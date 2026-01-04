1700 kilométerre élnek egymástól, mégis működik: elárulták, hogy mi a távkapcsolat titka

Az amerikai hölgy, aki egy teljes blogbejegyzést szentelt a kapcsolatának, elárulta, hogy szerelmével 2019 júniusában ismerkedtek meg a Bumble társkereső applikáció segítségével, amikor a jelenlegi párja Texasba látogatott – ahol az illető nő is él – egy konferencia miatt. Ekkor matcheltek, azonban mire megnyitotta az appot, hogy beszélgetést kezdeményezzen, addigra a férfi már vissza is repült Kaliforniába, ahol életvitelszerűen él. Később megbeszélték, hogy találkoznak, ami 2019 júliusában össze is jött – ahogy mondani szokták: „a többi történelem”. Azóta távkapcsolatban élnek, amely szerintük az alábbi 10 módszer miatt működik jól.

Egy távkapcsolatot működtetni nem könnyű, de nem is lehetetlen.

Távkapcsolati tanácsok, amelyek segítenek

Miután 2019 júliusában találkoztak elhatározták, hogy távkapcsolatban fognak élni, hiszen légvonalban több mint 1700 kilométerre laknak egymástól. Természetesen ők sem úgy készülnek, hogy az egész életüket így fogják leélni, azonban elmondásuk szerint a jelenlegi párkapcsolati rutin olyan jól működik, hogy észre sem veszik a köztük lévő hatalmas távolságot, ezért szeretnék másokkal is megosztani, azokat a tippeket, tanácsokat, amelyek nekik működtek – olvasható a Bumble weboldalán.

Íme 10 tipp, ami a hosszútávú távkapcsolat kialakításában nekik működött.

1. Kommunikáció

Mindig szánjatok időt a beszélgetésre, a legnehezebb témákat is hozzátok fel, ezzel ugyanis elmélyülhet a párkapcsolatotok a fizikai távolság ellenére. Mindig nyíltan osszátok meg érzéseiteket egymással, attól függetlenül, hogy a másik éppen fizikailag ott van-e, vagy nincs.

2. Alapvető szabályok

Fektessétek le a távkapcsolat alapvető szabályait. Határozzátok meg a kommunikáció gyakoriságát, de közben tartsátok tiszteletben egymás önállóságát is.

3. Napirend megosztása

Nagyon fontos, hogy osszátok meg egymással a mindennapi teendőiteket, programotokat. Így elkerülhetők a félreértések és a bizonytalanságok, egyúttal érzitek, hogy részei vagytok a másik napjának.

4. Kreatív kapcsolattartás

Használjatok telefont, videóhívásokat, leveleket és bármilyen más platformot a beszélgetéseitekhez. Kísérletezzetek a különböző kommunikációs módokkal is, ez segít, hogy a kapcsolat friss maradjon.