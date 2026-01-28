Egy rossz szomszéd még a legjobb lakásban is képes pokollá tenni az életünket. Legnagyobb bánatunkra a problémás lakóközösségre általában csak beköltözés után derül fény – Vagy mégsem? Ez esetben a puding próbája nem az evés, hanem az éles szemünk. Összeszedtük, miket érdemes figyelni, amikből képet kaphatunk a szomszédságról.

Leleményes taktikákkal már beköltözés előtt kiderül, milyen a leendő szomszéd.

Forrás: Getty Images

Hogyan mérjük fel a szomszédságot beköltözés előtt? Első sorban a közös tereket érdemes figyelni, ha rá információt akarunk a szomszédról.

Az ingatlanközvetítőt, lakástulajdonost nem érdemes kérdezni, azt mondja amit hallani akarunk.

5 dolog, ami elárulja, milyenek a szomszédok

Egy ingatlanosnak vagy lakástulajdonosnak az az érdeke, hogy túladjon a kéglin, így valószínűleg nem fog beszámolni a problémás lakókról. Ha nem tudunk kifaggatni egy már ott lakó személyt, kénytelenek leszünk a két szép szemünkre hagyatkozni.

1. Keressük fel az ingatlant más napszakokban

A legtöbb körbevezetés hétvégén történik egy eladó ingatlanban, amikor kevesen vannak otthon. Ennél fogva érdemes olyan időpontban is ellátogatni a környékre, amikor nagy valószínűséggel mindenki otthon van és figyelni. A zaj, az ingatlan közelében lévő arcok mind remek képet adhatnak a lakóközösségről.

2. Az árulkodó lépcsőház

Ha társasházba költözünk, a közös terek, mint például a lépcsőház állapota árulja el a legtöbbet a lakóközösségről. Rendben tartott, tiszta a folyosó, vannak benne dekorációk? Akkor jó eséllyel összetartó emberek közé költöznénk. Szedett vetett, piszkos, sivár a lépcsőház, amit sokan használnak lerakatnak? Jószerivel egy renitens zavarja a közösséget, esetleg nagy a széthúzás.

Szintén árulkodó lehet a közös kert állapota, valamint, ha az egész ház szigetleve van, kivéve egy lakást.

3. Az ingatlanos viselkedése mindig gyanús

Vezessen minket körbe az ingatlanos vagy maga a tulajdonos, viselkedése még egy közvéleménykutatásnál is árulkodóbb lehet, mivel tisztában lehet a zavaró szomszéddal. Ilyen az például, ha sietősen vezet körbe, kitérő választ ad a kérdéseidre, vagy épp túlzottan idillinek festi le a helyzetet. Ha ilyet tapasztalunk, érdemes tovább kutakodni.