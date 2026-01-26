Már a '90-es években is levert tőle a víz? Idén ez a bútor lesz a sztár, hála Freddie Mercury-nak

A retró trendek szerelmesei örülhetnek, hiszen nem csupán visszatér a '90-es évek egyik legnagyobb durranása, de idén ráadásul minden eddiginél nagyobb sztár lesz. Persze vannak, akiket még a hideg is kiráz a rattan kerti bútorok látványától, a 2026-os szezonban azonban jobb, ha ők is megbarátkoznak velük. Ráadásul inspirációnak nem mást hoztunk, mint a legendás Freddie Mercury-t.

A rattan kerti bútorok a nappaliban is kiválóan mutatnak.

2026 a rattan bútorok éve lesz Újra hódít az a trend, ami anyáink nagy kedvence volt.

Mit érdemes tudni erről a hirtelen felkapott stílusról?

A rattan egyszerre retró és modern, egy letisztult, természetközeli életérzés.

Egy hangulatos kültér igazi menedékké képes varázsolni a kertet, teraszt vagy erkélyt. Nem véletlen, hogy a 2026-os lakberendezési trendekben a természetes anyagok és a retró dizájnelemek visszatérnek a középpontba. Ennek szellemében a rattan, vagyis az a trópusi pálmaféle, amely tartós, könnyen hajlítható anyagként robbant be Magyarországra a '80-as, '90-es évek lakberendezési trendjeként, most újra divatba fog jönni.

Freddie Mercury verandáján a rattan nem is lehetne stílusosabb.

A magát istennek tartó Freddie Mercury londoni otthonának verandája már a '70-es években is ilyen bútorokkal vált karakteressé. A kerek rattan asztal és a hozzá passzoló, stílusos kanapé megteremtette azt a laza hangulatot, amire mind vágyunk az otthonunk körül.

Miért válassz rattan bútort?

Mivel egyre több ember érzi úgy, hogy a kültéri terek nem leválaszthatók az otthon egységétől, elkezdték azokat annak meghosszabbításaként kezelni. A teraszok, erkélyek kiválóan alkalmasak egy esti borozásra, reggeli kávézásra, baráti beszélgetésre és családi összejövetelekre, de berendezésével akár még a szerelmet is bevonzhatod. Ennek megfelelően érdemes olyan anyagokat és bútorokat választani, amelyek egyszerre szépek, tartósak és élhetőek.

Egy rattan fotellel a hálószobában nem lehet mellé lőni.

A rattan pedig épp ilyen. Rendkívül tartós, ráadásul 100 százalékosan természetes anyag. Festhető is, de talán érdemes meghagyni a rá jellemző barnás árnyalatot, és inkább a textilkiegészítőkkel formálni. Számtalan variációban kapható, meleg textúrájával pedig még a legzordabb külső teret is képes lágyítani. A stílus újraértelmezett változatai modern párnákkal, trendi kiegészítőkkel és gondosan megválasztott növényekkel kombinálva ma már bármelyik kertből Instagram-képes oázist varázsolnak.

Azonban ne ragadj le a kerteknél, hiszen egy bohém vagy skandináv stílusú nappaliba vagy épp hálószobába is kitűnő választás lehet. Földszínekkel és szobanövényekkel kombinálva épp olyan lesz, mintha egy egzotikus országban élnél.

2026-ban a rattan egy egész életérzést hoz magával, ami egyszerre nosztalgikus és üdítően friss.