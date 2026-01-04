1700 kilométerre élnek egymástól, mégis működik: elárulták, hogy mi a távkapcsolat titka

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Egy amerikai pár osztotta meg a gondolatait azzal kapcsolatban, hogyan tudják immár több mint hat éve működtetni a kapcsolatukat úgy, hogy több mint 1700 kilométer van közöttük. A szerelmesek megosztottak néhány tippet, amellyel szerintük jól működtethető egy távkapcsolat.

Az amerikai hölgy, aki egy teljes blogbejegyzést szentelt a kapcsolatának, elárulta, hogy szerelmével 2019 júniusában ismerkedtek meg a Bumble társkereső applikáció segítségével, amikor a jelenlegi párja Texasba látogatott – ahol az illető nő is él – egy konferencia miatt. Ekkor matcheltek, azonban mire megnyitotta az appot, hogy beszélgetést kezdeményezzen, addigra a férfi már vissza is repült Kaliforniába, ahol életvitelszerűen él. Később megbeszélték, hogy találkoznak, ami 2019 júliusában össze is jött – ahogy mondani szokták: „a többi történelem”. Azóta távkapcsolatban élnek, amely szerintük az alábbi 10 módszer miatt működik jól. 

Egy nő egy tableten beszél a férfival, akivel távkapcsolatban él, miközben egy kanapén fekszik.
Egy távkapcsolatot működtetni nem könnyű, de nem is lehetetlen. 
Forrás:  Getty Images

Távkapcsolati tanácsok, amelyek segítenek

Miután 2019 júliusában találkoztak elhatározták, hogy távkapcsolatban fognak élni, hiszen légvonalban több mint 1700 kilométerre laknak egymástól. Természetesen ők sem úgy készülnek, hogy az egész életüket így fogják leélni, azonban elmondásuk szerint a jelenlegi párkapcsolati rutin olyan jól működik, hogy észre sem veszik a köztük lévő hatalmas távolságot, ezért szeretnék másokkal is megosztani, azokat a tippeket, tanácsokat, amelyek nekik működtek – olvasható a Bumble weboldalán. 

Íme 10 tipp, ami a hosszútávú távkapcsolat kialakításában nekik működött.

1. Kommunikáció

Mindig szánjatok időt a beszélgetésre, a legnehezebb témákat is hozzátok fel, ezzel ugyanis elmélyülhet a párkapcsolatotok a fizikai távolság ellenére. Mindig nyíltan osszátok meg érzéseiteket egymással, attól függetlenül, hogy a másik éppen fizikailag ott van-e, vagy nincs. 

2. Alapvető szabályok

Fektessétek le a távkapcsolat alapvető szabályait. Határozzátok meg a kommunikáció gyakoriságát, de közben tartsátok tiszteletben egymás önállóságát is. 

3. Napirend megosztása

Nagyon fontos, hogy osszátok meg egymással a mindennapi teendőiteket, programotokat. Így elkerülhetők a félreértések és a bizonytalanságok, egyúttal érzitek, hogy részei vagytok a másik napjának. 

4. Kreatív kapcsolattartás

Használjatok telefont, videóhívásokat, leveleket és bármilyen más platformot a beszélgetéseitekhez. Kísérletezzetek a különböző kommunikációs módokkal is, ez segít, hogy a kapcsolat friss maradjon. 

5. Utazás tervezése

Mindig legyen előre betervezett találkozó. Ez segít átvészelni a távollétet és ad egy konkrét időpontot, amit várhattok. 

6. Ismerjétek meg egymást mélyebben 

Használjátok ki a távollétet arra, hogy jobban megismerjétek a párotok minden apró személyiségjegyét és az életének a legfontosabb mozzanatait.  A különböző tesztek és mély beszélgetések remek módjai, hogy mindenkinél jobban megismerjétek egymást, még ha távol is vagytok. Ha erre figyeltek, akkor hosszútávon is tartós lesz a kapcsolatotok.

7. Tudatos találkozás 

Amikor végre együtt vagytok, ne csak olyan legyen, mintha nyaralnátok. Szánjatok időt a mindennapi tevékenységekre is: legyetek kicsit kettesben, nézzetek meg otthon egy filmet vagy csak kertészkedjetek. A lényeg, hogy legyenek kettesben töltött pillanataitok. 

8. Család és barátok 

Ismerjétek meg egymás családját és barátait. Ez nagyon meg tudja erősíteni a párkapcsolatot, és a rokonok és ismerősök is jobban elfogadják a kapcsolatotokat. 

9. Célok kitűzése 

Állítsatok fel egyéni és közös célokat. Gondoljátok át, hogy mit akartok elérni a következő találkozásig. 

10. Élvezzétek a pillanatot 

Noha tudjátok, hogy a távollét ideiglenes, de érdemes minden együtt töltött percet kiélvezni. Éljetek mindig a jelenben!

A távkapcsolatnak hátrányai is vannak

Nem áltatunk senkit: a távkapcsolatnak számos buktatója van. Az egyik legnagyobb hátránya egyértelműen a fizikai közelség hiánya, ami hosszútávon hiányérzetet és frusztrációt okozhat. Emellett a kommunikáció nehézkes lehet az eltérő időbeosztás és a mindennapi információk, programok megosztásának hiánya miatt. Ezek a tényezők azonban tudatos odafigyeléssel kezelhetők. 

