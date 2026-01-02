Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
álláskeresés

4 szó, amit ne írj bele az önéletrajzodba, ha meg akarod kapni az állást

Shutterstock - ImageFlow
álláskeresés HR tilos önéletrajz
Jónás Ágnes
2026.01.02.
Manapság számos sablon és szövegszerkesztő áll rendelkezésre ahhoz, hogy megalkossuk a tökéletes álláspályázatot. Csakhogy pillanatok alatt elbukhatod az interjú esélyét, ha a HR-es szembesül azzal, hogy kommersz szavakkal tarkítottad az önéletrajzod. És ez még csak a jéghegy csúcsa: mutatjuk, melyik 4 szó és kifejezés az, amelyet tilos belevenned.

Az unásig ismételt fordulatok, a klisék és a mesterséges intelligencia által kreált, jól hangzó, de gyakorlatilag értelmetlen szókapcsolatok vörös posztó a toborzók számára. Az önéletrajz téged tükröz, éppen ezért érdemes úgy megalkotnod, hogy ha te olvasnád el, a jelölt a számodra is szimpatikus legyen. 

Önéletrajz írása
Érdekel, melyik 4 szó az, amit, ha beleírsz az önéletrajzodba, automatikusan likvidálod magad a személyes beszélgetésről? 
Forrás: Shutterstock

Ha nem akarsz pórul járni, ez az a 4 szó, amit soha, semmiképp ne írj bele az önéletrajzodba

  • Annak érdekében, hogy kitűnj a tömegből, az önéletrajzod kell tartalmazzon valami pluszt. 
  • Az egyedi, figyelemfelkeltő cv lényege többek között a konkrét eredmények kiemelése és a logikus felépítés.
  • Ha nem akarod, hogy a HR-es fél perc után kitörölje az önéletrajzod, ezt a 4 szót és kifejezést soha ne írd bele.

„Remek csapatjátékos vagyok"– Száműzd a kommersz kifejezéseket az önéletrajzodból

Vannak olyan készségek, amelyek sokakra lehetnek igazak és szinte minden álláspályázathoz készülő önéletrajzhoz és motivációs levélhez felhasználhatók, a HR-es azonban kapásból át fogja ugrani ezeket a részeket. Finoman szólva a könyökükön jön ki a „kiváló kommunikációs készségem van” és a „remek csapatjátékos vagyok” fordulatok.  

Ahhoz, hogy kitűnj a tömegből, érdemes valami egyedit írnod magadról és a képességeidről: ismertess egy szituációt, amelyben leírod, milyen feladatokban és hogyan teljesítettél csapatban, mozaikmódszerrel. 

Ezzel se fájdítsd a HR-es idegrendszerét: „Sikerorientált vagyok”

Jó, de mégis mivel tudod alátámasztani, hogy sikerorientált vagy? Ne félj röviden érvelni az önéletrajzodban, enélkül ugyanis elcsépelt hatása lesz a dolognak. 

Próbáld lényegre törően megfogalmazni, mik a jövőbeni céljaid, hogyan tudnád segíteni a céget a tudásoddal és kompetenciáddal.

Ásító nő önéletrajzokat olvas
Keltsd fel a HR-es figyelmét egyedi önéletrajzoddal! 
Forrás: Shutterstock

Az önéletrajzba nem szakcikket várnak tőled 

Nem mindig arat osztatlan sikert, ha úgy próbálod a szakmai rátermettséged bizonygatni, hogy önéletrajzod minden második mondatába idegen szavakat vagy szakszavakat írsz. 

Egyesekből ellenszenvet válthat ki, míg más HR-esek szemében idegesítőnek, fellengzősnek fogsz tűnni, főleg, ha nem atomfizikus vagy gyógyszerész pozíciót pályázol meg. 

Mérsékeld az olyan szavak használatát, mint kvalitás, szignifikáns – minél világosabban fogalmazol, annál nagyobb esélyed lesz átmenni a rostán.

Meló, pöpec, max − Z-generációsként sincs jogod ezeket használni az önéletrajzodban

Ha a Z-generáció tagja vagy, lehet, hogy szeretsz szlenget vagy rövidítéseket használni, de semmiképpen ne önéletrajzban tedd, az ilyesminek inkább a cseten a helye. 

Aki ránéz egy szlengekkel tarkított szövegre, azt gondolhatja, hogy nem veszed kellően komolyan az álláspályázatot, esetleg te magad is túl lezser vagy, és talán nem végzel majd precíz munkát, ha felvennének. 

Akkor sem célszerű a meló, a pöpec és hasonló szavakkal dobálózni, ha egy fiatalos ügynökséghez jelentkezel – írásban a szleng egyáltalán nem kelti komoly pályázó benyomását.

Add önmagad az önéletrajzodban, de légy tisztában azokkal a keretekkel, amelyeket egy álláspályázat megkíván. Tegeződést semmiképp ne használj a motivációs levélben sem. Maradj a formális stílusnál. Érvelj, támaszd alá példákkal, amit állítasz, és domborítsd ki, mi az a különlegesség benned, amivel a cég előrehaladását segíthetnéd. A jó önéletrajz már fél siker.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
 

Apróság, mégis sokan elcsúsznak rajta az állásinterjún – Eláruljuk, hogy védd ki!

HR-esek dolgoztak ki egy leleményes tesztet, aminek a célja, hogy kiderítsék, milyen munkatárs lennél. Sokan elbuktak már emiatt az állásinterjúkon, de segítünk, hogy te ne legyél közöttük.

A HR-esek egyből kiszúrják, ha az AI írta az önéletrajzodat: ezek az árulkodó jelek

Egyre gyakoribb, hogy a Z generáció tagjai az AI-val végeztetik el a piszkos munkát. Abba viszont nem gondolnak bele, hogy a HR-esek kilométerekről kiszagolják, ha a mesterséges intelligencia gyártotta le az önéletrajzot és lehet, hogy emiatt hasalnak el az interjún.

Vedd fel ezt a színt állásinterjúra és azonnal megkapod a munkát

Az álláskereső trükkökből sosem lehet elég. Ha már tudod, mire kérdezz rá a HR-nél, milyen legyen a testbeszéded, hogyan pofozd ki az önéletrajzod, akkor jöjjön a ruhatár. Öltözködésünk ütős fegyver lehet az állásinterjún, és egy bizonyos szín viselésével pedig nagyban javíthatjuk esélyeinket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu