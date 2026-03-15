Aranyozott édességek és kaviáros steak: ezt falják idén a sztárok az Oscar utáni bulin

Pópity Balázs
2026.03.15.
Ehető arany és kaviár. Az Oscar-gála utáni partin idén is akkora a fényűzés, hogy a menü mellé kötelezővé tennénk a napszemüveg viselését is. Wolfgang Puck világhírű, osztrák születésű amerikai sztárséf, a kaliforniai fúziós konyha úttörője már 32. alkalommal varázsolja a gasztronómiai mennyországot az izgalomtól megfáradt jelöltek elé.

Wolfgang Puck idén sem bízta a véletlenre a dolgot, és olyan menüt rittyentett az Oscar-gála utáni bulira, amitől még a legszigorúbb diétán lévő díva is megnyalja mind a tíz ujját. A 98. Oscar-gála utáni kormányzói bálra 70 fogással készülnek mintegy 1500 vendég fogadására.

Mit esznek a sztárok az Oscar-gála után?

  • Harminckét kiló méregdrága kaviárral készülnek a szervezők a nagy koccintáshoz.
  • Több mint ezer adag szarvasgombás csirkéspite gőzölög majd az asztalokon.
  • Kétezer darab ehető arannyal lefújt mini csokoládé-Oscart lehet majd elmajszolni.
  • Frissen tekert sushik és brit klasszikusok hozzák el a világ ízeit Hollywoodba.
  • A jelöltek tequilával és koktélokkal öblíthetik le a lakomát.

Wolfgang Puck és csapata már 1994 óta készíti az Oscar-gála utáni kormányzói bál (Governors Ball) menüjét és a keddi sajtótájékoztatón bejelentették az idei fogásokat. A 98. Oscar-gála konyháján halomban áll a hatalmas mennyiségű luxusalapanyag, amiből még a tavalyinál is elképesztőbb fogások készülnek. Puck tapasztalatból tudja, hogy a többórás ceremónia végigizgulása után a legvékonyabb színésznő is képes lenne felfalni egy egész lovat, ezért számos egyéb fogás mellett hatalmas mennyiségű kaviárral nyakon öntött tomahawk steakkel és szarvasgombás pitével készül az after partira. Ráadásul japán sushibár és olasz fagylalt is lesz az újdonságok között. Az alábbiakban összegyűjtöttük az est legrongyrázóbb fogásait.

Szarvasgombás luxusételek és hagyományok

Mintegy 32 kiló kaviárt és 22 kiló fekete szarvasgombát fognak felszolgálni a vendégeknek összesen 280 000 dollár, átszámítva 110 millió forint értékben. Puck legendás szarvasgombás-csirkés pitéje idén is a menü sztárja lesz, amitől még az A-listás sztárok is elfelejtik a kalóriaszámlálást egy pillanatra. Elliott Grover séf közreműködésével olyan brit klasszikusok is helyet kapnak az étlapon, mint a sült marhahússal töltött Yorkshire pudingtormával, valamint tőkehalból készült fish and chips tölcsérek mentás borsópürével. Ha valakinek ez túl sok lenne, válogathat frissen tekert sushit a japán sushibárból.

Húsimádók lakomája

90 kiló érlelt marhahús és szaftos Miyazaki wagyu steak várja a jelölteket. Wolfgang még egy pimasz viccet is megengedett magának a sajtótájékoztatón, amikor megjegyezte, hogy a diétázók a köret helyett kérhetik az adagjukat egy kis Ozempic-kel is, mert senki nem tudja garantálni, hogy a vendégek másnap beleférnek-e majd a ruhájukba. A húsokat sztárok különleges koktélokkal és tequilával tudják lekísérni.

Az édesség is milliókat ér

Azok sem maradnak Oscar-nélkül, akik nem kaptak díjat, hiszen a vacsora után 2000 darab mini csoki-Oscar-szobrot szolgálnak fel a vendégeknek, amelyeket 7,5 liter, 24 karátos folyékony aranyal öntenek le. Aki akar, az olasz fagylaltokra is fújhat még egy kis aranyat az aeroszolból. Mire a buli véget ér, valószínűleg több nemesfém lesz a vendégek fogai között, mint amennyit egy ékszerboltban látni. Wolfgang Puck így gondoskodik róla, hogy a sztárok másnap ne csak a győzelemtől, hanem a luxustól is mámorosan ébredjenek.

