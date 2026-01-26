Demi Moore és Emma Stone fodrászai elárulták a tökéletes haj titkát

A mai szépségápolási rutinokban nagyon könnyű elveszni. A rengeteg kence, szérum, maszk és balzsam mellett nehéz egy jól működő hajápolási rutint kialakítani. Azt már szinte mindannyian megtanultuk, hogy a sampon és a balzsam elengedhetetlen, de mi van minden mással? Hollywood két nagy sztárfodrásza Christopher Naselli és Ben Talbott megválaszolja minden kérdésünket. Mutatjuk, hogyan érheted el a tökéletes hajat!

Íme a helyes hollywoodi hajápolás titka.

Forrás: Getty Image

Hajápolás a legjobbaktól Christopher Naselli kliensei közé tartozik Emily Ratajkowski, Nina Dobrev, Alexandra Daddario és Emma Stone is.

Ben Talbott kliensei közé tartozik Sophie Turner, Pamela Anderson, Olivia Wilde és Demi Moore is.

A helyes hajápolási rutinhoz helyes applikálási sorrendre lesz szükséged.

Egyes alkalmakkor nem egy konkrét termékkel vagy formulával van probléma, hanem az alkalmazással. Számít, hogy vizes vagy száraz hajra használod-e, és hogy milyen termékeket használtál előtte. Lehet, hogy egy termék selymes, fényes hajat ígér, de ha rosszul használod nem érheted el ezt az eredményt. Bár egy hajápolási rutin a hajtípusától is függ a következőkben megmutatjuk a két sztárfodrász szerinti legjobb sorrendet. A világsztárok fodrászainak tippjei a legjobb forrás a tanulásra. Ők tudják, hogy mitől néz ki jól a haj, még a reflektorfényben is. Hallgass a profikra és végezd helyesen a hajápolási rutinodat!

Hajápolás rutin sztárfodrászoktól

Az első mindig a sampon. A sampon nemcsak kinyitja a hajszerkezetet, de megtisztít minden szennyeződéstől, zsírtól és felhalmozott terméktől. Az olyan összetevők, mint a szulfát és a parabén nagyon könnyen kiszárítják a hajat. Ezért fontos az utóhidratálás hajmosás után.

A második lépés a haj nedvességtartalmának visszatöltése. Ez lehet maszk, balzsam, szérum vagy pakolás is. Hajmosás után használj microfiber anyagú törölközőt a hajadon és a nedves loknikat csak a kezeddel fésüld át. Ha vékony szálú a hajad, olyan kiöblítést nem igénylő formulákat keress, amelyek könnyedek. Minden, ami folyékony, spray vagy légies jó lesz számodra. Ha vastag szálú és sok hajad van, választhatsz nehezebb és krémesebb hidratálókat.