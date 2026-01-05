Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha én nem is szeretem magam, isten igen – Állítja a papnő, akinek fenéknagyobbítása és plasztikázott arca van

Nagy Kata
2026.01.05.
Saját bevallása szerint magától Istentől kapta a megtisztelő hivatását az az amerikai papnő, aki már 19 évesen mellplasztikát és fenéknagyobbítást végeztetett el magán.

Hatalmas keblek, fürdőruhás képek és Chanel cuccok: első látásra inkább Instagram-modellnek tűnik az a papnő, akinek fő célja, hogy lerombolja a vallási sztereotípiákat. Hogy a megfelelő eszközöket választotta-e ehhez? Azt döntsd el te magad! 

Celina Nicole a plasztikázott papnő
Celina Nicole úgy vált papnővé, hogy előtte rengeteg plasztikai beavatkozáson esett át. 
Forrás: instagram/@anythingforcelinanicole

Most mindenki a BBL-es papnőről beszél 

2025-ben már szinte meg sem lepődünk azon, ha arról olvasunk, hogy valaki Barbie babává, szuperhőssé, vagy rosszabb esetben Voldemorttá műtteti magát annak reményében, hogy így majd megfelel a saját maga által támasztott elvárásoknak. 

A mai cikkünk főszereplőjén azonban még a sokat látottak is felkapják a fejüket: ez a mese ugyanis egy modern papnőről szól, akiről első látásra inkább feltételeznéd, hogy Instagram-modell, minthogy isten pásztora.

A magát fekete Barbie-nak nevező Celina Nicole már 19 éves egy rendkívül veszélyes fenékplasztikán és mellnagyobbításon esett át, ugyanis állítása szerint mindig vékony lány volt és szerette volna, ha egy kicsit nőiesebb formái lehetnének. 

Ekkor még egyáltalán nem gondolt arra, hogy később a papi hivatást választja, de egy nap csoda történt vele: isten szólt hozzá és követelte, hogy a szolgája legyen. 

Celina egy percig sem gondolkodott és teológiai képzésen vett részt, hogy hivatalosan is papnő lehessen. 

Sokan elítéltek engem és azt mondták, hogy szerintük nem vagyok rá alkalmas, de Isten elhívott, hogy egyházi lelkész legyek. Nem voltam mindig vallásos, de ez valahogy megfelelt a célomnak és annak, aki akkoriban voltam.

 – nyilatkozta a nő a Truly TV-nek

Ez azonban nem volt elegendő számára: úgy döntött hogy alapít egy Szépségközpontot, ami menedéket nyújt azok számára, akik elrontott plasztikai műtéteket szenvedtek el. A létesítményben Celina mellett egyéb szakemberek is segítik a nők biztonságos felépülését. Bár a papnőt rengeteg kritika éri a külseje miatt, őt ez egyáltalán nem érdekli. 

Sokak szerint képmutató vagyok, amiért az önelfogadásról beszélek, közben pedig egy sor plasztikai műtéten is átestem. Lehet, hogy én nem szeretem magam, de Isten mindezekkel együtt is szeret engem. 

– mondja a 28 éves nő. 

Miért akadt ki a fél világ egy papnőre? 

A 28 éves Celina Nicole úgy vált lelkésszé, hogy közben olyan külseje van, mint egy Instagram-modellnek: plasztikázva van a szája, az arca, a mellei, de még a feneke is. Bár rengeteg negatív megjegyzést kap, egyáltalán nem zavarja a kritika, sőt, egy központot is alapított, ahol elrontott plasztikai műtéteken átesett páciensek gyógyulhatnak szakértő kezek között. A nő hálás azért, mert megtalálta a hivatását, amivel segíthet az embertársain. 

