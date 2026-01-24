Toronyba zárták, tüzes vassal égették, a saját apja végezte ki: Szent Borbála, az igazi Rapunzel

Mint valamennyi tündérmese, Rapunzel története is a valóságból merített ihletet. A toronyba zárt lány meséje ugyanis kísérteties hasonlóságot mutat Szent Borbála legendájával, aki a kereszténység egyik legfontosabb mártírja lett. Ugyan nem volt több méteres haja, állhatatossága révén mégis megmaradt az emberek emlékezetében. Elmeséljük Szent Borbála rendkívüli történetét.

Rapunzel története többek között Szent Borbála legendájából táplálkozik.

Forrás: Getty Images

Szent Borbála, az igazi Rapunzel Édesapja egy toronyba zárta a férfiak elől.

Toronyban töltött ideje alatt áttért a keresztény hitre.

Amikor ki akarták végezni, számos csoda akadályozta halálát.

Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, építészek védőszentje és Rapunzel ihletője lett.

A torony fogságában: a valódi Rapunzel bebörtönzése

Nikodémiai Szent Borbála születési helye vagy Nikomédia vagy Heliopolisz lehetett, születési ideje viszont ismeretlen. Egy tehetős, nem mellesleg pogány kereskedő sarja volt. Legendája úgy tartja, hogy a lányt egy magas toronyba zárta az apja, Dioszkurosz, hogy a kíváncsi férfiak, valamint a kereszténység elől megvédje.

Terve balul sült el, ugyanis a toronyban töltött fogsága alatt Borbála – a nemzetközi alak szerint Barbara – férfiak helyett a keresztény vallásba szeretett bele.

Az állhatatos keresztény lány még egy harmadik ablakot is építtetett, szimbolizálva a szentháromságot, amitől apja éktelen haragra gerjedt. Dioszkurosz haragja, valamint az által választott kérő elől többször is a pusztába menekült, ám mindig visszahurcolták börtönébe. Mivel atyai szigorral nem tudott rá hatni, a római vezetők elé hurcolta Szent Borbálát, akit kegyetlen kínzásoknak vetettek alá, miután megtagadta az áldozat bemutatását a pogány római isteneknek.

Nem Szent Borbála legendája volt a Grimm mese egyetlen inspirációja.

Forrás: Getty Images

A börtönben megjelent előtte Jézus, aki erőt öntött belé, eltűntek a testéről a kínzások nyomai. Ezt Martinianus, a tartomány prefektusa a pogány istenek csodájának vélte, ám Borbála ezt tagadta. Emiatt tüzes vassal égették és meztelenül végigkergették a város utcáin, ám sérülései csodálatos módon mindig begyógyultak.

Végül halálra ítélték a lányt, az ítéletet a saját apja hajtotta végre. Nem maradt el az Isteni büntetés, mert hazafelé tartva egy villám végzett a kegyetlen apával. Többek között a villám, valamint tüzes kínzásai miatt lett Szent Borbála a bányászok, tűzszerészek, tüzérek, pácélkovácsok, hadmérnökök védőszentje.