Memóriacsapda: ezért emlékszel egy 25 éves dalra, de arra nem, miért mentél be a konyhába

Gyakran úgy beszélünk az emlékezőképességről, mintha egyetlen rendszer lenne, holott a valóság az, hogy az agyban egyszerre többféle memóriafolyamat működik. Sok ember gondolkozik azon, hogyan javítható a memóriája, amikor arra sem emlékszik, hogy éppen hová indult, miközben egy régi dallam felcsendülése után azonnal énekli is a szöveget. Mi lehet a jelenség hátterében? Ebben a cikkben erre keressük a választ.

A memóriagondok nem csak az idősebb korosztályt érintik.

A memória nem egyetlen rendszer: a hosszú távú memória és az úgynevezett munkamemória teljesen másképp működik.

A modern élet rengeteg figyelemelterelő ingerrel bombázza az agyat, ami megnehezíti az új információk rövid távú megőrzését.

Ezzel szemben a zenei emlékek még súlyos memóriaproblémák esetén is sokáig megmaradhatnak.

A hétköznapi feledékenység sokszor nem memóriazavar, hanem egyszerű figyelmi túlterhelés következménye.

Miért csap be a memóriád?

A különböző memóriajavító módszereket sokan keresik és alkalmazzák, hogy ezzel is karban tartsák az agynak az emlékezésért felelős részét. De vajon szükséges ez? Netán teljesen természetes, hogy bizonyos dolgokra emlékszünk, másokat pedig mintha kitöröltek volna? Íme a jelenség háttere!

Ebben rejlik a memóriacsapda kulcsa

A fenti hétköznapi példánál maradva: ha egy régi dal szövegére emlékszel, az a hosszú távú memória munkája. Ezek az emlékek évek vagy évtizedek alatt rögzülnek az agy különböző területein: a nyelvi központokban, a hallásért felelős régiókban vagy a beszédmozgásokat irányító területeken és az érzelmi rendszerekben. A zene ráadásul különösen erős emlékezeti nyomot hagy, mivel egyszerre aktiválja a ritmust, a nyelvet, a mozgást és érzelmeket, és minél több rendszer vesz részt egy élmény feldolgozásában, annál stabilabb lesz az emlék. Az utóbbi évtizedek tudományos munkái ebben a tekintetben egy irányba mutatnak: minél nagyobb az inger, a memória annál fogékonyabb. A képalkotó vizsgálatok azt mutatják, hogy a zenei emlékezet az agy számos területét aktiválja egyszerre. Érdekes módon még olyan betegségek, mint például az Alzheimer-kór esetén is előfordulhat, hogy a zenei emlékek sokáig megmaradnak, miközben más emlékezeti funkciók már alig felidézhetők.