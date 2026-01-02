4 szó, amit ne írj bele az önéletrajzodba, ha meg akarod kapni az állást

Az unásig ismételt fordulatok, a klisék és a mesterséges intelligencia által kreált, jól hangzó, de gyakorlatilag értelmetlen szókapcsolatok vörös posztó a toborzók számára. Az önéletrajz téged tükröz, éppen ezért érdemes úgy megalkotnod, hogy ha te olvasnád el, a jelölt a számodra is szimpatikus legyen.

Érdekel, melyik 4 szó az, amit, ha beleírsz az önéletrajzodba, automatikusan likvidálod magad a személyes beszélgetésről?

Forrás: Shutterstock

Ha nem akarsz pórul járni, ez az a 4 szó, amit soha, semmiképp ne írj bele az önéletrajzodba

Annak érdekében, hogy kitűnj a tömegből, az önéletrajzod kell tartalmazzon valami pluszt.

Az egyedi, figyelemfelkeltő cv lényege többek között a konkrét eredmények kiemelése és a logikus felépítés.

Ha nem akarod, hogy a HR-es fél perc után kitörölje az önéletrajzod, ezt a 4 szót és kifejezést soha ne írd bele.

„Remek csapatjátékos vagyok"– Száműzd a kommersz kifejezéseket az önéletrajzodból

Vannak olyan készségek, amelyek sokakra lehetnek igazak és szinte minden álláspályázathoz készülő önéletrajzhoz és motivációs levélhez felhasználhatók, a HR-es azonban kapásból át fogja ugrani ezeket a részeket. Finoman szólva a könyökükön jön ki a „kiváló kommunikációs készségem van” és a „remek csapatjátékos vagyok” fordulatok.

Ahhoz, hogy kitűnj a tömegből, érdemes valami egyedit írnod magadról és a képességeidről: ismertess egy szituációt, amelyben leírod, milyen feladatokban és hogyan teljesítettél csapatban, mozaikmódszerrel.

Ezzel se fájdítsd a HR-es idegrendszerét: „Sikerorientált vagyok”

Jó, de mégis mivel tudod alátámasztani, hogy sikerorientált vagy? Ne félj röviden érvelni az önéletrajzodban, enélkül ugyanis elcsépelt hatása lesz a dolognak.

Próbáld lényegre törően megfogalmazni, mik a jövőbeni céljaid, hogyan tudnád segíteni a céget a tudásoddal és kompetenciáddal.

Keltsd fel a HR-es figyelmét egyedi önéletrajzoddal!

Forrás: Shutterstock

Az önéletrajzba nem szakcikket várnak tőled

Nem mindig arat osztatlan sikert, ha úgy próbálod a szakmai rátermettséged bizonygatni, hogy önéletrajzod minden második mondatába idegen szavakat vagy szakszavakat írsz.

Egyesekből ellenszenvet válthat ki, míg más HR-esek szemében idegesítőnek, fellengzősnek fogsz tűnni, főleg, ha nem atomfizikus vagy gyógyszerész pozíciót pályázol meg.

Mérsékeld az olyan szavak használatát, mint kvalitás, szignifikáns – minél világosabban fogalmazol, annál nagyobb esélyed lesz átmenni a rostán.