Új Robin Hood-sorozat hódít: amikor a legenda modern drámává válik

Kevés történet él túl évszázadokat úgy, hogy közben folyamatosan új arcot kap. A Robin Hood legendája pontosan ilyen: a gazdagoktól raboló, a szegényeket segítő íjász története generációk óta a popkultúra egyik legerősebb mítosza. Most pedig ismét új életre kel egy friss, tízrészes sorozatban, amely már az első évaddal komoly rajongótábort szerzett magának az Epic Draman.
Robin Hood újragondolva – Szerelmi dráma, politika és lázadás – Ajánló
- Egy új, 10 részes sorozat modern hangulatban meséli újra Robin Hood legendáját.
- A történet középpontjában a szerelem, az igazságtalanság elleni lázadás és a hatalmi játszmák állnak.
- A produkció már a második évadot készíti elő, amely még nagyobb politikai intrikákat ígér.
A főszerepben Jack Patten látható, aki Robert „Rob” Locksley karakterét alakítja. A történet egy szász erdész fiáról szól, aki a hatalom igazságtalanságával szembesülve lassan a lázadók vezetőjévé válik.
A sorozat már az elején világossá teszi: itt nem csupán romantikus íjászkalandról van szó, hanem egy társadalmi konfliktus történetéről is.
Egy legenda, amely évszázadok óta él
A Robin Hood-mítosz eredete egészen a 15. századi Angliáig vezethető vissza, amikor megszületett a „The Gest of Robin Hood” című költemény. A történetek a normann hódítás utáni időszak feszültségeiből táplálkoztak: a királyi erdők törvényei megfosztották a szász lakosságot hagyományos jogaiktól, így az ellenállás figurája hamar legendává vált.
A filmes és televíziós adaptációk sora azóta is végtelennek tűnik. A 20. század során olyan színészek formálták meg az íjászt, mint Errol Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe, Sean Connery vagy Hugh Jackman átalakított változata. Nem könnyű tehát új színt vinni a történetbe – de úgy tűnik, hogy az új sorozatnak mégis sikerült.
Klasszikus karakterek, friss dinamika
A sorozat egyik központi eleme Rob és Marian kapcsolata. A karaktert Lauren McQueen alakítja, aki egy normann nemes lánya, így a kapcsolat már önmagában feszültséget hordoz.
A történet során feltűnnek a legendából ismert alakok is, például Little John vagy Friar Tuck, miközben a hatalom oldalán a nottinghami sheriff áll. A karaktert egyébként Sean Bean játssza, akinek már a jelenléte is garancia arra, hogy a történetben nem lesz hiány drámai pillanatokból és ahogy mondta, ez a történet most nem egy zsarnok, gonosz személyként fogja bemutatni a seriffet.
Látványos, néha kissé kaotikus, de szórakoztató
A sorozat hangulata leginkább egy klasszikus, „régi világos” kalandfilmre emlékeztethet. Kardok csattannak, nyilak repülnek, intrikák szövődnek – és közben a történet néha szándékosan túlzó, szinte már játékos hangulatot kap.
A kritikusok szerint viszont a tempó nem mindig olyan gyors, mint amire egy ilyen műfajnál számítanánk, de ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy a nézők jobban elmerüljenek a világban.
A látványos díszletek, a középkori hangulat és a karakterek közötti dinamika mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorozat könnyen fogyasztható szórakozás legyen.
És van még egy apró, de meglepően fontos részlet: a produkció látványosan kerülte a tipikus történelmi parókákat. Igen, ez furcsán hangzik, de a középkori sorozatok rajongói pontosan tudják, mennyit számíthat a hiteles (vagy legalábbis kevésbé zavaró) külső.
Egy sorozat, amely tudja, hogy legendával dolgozik
A készítők nem titkolják, hogy a történet a klasszikus Robin Hood-mítosz újragondolása. A sorozat egyszerre próbál tisztelegni a legenda előtt és modern drámává alakítani azt.
Értékelés 10/8
Néha kissé túlzó, néha kifejezetten játékos – de pont ettől válik élvezhetővé. Nem feltétlenül lesz ez minden idők legmélyebb történelmi sorozata, viszont kalandból, intrikából és nosztalgikus hangulatból bőven jut a nézőknek.
A sorozat az Epic Drama műsorán látható, minden hétfőn!
