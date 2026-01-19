Titokzatos padlásra és rejtett kincsre bukkant egy fiatal pár az új otthonukban: ez nem volt a tervrajzon

Az illinoisi Kaitlyn Ostolaza és vőlegénye tavaly nyáron vett egy új házat, ahol hónapokkal a beköltözés után egy titkos padlást fedeztek fel, ahol bónuszként egy rejtett kincset is találtak.

Egy valóságos rejtett kincset talált az amerikai pár a padlásuk mélyén.

Rejtett kincset talált a padlásán egy amerikai házaspár

Kaitlyn Ostolaza és vőlegénye egy rejtett padlást fedeztek fel az újonnan vásárolt házukban.

A titkos helységben több apróságot is találtak, de ami igazán meglepte őket, az egy tökéletesen becsomagolt, vintage esküvői ruha volt.

A jegyespár jelnek tekintette ezt a meglepetést, hiszen ők is éppen az esküvőjükre készülnek.

Hogyha ingatlanvásárlásra adod a fejed, akkor sajnos el kell fogadnod a tényt, hogy bizony akadhatnak olyan meglepetések, amik csak a beköltözéskor derülnek ki. Legyen szó kellemetlen szomszédokról, rejtett buktatókról, vagy egy váratlan építkezésről a környéken, sajnos szinte mindig akadnak olyan szituációk, amikre bármennyire is szeretnénk, nem tudunk felkészülni.

Egy illinoisi jegyespár is egy teljesen váratlan meglepetéssel szembesült, amikor megvették életük első közös ingatlanát: Kaitlyn és vőlegénye néhány hónappal a beköltözés után vette észre, hogy a három hálószobás háznak van egy titkos padlása is, ami a tervrajzon egyáltalán nem szerepelt.

Az igazi sokk azonban csak azután következett, hogy felmentek a helyiségbe: a rengeteg haszontalan kacat között ugyanis egy szépen becsomagolt vintage menyasszonyi ruhát találtak tökéletes állapotban. Kaitlyn ezt a szerencsés véletlent jelnek tekintette, hiszen vőlegényével ők is éppen a nagy napjukra készülnek.

A nő megpróbálta felvenni a kapcsolatot a lakás előző tulajdonosával, de mivel ez nem sikerült, úgy döntött, hogy felhasználja a talált ruhát az esküvőjén és vagy fogadóruhává, vagy köntössé alakítja át, így tisztelegve a Diana-stílusú ruha előtt.

Az esetről készült TikTok-videót már több mint két és fél millióan látták és a hozzászólások elég vegyesek: voltak, akik szerint ennek a ruhának az volt a sorsa, hogy egy nap Kaitlynhez kerüljön, hogy viselhesse az esküvőjén, míg mások szerint tiszteletlenség a nőtől, hogy nem kutatja fel az eredeti tulajdonost, aki lehet, hogy az unokáinak szánta a ruhakölteményt.