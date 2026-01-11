Rend a lélek tükre: így hat otthonod rendezettsége a belső világodra

Tárgyak, amelyek visszafognak

Előfordulhat azonban még a legrendezettebb otthonban is, hogy a tárgyak között akadnak olyanok, amelyek negatív, lehúzó energiát képviselnek. Lehet, hogy pusztán a színük, a formájuk miatt keltenek rossz érzetet, de kapcsolódhatnak hozzájuk akár kellemetlen pillanatképek, érzések, gondolatok is a múltból. A valódi diszharmóniát azonban a mennyiség egy bizonyos szintjének meghaladása jelenti, ami tárgyak kupacaiban, halmaiban, a rendelkezésre álló lakótér nagyságára fittyet hányó, túlbuggyanó gyűjteményekben jelenik meg. Az utóbbi esetben a rendteremtés felér egy komoly kihívással. Pedig erre előbb vagy utóbb sort kell keríteni, mert ha a felhalmozott holmik miatt kinőjük a lakást, akkor – hacsak nem költözünk nagyobba – kénytelenek leszünk szelektálni, a rendetlenséget felszámolni.

Mit tartsunk meg és mit ne?

A rendteremtéssel kapcsolatban fontos kérdés az, hogyan kezdjük el a rendrakást és mit tegyünk, hogy ne alakuljon ki újra és újra összevisszaság, káosz az otthonunkban. Sok felesleges dolog, kacat lehet, amitől érdemes lenne megszabadulni, ám azért, hogy a figyelmünk ne a kidobásra mint veszteségélményre helyeződjön, érdemes inkább arra koncentrálni, mi az, amit meg szeretnénk tartani. Maria Kondo, a rendrakás japán szakértője szerint a rendszerezés lényege az, hogy a dolgaink közül válasszuk ki azokat, amelyek örömet jelentenek a számunkra, és amelyeket használunk, és ezeket tartsuk meg. Ha például a ruhatárunkat szeretnénk selejtezéssel felfrissíteni, akkor érdemes minden egyes darabot a kezünkbe venni és megfigyelni, hogy milyen érzések, gondolatok jelennek meg eközben bennünk. Válasszuk ki azokat, amelyeknek a látványa, a tapintása jó érzéseket vált ki belőlünk és szívesen viseljük őket, a többitől pedig váljunk meg.

Mit kezdjünk a kényszeres gyűjtögetéssel?

Nagy rendetlenség vagy akár káosz többnyire akkor alakul ki a lakásban, amikor valamilyen dologból, például újságból, ruhából, kozmetikumból jóval nagyobb mennyiséget halmozunk fel, mint ami a rend, a harmónia fenntartása szempontjából kívánatos lenne, illetve amit a lakás méretei megengednek. Komoly gyűjtemények alakulhatnak ki így, amelyek nagy részét – vagy akár az egészet – nem használjuk. Kiselejtezésük vagy a teljes megszüntetésük nagy belső ellenállásba ütközhet, mivel pusztán az életünkben való jelenlétüktől tudat alatt azt várjuk el, hogy valamilyen, az életben játszott szerepben erősítsenek meg minket.