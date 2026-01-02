4 szó, amit ne írj bele az önéletrajzodba, ha meg akarod kapni az állást

Az unásig ismételt fordulatok, a klisék és a mesterséges intelligencia által kreált, jól hangzó, de gyakorlatilag értelmetlen szókapcsolatok vörös posztó a toborzók számára. Az önéletrajz téged tükröz, éppen ezért érdemes úgy megalkotnod, hogy ha te olvasnád el, a jelölt a számodra is szimpatikus legyen.
Ha nem akarsz pórul járni, ez az a 4 szó, amit soha, semmiképp ne írj bele az önéletrajzodba
- Annak érdekében, hogy kitűnj a tömegből, az önéletrajzod kell tartalmazzon valami pluszt.
- Az egyedi, figyelemfelkeltő cv lényege többek között a konkrét eredmények kiemelése és a logikus felépítés.
- Ha nem akarod, hogy a HR-es fél perc után kitörölje az önéletrajzod, ezt a 4 szót és kifejezést soha ne írd bele.
„Remek csapatjátékos vagyok"– Száműzd a kommersz kifejezéseket az önéletrajzodból
Vannak olyan készségek, amelyek sokakra lehetnek igazak és szinte minden álláspályázathoz készülő önéletrajzhoz és motivációs levélhez felhasználhatók, a HR-es azonban kapásból át fogja ugrani ezeket a részeket. Finoman szólva a könyökükön jön ki a „kiváló kommunikációs készségem van” és a „remek csapatjátékos vagyok” fordulatok.
Ahhoz, hogy kitűnj a tömegből, érdemes valami egyedit írnod magadról és a képességeidről: ismertess egy szituációt, amelyben leírod, milyen feladatokban és hogyan teljesítettél csapatban, mozaikmódszerrel.
Ezzel se fájdítsd a HR-es idegrendszerét: „Sikerorientált vagyok”
Jó, de mégis mivel tudod alátámasztani, hogy sikerorientált vagy? Ne félj röviden érvelni az önéletrajzodban, enélkül ugyanis elcsépelt hatása lesz a dolognak.
Próbáld lényegre törően megfogalmazni, mik a jövőbeni céljaid, hogyan tudnád segíteni a céget a tudásoddal és kompetenciáddal.
Az önéletrajzba nem szakcikket várnak tőled
Nem mindig arat osztatlan sikert, ha úgy próbálod a szakmai rátermettséged bizonygatni, hogy önéletrajzod minden második mondatába idegen szavakat vagy szakszavakat írsz.
Egyesekből ellenszenvet válthat ki, míg más HR-esek szemében idegesítőnek, fellengzősnek fogsz tűnni, főleg, ha nem atomfizikus vagy gyógyszerész pozíciót pályázol meg.
Mérsékeld az olyan szavak használatát, mint kvalitás, szignifikáns – minél világosabban fogalmazol, annál nagyobb esélyed lesz átmenni a rostán.
Meló, pöpec, max − Z-generációsként sincs jogod ezeket használni az önéletrajzodban
Ha a Z-generáció tagja vagy, lehet, hogy szeretsz szlenget vagy rövidítéseket használni, de semmiképpen ne önéletrajzban tedd, az ilyesminek inkább a cseten a helye.
Aki ránéz egy szlengekkel tarkított szövegre, azt gondolhatja, hogy nem veszed kellően komolyan az álláspályázatot, esetleg te magad is túl lezser vagy, és talán nem végzel majd precíz munkát, ha felvennének.
Akkor sem célszerű a meló, a pöpec és hasonló szavakkal dobálózni, ha egy fiatalos ügynökséghez jelentkezel – írásban a szleng egyáltalán nem kelti komoly pályázó benyomását.
Add önmagad az önéletrajzodban, de légy tisztában azokkal a keretekkel, amelyeket egy álláspályázat megkíván. Tegeződést semmiképp ne használj a motivációs levélben sem. Maradj a formális stílusnál. Érvelj, támaszd alá példákkal, amit állítasz, és domborítsd ki, mi az a különlegesség benned, amivel a cég előrehaladását segíthetnéd. A jó önéletrajz már fél siker.
