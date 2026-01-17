Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mint egy horrorfilm bevezetője: rejtett szobát talált a fiatal nő az újonnan vásárolt házában

Nagy Kata
2026.01.17.
20 millió megtekintést ért el TikTokon az a videó, amit egy fiatal amerikai nő megmutatja, milyen rejtett szoba bújt meg a hátborzongató titkos ajtó mögött a frissen vásárolt házában.

Egy régi ház mindenki számára tartogat meglepetéseket, de egy rejtett szoba még a rutinos lakásvadászokat is meg tudja lepni: így volt ezzel az a fiatal nő is, aki a TikTokon mesélte el azt az ijesztő esetet, ami a közelmúltban az új házában történt. 

Rejtett szobát talált új házában az amerikai TikToker

Ingatlanvásárlás során mindenki abban reménykedik, hogy nem kell megbirkóznia kellemetlen szomszédokkal, váratlanul fellépő költségekkel és a tudattal, hogy talán nem a megfelelő otthont választotta ki

Pedig ha már egyszer is belevágtál ebbe a nagy kalandba, akkor pontosan tudod, hogy nincs olyan lakás vagy ház, ahol ne derülne ki utólag legalább egy fájó meglepetés: így járt egy amerikai TikToker is, aki boldogan vette tulajdonba a frissen vásárolt 1930-as évekbeli házát egészen addig, míg el nem kezdte a felújítást

@goldenberryx We opened up the drywall and found a door no one knew existed. 1930s houses really said: plot twist 👀🚪 #renovationtok #oldhousetok #homereno #1930shouse #plotwist ♬ original sound - Netflix

A TikTok Goldenberry néven futó nő a TikTokon dokumentálta a folyamatot, az egyik videóban pedig jól látszik, ahogy a ház folyosóján a gipszkarton fal mögött egy titkos ajtót fedez fel.

A videót pár nap alatt több mint 20 millióan nézték meg és többen aggodalmukat fejezték ki: sokan szó szerint könyörögtek a nőnek, hogy ne nézze meg, hogy mi van az ajtó mögött, inkább adja el a házat és költözzön minél messzebbre.

Ő azonban nem így döntött: ehelyett felvett még egy videót, ahol bemutatja, mit talált a rejtélyes faajtó mögött: egy fürdőszobát, amit ismeretlen okokból kifolyólag befalaztak.

@goldenberryx Guess we found the culprit in the newly found bathroom. 🤯 It’s the upstairs bathtub, casually defying the laws of gravity with zero real support and 100% confidence. We were one bubble bath away from a Final Destination–level chain reaction.😵‍💫⚠️ #RenovationTok #ConstructionFail #DIYDisaster #HomeReno #WhatCouldGoWrong ♬ Broken Angel (This is Lonely Club) - Alan Walker & Steve Aoki & Lonely Club & Arash

Bár ez a fejlemény a legtöbb ember számára megnyugtató lenne, néhány kommentelő nem elégedett: Oka volt annak, hogy az a fürdőszoba el volt rejtve. Jézus nevében imádkozom a lelkedért – írták. 

Miről szól a TikTok egyik népszerű videója? 

Több mint 20 millió megtekintést ért el az a felvétel, amin egy fiatal nő egy titkos ajtót talál a frissen megvásárolt háza gipszkarton fala mögött. A videót látva többen azt tanácsolták a felhasználónak, hogy ne nézze meg, mint rejt a szoba, de a nőt ez nem tántorította el. Végül kiderült, hogy egy romos fürdőszobát falaztak be, de sokan így is is váltig állítják, hogy ez baljós előjel. 

