„Hány nővel voltál előttem?” – Mégis hogyan lehet jól megválaszolni ezt a kérdést?

Egy párkapcsolat első hónapjaiban minden csupa szivárvány és póniló. Ha már elborítja az agyunkat a rózsaszín köd, akkor csak azt várjuk el a másiktól, hogy legyen velünk őszinte. De tényleg mindig megéri annak lenni? Magunknak is szeretünk szép dolgokat hazudni, például azt, hogy a múlt nem számít. Aztán egy unalmas kedd este, két pohár bor között ledobjátok az atomot: „És mondd csak, szivem, hány nővel feküdtél le előttem?” A levegő abban a pillanatban megfagy, a pasi pedig abban a pillanatban érzi, ahogy az aknafedél rázárul. Mert tudja, hogy itt nincs jó válasz. Itt csak különböző mélységű poklok vannak.

Ha megtudod, hány emberrel volt már a párod, nyugodt lesz a párkapcsolatod?

Forrás: Shutterstock

Néha a párkapcsolatban az őszinteség a pokol előszobája

A nők nagy része azzal áltatja magát, hogy az igazság felszabadít, miközben önmagukkal sem mernek őszinték lenni. De lássuk be, hogy nem az igazságra vagy kíváncsi, hanem a visszaigazolásra, hogy te vagy az eddigi legjobb. Csakhogy ez egy olyan meccs, ahol te vagy a bíró, a hóhér és az áldozat is egy személyben.

Ha túl keveset mond: azonnal elkezded keresni a hibát. Mi baj van vele? Senkinek nem kellett? Vagy csak egy unalmas kezdő, akit neked kell majd betanítani?

Ha túl sokat mond: beindul a futószalag-effektus. Úgy érzed magad, mint a 46-os sorszám a csemegepultnál: mintha eldobható lennél, egy a sok közül, egy statisztikai adat.

A férfiak nem azért hazudnak ilyenkor, mert szélhámosok, hanem mert túlélni akarnak. A számok kreatív kozmetikázása nem más, mint egy önvédelmi reflex.

A szerelem sötét verem, de még sötétebb lesz, ha az exeket is belekevered

Legyünk akkor brutálisan őszinték: ez a kérdés nem szól másról, mint a saját önbizalomhiányodról. Azt akarod hallani, hogy te vagy az alfa és az ómega, a múltja pedig csak egy sötét, jelentéktelen előszoba volt a te ragyogásodhoz. Ezzel szemben a valóság az, hogy az exei is hús-vér nők voltak, akiket talán szeretett, akik talán jobbak voltak ebben-abban nálad. El tudod ezt viselni? Ha nem, akkor meg miért kérdezed?

Mielőtt vallatótisztet játszol, nézz tükörbe:

Jó eséllyel minden ex egy láthatatlan rivális lesz. Ők már nincsenek ott, te viszont épp most rúgod ki magad alól a széket.

Ha elkezded vizualizálni a pasidat más nőkkel, gratulálok: jegyet váltottál a belső pokolba. Onnan nincs gyors visszaút.

Tudod jól, hogy egy hónap múlva egy veszekedés közepén a fejéhez fogod vágni azt a számot. Aljas dolog? Az. Meg fogod tenni? Valószínűleg.

Úgy gondolod, ha sok nőt látott, téged kevésbé fog becsülni. Jó hírem van: a tisztelet nem a múltbeli szeretőkön múlik, hanem azon, ki vagy ma.

Ha napokig egy olyan számon pörögsz, amihez semmi közöd, akkor nem a pasiddal van baj, hanem a saját magaddal.

A megoldás nem az, hogy kiszeded belőle az utolsó nevet is, hanem az, hogy felépíted a saját belső védelmed. Mert ha tudod, mit érsz, akkor édes mindegy, hogy előtted hányan próbálkoztak. Ha pedig nem bírod el a választ, ne tedd fel a kérdést. Nem könyvelő vagy, hanem a párja. Viselkedj úgy.

