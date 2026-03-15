Aranyozott édességek és kaviáros steak: ezt falják idén a sztárok az Oscar utáni bulin

Wolfgang Puck idén sem bízta a véletlenre a dolgot, és olyan menüt rittyentett az Oscar-gála utáni bulira, amitől még a legszigorúbb diétán lévő díva is megnyalja mind a tíz ujját. A 98. Oscar-gála utáni kormányzói bálra 70 fogással készülnek mintegy 1500 vendég fogadására.

Wolfgang Puck, az Oscar gála sztárséfje.

Forrás: Shutterstock

Mit esznek a sztárok az Oscar-gála után? Harminckét kiló méregdrága kaviárral készülnek a szervezők a nagy koccintáshoz.

Több mint ezer adag szarvasgombás csirkéspite gőzölög majd az asztalokon.

Kétezer darab ehető arannyal lefújt mini csokoládé-Oscart lehet majd elmajszolni.

Frissen tekert sushik és brit klasszikusok hozzák el a világ ízeit Hollywoodba.

A jelöltek tequilával és koktélokkal öblíthetik le a lakomát.

Wolfgang Puck és csapata már 1994 óta készíti az Oscar-gála utáni kormányzói bál (Governors Ball) menüjét és a keddi sajtótájékoztatón bejelentették az idei fogásokat. A 98. Oscar-gála konyháján halomban áll a hatalmas mennyiségű luxusalapanyag, amiből még a tavalyinál is elképesztőbb fogások készülnek. Puck tapasztalatból tudja, hogy a többórás ceremónia végigizgulása után a legvékonyabb színésznő is képes lenne felfalni egy egész lovat, ezért számos egyéb fogás mellett hatalmas mennyiségű kaviárral nyakon öntött tomahawk steakkel és szarvasgombás pitével készül az after partira. Ráadásul japán sushibár és olasz fagylalt is lesz az újdonságok között. Az alábbiakban összegyűjtöttük az est legrongyrázóbb fogásait.

Szarvasgombás luxusételek és hagyományok

Mintegy 32 kiló kaviárt és 22 kiló fekete szarvasgombát fognak felszolgálni a vendégeknek összesen 280 000 dollár, átszámítva 110 millió forint értékben. Puck legendás szarvasgombás-csirkés pitéje idén is a menü sztárja lesz, amitől még az A-listás sztárok is elfelejtik a kalóriaszámlálást egy pillanatra. Elliott Grover séf közreműködésével olyan brit klasszikusok is helyet kapnak az étlapon, mint a sült marhahússal töltött Yorkshire pudingtormával, valamint tőkehalból készült fish and chips tölcsérek mentás borsópürével. Ha valakinek ez túl sok lenne, válogathat frissen tekert sushit a japán sushibárból.