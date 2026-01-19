Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 19., hétfő Márió, Sára

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történet

Titokzatos padlásra és rejtett kincsre bukkant egy fiatal pár az új otthonukban: ez nem volt a tervrajzon

Shutterstock - Oleksandr Schevchuk
igaz történet meglepetés kincs
Nagy Kata
2026.01.19.
Nincs is annál izgalmasabb időszak egy pár életében, amikor úgy otthonba költöznek és egy közös, új fejezetet nyitnak. Egy illinoisi jegyespár azonban az új házukba való költözésük után olyan rejtett kincset talált, amit valószínűleg sosem felejtenek el.

Az illinoisi Kaitlyn Ostolaza és vőlegénye tavaly nyáron vett egy új házat, ahol hónapokkal a beköltözés után egy titkos padlást fedeztek fel, ahol bónuszként egy rejtett kincset is találtak. 

Rejtett kincs egy szép fadobozban
Egy valóságos rejtett kincset talált az amerikai pár a padlásuk mélyén. 
Forrás: Shutterstock

Rejtett kincset talált a padlásán egy amerikai házaspár 

  • Kaitlyn Ostolaza és vőlegénye egy rejtett padlást fedeztek fel az újonnan vásárolt házukban. 
  • A titkos helységben több apróságot is találtak, de ami igazán meglepte őket, az egy tökéletesen becsomagolt, vintage esküvői ruha volt. 
  • A jegyespár jelnek tekintette ezt a meglepetést, hiszen ők is éppen az esküvőjükre készülnek. 

Hogyha ingatlanvásárlásra adod a fejed, akkor sajnos el kell fogadnod a tényt, hogy bizony akadhatnak olyan meglepetések, amik csak a beköltözéskor derülnek ki. Legyen szó kellemetlen szomszédokról, rejtett buktatókról, vagy egy váratlan építkezésről a környéken, sajnos szinte mindig akadnak olyan szituációk, amikre bármennyire is szeretnénk, nem tudunk felkészülni. 

Egy illinoisi jegyespár is egy teljesen váratlan meglepetéssel szembesült, amikor megvették életük első közös ingatlanát: Kaitlyn és vőlegénye néhány hónappal a beköltözés után vette észre, hogy a három hálószobás háznak van egy titkos padlása is, ami a tervrajzon egyáltalán nem szerepelt. 

Az igazi sokk azonban csak azután következett, hogy felmentek a helyiségbe: a rengeteg haszontalan kacat között ugyanis egy szépen becsomagolt vintage menyasszonyi ruhát találtak tökéletes állapotban. Kaitlyn ezt a szerencsés véletlent jelnek tekintette, hiszen vőlegényével ők is éppen a nagy napjukra készülnek.

A nő megpróbálta felvenni a kapcsolatot a lakás előző tulajdonosával, de mivel ez nem sikerült, úgy döntött, hogy felhasználja a talált ruhát az esküvőjén és vagy fogadóruhává, vagy köntössé alakítja át, így tisztelegve a Diana-stílusú ruha előtt. 

Az esetről készült TikTok-videót már több mint két és fél millióan látták és a hozzászólások elég vegyesek: voltak, akik szerint ennek a ruhának az volt a sorsa, hogy egy nap Kaitlynhez kerüljön, hogy viselhesse az esküvőjén, míg mások szerint tiszteletlenség a nőtől, hogy nem kutatja fel az eredeti tulajdonost, aki lehet, hogy az unokáinak szánta a ruhakölteményt. 

@xkirimi

This is not the previous owners wedding dress. Hoping to use something left behind as my something borrowed for our wedding 💕🏹 I just know whoever wore this dress looked amazing in it. The train is everything

♬ original sound - Kirimi

Ha szeretnél még több igaz történetről olvasni, kattints ezekre a cikkekre: 

Őszinte vallomás: „Nekem van a világon a legkisebb péniszem, de nem szégyellem" - Videó

Az amerikai férfi azért döntött úgy, hogy vállalja az arcát a nyilvánosság előtt, hogy segítőkezet nyújthasson a mikropénisszel élő sorstársainak.

Arcrekonstrukcióra volt szüksége annak a nőnek, akinek egy fertőzés elkezdte megenni az arcát

A világon egyre több embert érint az a súlyos fertőzés, ami egy amerikai nő arcának majdnem a felét teljesen elpusztította egy autóbaleset után.

Ha én nem is szeretem magam, isten igen – Állítja a papnő, akinek fenéknagyobbítása és plasztikázott arca van

Saját bevallása szerint magától Istentől kapta a megtisztelő hivatását az az amerikai papnő, aki már 19 évesen mellplasztikát és fenéknagyobbítást végeztetett el magán.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu