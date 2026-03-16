Új Robin Hood-sorozat hódít: amikor a legenda modern drámává válik

Kevés történet él túl évszázadokat úgy, hogy közben folyamatosan új arcot kap. A Robin Hood legendája pontosan ilyen: a gazdagoktól raboló, a szegényeket segítő íjász története generációk óta a popkultúra egyik legerősebb mítosza. Most pedig ismét új életre kel egy friss, tízrészes sorozatban, amely már az első évaddal komoly rajongótábort szerzett magának az Epic Draman.

A történet középpontjában a szerelem, az igazságtalanság elleni lázadás és a hatalmi játszmák állnak.

A produkció már a második évadot készíti elő, amely még nagyobb politikai intrikákat ígér.

A főszerepben Jack Patten látható, aki Robert „Rob” Locksley karakterét alakítja. A történet egy szász erdész fiáról szól, aki a hatalom igazságtalanságával szembesülve lassan a lázadók vezetőjévé válik.

A sorozat már az elején világossá teszi: itt nem csupán romantikus íjászkalandról van szó, hanem egy társadalmi konfliktus történetéről is.

Egy legenda, amely évszázadok óta él

A Robin Hood-mítosz eredete egészen a 15. századi Angliáig vezethető vissza, amikor megszületett a „The Gest of Robin Hood” című költemény. A történetek a normann hódítás utáni időszak feszültségeiből táplálkoztak: a királyi erdők törvényei megfosztották a szász lakosságot hagyományos jogaiktól, így az ellenállás figurája hamar legendává vált.

A filmes és televíziós adaptációk sora azóta is végtelennek tűnik. A 20. század során olyan színészek formálták meg az íjászt, mint Errol Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe, Sean Connery vagy Hugh Jackman átalakított változata. Nem könnyű tehát új színt vinni a történetbe – de úgy tűnik, hogy az új sorozatnak mégis sikerült.

Klasszikus karakterek, friss dinamika

A sorozat egyik központi eleme Rob és Marian kapcsolata. A karaktert Lauren McQueen alakítja, aki egy normann nemes lánya, így a kapcsolat már önmagában feszültséget hordoz.

A történet során feltűnnek a legendából ismert alakok is, például Little John vagy Friar Tuck, miközben a hatalom oldalán a nottinghami sheriff áll. A karaktert egyébként Sean Bean játssza, akinek már a jelenléte is garancia arra, hogy a történetben nem lesz hiány drámai pillanatokból és ahogy mondta, ez a történet most nem egy zsarnok, gonosz személyként fogja bemutatni a seriffet.