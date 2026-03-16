Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 16., hétfő Henrietta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
ajánló

Új Robin Hood-sorozat hódít: amikor a legenda modern drámává válik

ajánló sorozat Robin Hood
Hajdu Viktória
2026.03.16.
Sherwood erdejében újra feszül az íj, de ezúttal a politika, a szerelem és a hatalom is célkeresztbe kerül. Mindenki ismeri Robin Hood történetét... vagy mégsem? Az új sorozat olyan csavarokat hoz, amikre senki sem számított.

Kevés történet él túl évszázadokat úgy, hogy közben folyamatosan új arcot kap. A Robin Hood legendája pontosan ilyen: a gazdagoktól raboló, a szegényeket segítő íjász története generációk óta a popkultúra egyik legerősebb mítosza. Most pedig ismét új életre kel egy friss, tízrészes sorozatban, amely már az első évaddal komoly rajongótábort szerzett magának az Epic Draman. 

Az új Robin Hood-sorozat letarolta a nézettségi listákat. 
Forrás: Lionsgate

  • Egy új, 10 részes sorozat modern hangulatban meséli újra Robin Hood legendáját.
  • A történet középpontjában a szerelem, az igazságtalanság elleni lázadás és a hatalmi játszmák állnak.
  • A produkció már a második évadot készíti elő, amely még nagyobb politikai intrikákat ígér.

A főszerepben Jack Patten látható, aki Robert „Rob” Locksley karakterét alakítja. A történet egy szász erdész fiáról szól, aki a hatalom igazságtalanságával szembesülve lassan a lázadók vezetőjévé válik. 

A sorozat már az elején világossá teszi: itt nem csupán romantikus íjászkalandról van szó, hanem egy társadalmi konfliktus történetéről is.

Egy legenda, amely évszázadok óta él

A Robin Hood-mítosz eredete egészen a 15. századi Angliáig vezethető vissza, amikor megszületett a „The Gest of Robin Hood” című költemény. A történetek a normann hódítás utáni időszak feszültségeiből táplálkoztak: a királyi erdők törvényei megfosztották a szász lakosságot hagyományos jogaiktól, így az ellenállás figurája hamar legendává vált.

A filmes és televíziós adaptációk sora azóta is végtelennek tűnik. A 20. század során olyan színészek formálták meg az íjászt, mint Errol Flynn, Kevin Costner, Russell Crowe, Sean Connery vagy Hugh Jackman átalakított változata. Nem könnyű tehát új színt vinni a történetbe – de úgy tűnik, hogy az új sorozatnak mégis sikerült. 

Klasszikus karakterek, friss dinamika

A sorozat egyik központi eleme Rob és Marian kapcsolata. A karaktert Lauren McQueen alakítja, aki egy normann nemes lánya, így a kapcsolat már önmagában feszültséget hordoz.

A történet során feltűnnek a legendából ismert alakok is, például Little John vagy Friar Tuck, miközben a hatalom oldalán a nottinghami sheriff áll. A karaktert egyébként Sean Bean játssza, akinek már a jelenléte is garancia arra, hogy a történetben nem lesz hiány drámai pillanatokból és ahogy mondta, ez a történet most nem egy zsarnok, gonosz személyként fogja bemutatni a seriffet. 

Látványos, néha kissé kaotikus, de szórakoztató

A sorozat hangulata leginkább egy klasszikus, „régi világos” kalandfilmre emlékeztethet. Kardok csattannak, nyilak repülnek, intrikák szövődnek – és közben a történet néha szándékosan túlzó, szinte már játékos hangulatot kap.

A kritikusok szerint  viszont a tempó nem mindig olyan gyors, mint amire egy ilyen műfajnál számítanánk, de ez egyben lehetőséget is ad arra, hogy a nézők jobban elmerüljenek a világban. 

A látványos díszletek, a középkori hangulat és a karakterek közötti dinamika mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorozat könnyen fogyasztható szórakozás legyen.

És van még egy apró, de meglepően fontos részlet: a produkció látványosan kerülte a tipikus történelmi parókákat. Igen, ez furcsán hangzik, de a középkori sorozatok rajongói pontosan tudják, mennyit számíthat a hiteles (vagy legalábbis kevésbé zavaró) külső.

Egy sorozat, amely tudja, hogy legendával dolgozik

A készítők nem titkolják, hogy a történet a klasszikus Robin Hood-mítosz újragondolása. A sorozat egyszerre próbál tisztelegni a legenda előtt és modern drámává alakítani azt.

Értékelés 10/8

Néha kissé túlzó, néha kifejezetten játékos – de pont ettől válik élvezhetővé. Nem feltétlenül lesz ez minden idők legmélyebb történelmi sorozata, viszont kalandból, intrikából és nosztalgikus hangulatból bőven jut a nézőknek.

 A sorozat az Epic Drama műsorán látható, minden hétfőn!

Ezek is érdekelhetnek:

Ki az a Michael B. Jordan? 5 dolog, amit tuti nem tudtál a színészről

Az Oscar-gála egyik legnagyobb meglepetése: Michael B. Jordan vitte haza a szobrot két hollywoodi A-listás szupersztár elől. De ki is ő valójában?

A menyasszony! kritika: Maggie Gyllenhaal merész Frankenstein-újragondolása, ami egyszerre lenyűgöz és összezavar

Mi történik, ha Frankenstein szörnyének menyasszonya nemcsak életre kel, hanem forradalmat is indít?

Sajnáljuk Benedict, ez nem jött át: ezért nem tudtunk beleszeretni a második Bridgerton fiúba

A negyedik évad főszereplője hagy némi kívánnivalót maga után.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
