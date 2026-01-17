Mint egy horrorfilm bevezetője: rejtett szobát talált a fiatal nő az újonnan vásárolt házában

Egy régi ház mindenki számára tartogat meglepetéseket, de egy rejtett szoba még a rutinos lakásvadászokat is meg tudja lepni: így volt ezzel az a fiatal nő is, aki a TikTokon mesélte el azt az ijesztő esetet, ami a közelmúltban az új házában történt.

Rejtett szoba a TikToker újonnan vásárolt házában. Több követője sokkot kapott.

Rejtett szobát talált új házában az amerikai TikToker

Ingatlanvásárlás során mindenki abban reménykedik, hogy nem kell megbirkóznia kellemetlen szomszédokkal, váratlanul fellépő költségekkel és a tudattal, hogy talán nem a megfelelő otthont választotta ki.

Pedig ha már egyszer is belevágtál ebbe a nagy kalandba, akkor pontosan tudod, hogy nincs olyan lakás vagy ház, ahol ne derülne ki utólag legalább egy fájó meglepetés: így járt egy amerikai TikToker is, aki boldogan vette tulajdonba a frissen vásárolt 1930-as évekbeli házát egészen addig, míg el nem kezdte a felújítást.

A TikTok Goldenberry néven futó nő a TikTokon dokumentálta a folyamatot, az egyik videóban pedig jól látszik, ahogy a ház folyosóján a gipszkarton fal mögött egy titkos ajtót fedez fel.

A videót pár nap alatt több mint 20 millióan nézték meg és többen aggodalmukat fejezték ki: sokan szó szerint könyörögtek a nőnek, hogy ne nézze meg, hogy mi van az ajtó mögött, inkább adja el a házat és költözzön minél messzebbre.

Ő azonban nem így döntött: ehelyett felvett még egy videót, ahol bemutatja, mit talált a rejtélyes faajtó mögött: egy fürdőszobát, amit ismeretlen okokból kifolyólag befalaztak.

Bár ez a fejlemény a legtöbb ember számára megnyugtató lenne, néhány kommentelő nem elégedett: Oka volt annak, hogy az a fürdőszoba el volt rejtve. Jézus nevében imádkozom a lelkedért – írták.

