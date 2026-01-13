Te tudtad miért ónos eső az ónos eső? Van bármi köze az ónhoz? Most eláruljuk

Ahogy az előrejelzések rendre figyelmeztetnek rá, az ónos eső megjelenésekor autósok és gyalogosok egyaránt fokozott veszélynek vannak kitéve. Bár kívülről gyakran hétköznapi esőnek tűnik, hatása messze túlmutat egy átlagos téli csapadékon. A különös elnevezés mögött pedig nem a kémia, hanem a látvány és a nyelvi hagyomány áll, ugyanis nem ón hullik az égből, mégis rettegünk tőle. De honnan kapta a nevét az ónos eső és hogyan alakul ki ez a téli csapadékforma?

Az ónos eső sajátos hőmérsékleti rétegződés eredménye.

Az ónos eső legfontosabb jellemzői túlhűtött esőcseppek formájában hullik.

a felszínt érintve azonnal jéggé fagy.

sima, átlátszó, rendkívül csúszós bevonatot képez.

súlyos közlekedésbiztonsági és infrastrukturális kockázatot jelent.

Mi történik valójában a légkörben?

Az ónos eső kialakulása egy sajátos hőmérsékleti rétegződés eredménye. A magasabban elhelyezkedő légrétegekben a hőmérséklet fagypont feletti, ezért a csapadék esőként indul el. A felszín közelében azonban már 0 Celsius-fok alatti levegő uralkodik, így az esőcseppek túlhűtött állapotban érik el a talajt. Amint hideg útfelülethez, járdához, fához vagy vezetékhez érnek, azonnal megfagynak, és vékony, de rendkívül csúszós jégréteget hoznak létre. Ez a jég nem érdes, nem szemcsés, hanem sima és üvegszerű, ezért különösen veszélyes: gyakran akkor derül ki a jelenléte, amikor már megtörtént a baj. Az ónos eső, amelyről bővebben a Köpönyegen olvashatsz, nemcsak baleseteket okoz, hanem károsíthatja a növényzetet, letörheti az ágakat, és túlterhelheti az elektromos hálózatokat is.

Honnan ered az „ónos eső” elnevezés?

Az elnevezés nem arra utal, hogy az eső bármilyen fémet tartalmazna. Az „ónos” jelző a kialakuló jégréteg megjelenéséből származik. Az ónra jellemző a sima, fényes, enyhén szürkésen csillogó felület, amelyhez feltűnően hasonló az ónos eső után visszamaradó jégpáncél. A magyar nyelvben ez a vizuális párhuzam rögzült, és innen ered a kifejezés. Összességében az ónos eső nem csupán meteorológiai érdekesség, hanem komoly veszélyforrás. Nevének megértése segít felismerni, milyen jelenséggel állunk szemben – a valódi kockázatot azonban mindig a láthatatlan, tükörsima jégréteg jelenti.

A meteorológiai szolgálat keddre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Vas, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom vármegyére, itt többórás ónos eső várható, amelynek mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. Az ország többi részén Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kivételével elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge ónos eső veszélye miatt. Kedden Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében elsőfokú figyelmeztetés van havazás miatt, ezeken a területeken 12 óra alatt 5 centiméternél több hó hullhat. Erről még többet ebben a cikkünkben olvashatsz.

