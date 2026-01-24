Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Toronyba zárták, tüzes vassal égették, a saját apja végezte ki: Szent Borbála, az igazi Rapunzel

Getty Images - Heritage Images
mártír rapunzel Szent Borbála
Bába Dorottya
2026.01.24.
A toronyba zárt, hosszú hajú Rapunzel sokunk gyerekkorát bearanyozta. A tündérmese kevésbé idilli inspirációja lehetett Szent Borbála, aki vértanúként lett a bányászok és tűzszerészek védőszentje.

Mint valamennyi tündérmese, Rapunzel története is a valóságból merített ihletet. A toronyba zárt lány meséje ugyanis kísérteties hasonlóságot mutat Szent Borbála legendájával, aki a kereszténység egyik legfontosabb mártírja lett. Ugyan nem volt több méteres haja, állhatatossága révén mégis megmaradt az emberek emlékezetében. Elmeséljük Szent Borbála rendkívüli történetét.

Szent Borbála inspirálta Rapunzel történetét
Rapunzel története többek között Szent Borbála legendájából táplálkozik.
Forrás:  Getty Images

Szent Borbála, az igazi Rapunzel

  • Édesapja egy toronyba zárta a férfiak elől.
  • Toronyban töltött ideje alatt áttért a keresztény hitre.
  • Amikor ki akarták végezni, számos csoda akadályozta halálát.
  • Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, építészek védőszentje és Rapunzel ihletője lett.

A torony fogságában: a valódi Rapunzel bebörtönzése

Nikodémiai Szent Borbála születési helye vagy Nikomédia vagy Heliopolisz lehetett, születési ideje viszont ismeretlen. Egy tehetős, nem mellesleg pogány kereskedő sarja volt. Legendája úgy tartja, hogy a lányt egy magas toronyba zárta az apja, Dioszkurosz, hogy a kíváncsi férfiak, valamint a kereszténység elől megvédje.

Terve balul sült el, ugyanis a toronyban töltött fogsága alatt Borbála – a nemzetközi alak szerint Barbara – férfiak helyett a keresztény vallásba szeretett bele.

Az állhatatos keresztény lány még egy harmadik ablakot is építtetett, szimbolizálva a szentháromságot, amitől apja éktelen haragra gerjedt. Dioszkurosz haragja, valamint az által választott kérő elől többször is a pusztába menekült, ám mindig visszahurcolták börtönébe. Mivel atyai szigorral nem tudott rá hatni, a római vezetők elé hurcolta Szent Borbálát, akit kegyetlen kínzásoknak vetettek alá, miután megtagadta az áldozat bemutatását a pogány római isteneknek.

Szent Borbála legendája
Nem Szent Borbála legendája volt a Grimm mese egyetlen inspirációja.
Forrás:  Getty Images

A börtönben megjelent előtte Jézus, aki erőt öntött belé, eltűntek a testéről a kínzások nyomai. Ezt Martinianus, a tartomány prefektusa a pogány istenek csodájának vélte, ám Borbála ezt tagadta. Emiatt tüzes vassal égették és meztelenül végigkergették a város utcáin, ám sérülései csodálatos módon mindig begyógyultak. 

Végül halálra ítélték a lányt, az ítéletet a saját apja hajtotta végre. Nem maradt el az Isteni büntetés, mert hazafelé tartva egy villám végzett a kegyetlen apával. Többek között a villám, valamint tüzes kínzásai miatt lett Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, tüzérek, pácélkovácsok, hadmérnökök védőszentje.

Szent Borbála legendája Rapunzel történetében

Szent Borbála történetét az Aranylegenda című könyv mesélte el, amiből a Grimm testvérek merítették a fő ihletet a történethez, ami egy francia mesén alapult. Megemlítendő, hogy Rapunzel történetének legkorábbi verziója egy perzsa népmeséből maradt fenn, ahol egy hosszú hajú nő a hárembe csempészi szeretőjét a hosszú haján.

A legenda és tündérmese közötti legszembetűnőbb motívum természetesen a torony, ami a társadalmi szigor egyfajta szimbólumaként szolgál. A túlféltő, basáskodó szülőfigura – Rapunzel esetén a boszorkány – szintén közös pont, hisz a konfliktusforrást az ő konokságuk jelentette. Borbála keresztény hite, illetve Rapunzel szabadságvágya szintén közös vonás a két történetben.

Szent Borbála: legenda és valóság

Noha az egyik legfontosabb keresztény védőszent, Szent Borbála létezésére nincs kézzelfogható bizonyíték, a róla szóló történetek csak a Kr. u. 7. században jeletek meg. Ennek ellenére olyan fontos kulturális hatása van, hogy továbbra is a szentek listáján maradt, Szent Borbála napját pedig számos országban ünneplik.

Érdekel a meséket ihlető valóság? Figyelmedbe ajánljuk alábbi cikkeinket:

Rebecca Rolfe, az igazi Pocahontas: így lett korának celebje az indián lány

Az igazi Rebecca Rolfe messze több volt egy mesebeli hercegnőnél: egy bátor fiatal nő, aki életét áldozta a békéért és a megértésért.

Az igazi Hüvelyk Panna — Szomorú sors az Andersen-mese mögött

A Hüvelyk Panna főhősét élő személy inspirálta. Andersen múzsájának története viszont nem végződött olyan boldogan, mint a mesében.

A Szépség és a szörnyeteg igaz története szomorúbb, mint egy Grimm mese

Az élet írja a legjobb történeteket, ám a műfaj nem mindig tündérmese. Erre a legjobb példa a Szépség és a szörnyeteg valós története, mely happy end helyett tragédiával ért véget.

 

