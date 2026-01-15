Több mint 6 millió forintot fizetett egy fiatal lány plasztikai műtétre, hogy pár centivel kerekebb legyen a csípője

A Jas nevű tiktoker súlyos önbizalomhiányban szenvedett a kinézete miatt és egy több millió forintos plasztikai műtétre adta a fejét, hogy változtasson a megjelenésen. A beavatkozás azonban végül egyáltalán nem úgy sült el, ahogy a lány szerette volna.

A fiatal tiktoker plasztikai műtétre adta a fejét annak érdekében, hogy szebb legyen a csípője.

Miért hőzöngenek a tiktokerek egy csípőplasztika miatt?

Egy Jas nevű TikTok-felhasználó közzétette a kálváriáját, aminek egy plasztikai műtét áll a középpontjában.

A lány mindig is elégedetlen volt a csípője alakjával, ezért töltőanyagot fecskendeztetett bele.

A hatás azonban csak pár hónapig tartott annak ellenére, hogy a lány több millió forintot költött a beavatkozásra.

Egy Jas névre hallgató fiatal tiktoker ugyanis mindig elégedetlen volt az alakjával, mivel hip dipsszel rendelkezett, amit jobb híján hegedűcsípőnek hívunk: ez a kifejezés azt a teljesen természetes jelenséget írja le, amikor a csípő és a comb között bemélyedés található.

A fiatal nő annak érdekében, hogy eltüntesse ezt a számára roppantul zavaró jelenséget, plasztikai sebészhez fordult és több mint 6 millió forintot költött arra, hogy töltőanyagot fecskendezzenek a csípőjébe.

Így nézett ki a tiktoker a plasztikai beavatkozás előtt.

Az eredménnyel elképesztően elégedett volt: végre úgy nézett ki, mint az Instagram-modellek és az önbizalma is helyrejött, de az öröm nem tartott sokáig: pár hónap elteltével ugyanis felszívódott a töltőanyag a testében és a végeredmény ugyanolyan lett, mint a műtét és a 6 millió forint előtt.

A csalódott lány kiposztolta a TikTokra a történetét, ahol többen megerősítették, hogy sajnos az ilyen plasztikai beavatkozások nem tartanak sokáig és egyébként sem volt semmi baj azzal, ahogy eredetileg kinézett a csípője.

Bár Jas már bánja, hogy valaha is megfordult a fejében a műtét gondolata, megpróbálja úgy elfogadni magát, ahogy van és legalább annak örül, hogy nem sült el sokkal rosszabbul a beavatkozás.