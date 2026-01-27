Tényleg 2026-ban kezdődtek a borzalmak Panemben? Itt a nagy Éhezők viadala-kvíz

Mennyire él még benned Katniss, vagyis a Fecsegő poszáta harca, a Kapitólium kegyetlen játéka vagy éppen a körzetek fellázadása? Ezzel Az éhezők viadala-kvízzel most kiderítheted!

Teszteld a memóriád ezzel Az éhezők viadala-kvízzel!

Forrás: Northfoto

Az éhezők viadala-filmek

Katniss története generációkat meghatározó alkotás volt. Abban az érában történt ez, amikor utópisztikus regényekből készült filmekkel volt tele a piac, és csak úgy roskadozott a filmipar az olyan kultikus franchise-okkal, mint a Harry Potter, az Alkonyat vagy éppen Az éhezők viadala. Micsoda korszak volt ez!

Az éhezők viadala természetesen elsőként papíron bizonyított (mint megannyi sorstársa ebben az időben), a trilógia első részét 2008-ban adta ki Suzanne Collins. Az első film pedig 2012-ben jött ki Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson főszereplésével.

A 2020-as években újra felkapottá vált a sztori, nemcsak azért mert a 2010-es évek filmjei újra reneszánszukat élik (csakúgy, mint az Alkonyat), hanem mert 2023-ban újra feléledt a franchise: ekkor ugyanis kijött egy előzményfilm Rachel Zegler és Tom Blyth főszereplésével, Énekesmadarak és kígyók balladája címmel.

A sztori pedig itt nem áll le, hiszen idén is érkezik egy új rész, mely Haymitch Abernathyról és az ő győzelméről fog szólni. De jobb, ha felkészülsz: a pletykák szerint a Fecsegő poszáta, vagyis maga Jennifer Lawrence, illetve Josh Hutcherson is vissza fog térni Panembe!

Fanteória – Mikor játszódik a történet?

A rendkívül felkapott rajongói elmélet szerint az első könyv 2100-ban játszódik, melyben a 74. Viadalra kerül sor. Vagyis ez azt jelenti, hogy az első játék 2026-ban került megrendezésre. Bár a pontos dátum sehol nincs leírva, azért ez a teória sokak szerint inkorrekt. Ugyanis Panem és az egész Viadal kialakulásához sokkal hosszabb út vezetett, mely polgárháborúkkal volt tele, a polgárháború és a Viadal közötti korszakra pedig „Sötét Napokként” hivatkoznak. A népesség száma rendkívül lecsökkent, a városok és az államok pedig teljesen eltűntek az emlékezetből is, hiszen már csak körzetek léteznek.