Tényleg 2026-ban kezdődtek a borzalmak Panemben? Itt a nagy Éhezők viadala-kvíz

Mennyire él még benned Katniss, vagyis a Fecsegő poszáta harca, a Kapitólium kegyetlen játéka vagy éppen a körzetek fellázadása? Ezzel Az éhezők viadala-kvízzel most kiderítheted!
Az éhezők viadala-filmek
Katniss története generációkat meghatározó alkotás volt. Abban az érában történt ez, amikor utópisztikus regényekből készült filmekkel volt tele a piac, és csak úgy roskadozott a filmipar az olyan kultikus franchise-okkal, mint a Harry Potter, az Alkonyat vagy éppen Az éhezők viadala. Micsoda korszak volt ez!
Az éhezők viadala természetesen elsőként papíron bizonyított (mint megannyi sorstársa ebben az időben), a trilógia első részét 2008-ban adta ki Suzanne Collins. Az első film pedig 2012-ben jött ki Jennifer Lawrence és Josh Hutcherson főszereplésével.
A 2020-as években újra felkapottá vált a sztori, nemcsak azért mert a 2010-es évek filmjei újra reneszánszukat élik (csakúgy, mint az Alkonyat), hanem mert 2023-ban újra feléledt a franchise: ekkor ugyanis kijött egy előzményfilm Rachel Zegler és Tom Blyth főszereplésével, Énekesmadarak és kígyók balladája címmel.
A sztori pedig itt nem áll le, hiszen idén is érkezik egy új rész, mely Haymitch Abernathyról és az ő győzelméről fog szólni. De jobb, ha felkészülsz: a pletykák szerint a Fecsegő poszáta, vagyis maga Jennifer Lawrence, illetve Josh Hutcherson is vissza fog térni Panembe!
Fanteória – Mikor játszódik a történet?
A rendkívül felkapott rajongói elmélet szerint az első könyv 2100-ban játszódik, melyben a 74. Viadalra kerül sor. Vagyis ez azt jelenti, hogy az első játék 2026-ban került megrendezésre. Bár a pontos dátum sehol nincs leírva, azért ez a teória sokak szerint inkorrekt. Ugyanis Panem és az egész Viadal kialakulásához sokkal hosszabb út vezetett, mely polgárháborúkkal volt tele, a polgárháború és a Viadal közötti korszakra pedig „Sötét Napokként” hivatkoznak. A népesség száma rendkívül lecsökkent, a városok és az államok pedig teljesen eltűntek az emlékezetből is, hiszen már csak körzetek léteznek.
Vagyis sokkal több időnek kellett eltelnie az első Viadal előtt: legtöbben 2300-ra vagy 2400-ra tennék a jövőben játszódó történet idővonalát. A szerző arra a kérdésre, hogy mikor játszódik a történet, csak annyit felelt, hogy „attól függ, mennyire vagy optimista”.
Az éhezők viadala-kvíz
De most lássuk a filmes kvízt! Ha csak a filmeket láttad, a könyvek pedig eddig kimaradtak az életedből, itt akkor sem kerülsz hátrányba! Ha pedig ezzel megvagy, akkor tölts ki egy személyiségtesztet is, és csekkold le, hogy melyik női szereplő lennél a sztoriból! Tiszteletadásra felkészülni, és kezdődjön a Viadal!
1/7 Hány körzetből érkeztek a kiválasztott versenyzők?
2/7 Mi a neve az eseménynek, ahol kisorsolják a versenyzőket?
3/7 Ki a Viadal hivatalos műsorvezetője?
4/7 Ki Peeta Mellark és Katniss Everdeen mentora a 75. Éhezők Viadalán?
5/7 Ki váltja Seneca Crane-t főjátékmesterként?
6/7 Hány pontot kapott Katniss a 74. Viadal előtti egyéni bemutatón?
7/7 Ki adta ki a parancsot a Kapitólium gyermekei elleni bombázásra?
Visszaemlékezés Panemre
Ha igazi rajongó voltál, akkor ez a kvíz most felültetett a nosztalgiavonatra. Ha elvéreztél a kérdéseken, akkor is fel a fejjel, lehet, hogy csak túl rég égtél már Éhezők viadala-lázban. Úgyhogy ideje újranézni a filmeket!
