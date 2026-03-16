Könnyek között írta alá Sisi a házassági szerződését: ilyen szerény volt a hozománya

Sokak fejében még mindig él az a tévhit, hogy Sisi, a világszép osztrák császárné polgári származású, egyszerű sorból származó lány volt. Mi sem áll távolabb az igazságtól, hisz annak a Wittelsbach-dinasztiának a sarja volt, akik Bajorország uralkodóit adták. Azonban a félénk bajor hercegnő még ilyen pedigrével sem számított eszményi császárné-alapanyagnak, amiről többek között szegényes hozománya tehetett. De vajon mennyi volt az annyi? Maradj velünk, máris kiderül!

Forrás: Getty Images

Királyi mellékfolyó: Sisi, a szegény Wittelsbach

Ugyan az egyik legősibb uralkodócsalád sarja volt, mely a középkor óta uralkodott Bajorországban, Sisi sajnos nem a Wittelshachok Birkenfeld-Zweybrücken főágról, hanem a jelentéktelen Birkenfeld-Gelnhausen mellékágról származott. A későbbi császárné helyzetén az sem segített, hogy apai nagyanyja, Arenberg hercegnő nem királyi családból származó arisztokrata volt. Édesapja Miksa herceg „von Bayern” helyett csak „in Bayern” volt, mivel csak nagyapja volt bajor uralkodó.

Ha ez nem lett volna elég, a herceg szerény éves jövedelme mellett nem igen törődött befektetésekkel, rangjához mérten szinte már polgári körülmények között élt. Sisi egyetlen szerencséje – vagy épp szerencsétlensége – anyja: Ludovika hercegnő volt, aki a bajor király lánya, egyben az osztrák császár nagynénje volt. Ez a kapcsolat adott zöld utat Sisi és Ferenc József házassága előtt. Csakhogy egy birodalom jövendő császárnéjának bőséges hozományt illett (volna) hoznia, amit nem bírt el Miksa pénztárcája.

Sisi szerény hozománya

Modern hóbortnak tekintjük, ám házassági szerződés nélkül évszázadokig el sem lehetett képzelni egy házasságot. Innen tudjuk, hogy mielőtt 1854 tavaszán megtörtént a királyi esküvő, Sisi mintegy 50 000 osztrák–magyar forint hozományt kapott édesapjától.

Ez mai értékre átváltva valahol 733 781 506 Ft összegnek felel meg, ami mai ésszel impozánsnak tűnhet, ám messze elmarad az osztrák császár feleségétől elvárt hozományától.

Családjától még további 700 forintnyi ezüstneműt, valamint rengeteg ruhát kapott, de ez már végleg kiürítette Miksa erszényét. Ferenc József azonban roppant gavallérnak bizonyult, így további 100 000 forintot csapott hozzá felesége hozományához, melyet egy 12 000 forintos ajándékkal is kiegészített. Emellett további százezer aranyforint éves juttatást kapott, de gyűlölt anyósa, Zsófia főhercegnő is 60 000 forint értékű ékszerekkel látta el.