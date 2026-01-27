Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
18-an meghaltak, több millióan áram nélkül maradtak az Amerikában tomboló téli vihar miatt - Videó

természeti csapás vihar katasztrófa
Komáromi Bence
2026.01.27.
Szélsőséges időjárás tombol Amerikában. Egy sarkvidéki eredetű légtömeg téli vihart, 60 centis havat, és brutális mínuszokat hozott az országba. A természeti csapásnak már halálos áldozatai is vannak.

Legalább 18-an veszítették életüket, miután lecsapott egy brutális téli vihar Amerikára. Az időjárási viszontagságok miatt több, mint 800 ezer otthon maradt áram nélkül és sok helyen megbénította a közlekedést a természeti katasztrófa. Több államban bezártak az iskolák és az emberek nem tudják elhagyni az otthonaikat.

A téli vihar megbénította a közlekedést Amerikában
A téli vihar megbénította a közlekedést Amerikában
Forrás: Hearst Newspapers

A téli vihar miatt milliók maradtak áram nélkül

A Köpönyeg.hu tájékoztatása szerint legalább 800 ezer otthonban órák óta nincsen áram, miután a szélvihar és az ónos eső sok helyen leszakította a vezetékeket. Nincsen jobb helyzetben az ország középső és keleti térsége sem, ahol rekordközeli hideg, térdig érő hó és életveszélyes szél állítja kihívás elé a mindennapokat. A lap tájékoztatása szerint sok helyen akár a mínusz 40 Celsius fokot is elérheti a hőmérséklet. Az ítéletidő miatt már legalább 18-an veszítették életüket és rengeteg helyen problémát okoz, hogy a tűzoltóság és a mentőszolgálat nehezen tud hozzáférni az otthonokhoz és leterheltek a rengeteg kármentés miatt. 

A szélsőséges időjárás nem csak hideget hozott magával

A meteorológiai lap tájékoztatása szerint viharos időjárás sokfelé változatos csapadékformákat hozott. Ónos eső hullik Georgia állam egyes részein, Észak- és Dél-Karolinában és a közép-atlanti régióban, miközben az Ohio-völgyben és az északkeleti államokban jelentős havazás zajlik. Ohio egyes területein már közel 43 centiméter hó borítja a tájat. A legkitartóbb havazás New England térségében várható, ahol a havazás még holnap éjszakáig is eltarthat. A keleti part New York-tól északra fekvő részén Boston környékén 40–60 centiméter, míg a Maine állam beli Portlandben 30–45 centiméter friss hó is összegyűlhet.

A téli vihar következményeiről készült felvételeket itt tudjátok megtekinteni:

