökéletes hótaposót a következőkre kell figyelned:
- Olyan színt válassz, ami vagy illik minden meglévő ruhádhoz, vagy nagyon egyedi és kitűnik a tömegből. (Gondolj itt arany, ezüst, rózsaszín vagy metál fényű csizmákra).
- Ha most trendi formát keresel, válassz egy platformos, kerek orrú és túlméretezett dizájnt. Ezekben igazi divatdiktátor eszkimó lehetsz!
- Mindig próbáld fel mielőtt megveszed. A hótaposók belső kialakítása tervezésenként eltérő, így egyes típusok végtelenül kényelmesek, míg mások furcsán nagyok lehetnek.
- A hótaposó csizmádat válaszd a kedvenc nadrágjaidhoz. Ma már léteznek bokahótaposók és térdig érő szabások is. Mindig olyat válassz, ami a legtöbb nadrágot szabásához passzolni fog. Hosszú szárút a skinny jeansekhez és bokacsizmát a baggy vagy egyenes szárú farmerekhez.
Hogy könnyebb legyen a keresés és az inspirálódás kiválogattuk a legjobb női hótaposókat a szezon kollekcióiból. Ezeket a tervezéseket fogod a legtöbbet látni. Kedvedre válogathatsz szőrmés, pufi anyagú vagy irhás dizájnok között. Ezek a téli divatban nélkülözhetetlen anyagok luxushatást keltenek még a legegyszerűbb alapdarabjaiddal kombinálva is.
Mutatjuk 2026 legjobb hótaposóit!
