Toronyba zárták, tüzes vassal égették, a saját apja végezte ki: Szent Borbála, az igazi Rapunzel

Mint valamennyi tündérmese, Rapunzel története is a valóságból merített ihletet. A toronyba zárt lány meséje ugyanis kísérteties hasonlóságot mutat Szent Borbála legendájával, aki a kereszténység egyik legfontosabb mártírja lett. Ugyan nem volt több méteres haja, állhatatossága révén mégis megmaradt az emberek emlékezetében. Elmeséljük Szent Borbála rendkívüli történetét.
Szent Borbála, az igazi Rapunzel
- Édesapja egy toronyba zárta a férfiak elől.
- Toronyban töltött ideje alatt áttért a keresztény hitre.
- Amikor ki akarták végezni, számos csoda akadályozta halálát.
- Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, építészek védőszentje és Rapunzel ihletője lett.
A torony fogságában: a valódi Rapunzel bebörtönzése
Nikodémiai Szent Borbála születési helye vagy Nikomédia vagy Heliopolisz lehetett, születési ideje viszont ismeretlen. Egy tehetős, nem mellesleg pogány kereskedő sarja volt. Legendája úgy tartja, hogy a lányt egy magas toronyba zárta az apja, Dioszkurosz, hogy a kíváncsi férfiak, valamint a kereszténység elől megvédje.
Terve balul sült el, ugyanis a toronyban töltött fogsága alatt Borbála – a nemzetközi alak szerint Barbara – férfiak helyett a keresztény vallásba szeretett bele.
Az állhatatos keresztény lány még egy harmadik ablakot is építtetett, szimbolizálva a szentháromságot, amitől apja éktelen haragra gerjedt. Dioszkurosz haragja, valamint az által választott kérő elől többször is a pusztába menekült, ám mindig visszahurcolták börtönébe. Mivel atyai szigorral nem tudott rá hatni, a római vezetők elé hurcolta Szent Borbálát, akit kegyetlen kínzásoknak vetettek alá, miután megtagadta az áldozat bemutatását a pogány római isteneknek.
A börtönben megjelent előtte Jézus, aki erőt öntött belé, eltűntek a testéről a kínzások nyomai. Ezt Martinianus, a tartomány prefektusa a pogány istenek csodájának vélte, ám Borbála ezt tagadta. Emiatt tüzes vassal égették és meztelenül végigkergették a város utcáin, ám sérülései csodálatos módon mindig begyógyultak.
Végül halálra ítélték a lányt, az ítéletet a saját apja hajtotta végre. Nem maradt el az Isteni büntetés, mert hazafelé tartva egy villám végzett a kegyetlen apával. Többek között a villám, valamint tüzes kínzásai miatt lett Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, tüzérek, pácélkovácsok, hadmérnökök védőszentje.
Szent Borbála legendája Rapunzel történetében
Szent Borbála történetét az Aranylegenda című könyv mesélte el, amiből a Grimm testvérek merítették a fő ihletet a történethez, ami egy francia mesén alapult. Megemlítendő, hogy Rapunzel történetének legkorábbi verziója egy perzsa népmeséből maradt fenn, ahol egy hosszú hajú nő a hárembe csempészi szeretőjét a hosszú haján.
A legenda és tündérmese közötti legszembetűnőbb motívum természetesen a torony, ami a társadalmi szigor egyfajta szimbólumaként szolgál. A túlféltő, basáskodó szülőfigura – Rapunzel esetén a boszorkány – szintén közös pont, hisz a konfliktusforrást az ő konokságuk jelentette. Borbála keresztény hite, illetve Rapunzel szabadságvágya szintén közös vonás a két történetben.
Szent Borbála: legenda és valóság
Noha az egyik legfontosabb keresztény védőszent, Szent Borbála létezésére nincs kézzelfogható bizonyíték, a róla szóló történetek csak a Kr. u. 7. században jeletek meg. Ennek ellenére olyan fontos kulturális hatása van, hogy továbbra is a szentek listáján maradt, Szent Borbála napját pedig számos országban ünneplik.
