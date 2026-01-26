Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kókuszos Aperol Margarita: egy koktél, ami garantáltan elfeledteti veled a januári hideget

GettyImages - Sandor Mejias Brito / 500px
recept margarita koktél Aperol Spritz
Nagy Kata
2026.01.26.
A téli hónapokról nem feltétlenül a koktélok jutnak eszünkbe, de miért is nem?! Elvégre mikor máskor esik jobban egy kis lélekmelengető, mint ezekben a zimankós időkben – pláne, ha a szóban forgó ital egy kivételesen különleges Margarita!

Ha unod már századjára is elkészíteni a megszokott koktélokat, akkor legfőbb ideje, hogy valami újjal kísérletezz: egy olyan Margarita receptet hoztunk el számodra, ami egyetlen kóstolás után azonnal magához láncol olyannyira, hogy nem is fogod érteni, miért nem próbáltad eddig! 

Kép egy kókusztejes Aperol Margarita koktélról
Ez a kókusztejes Aperol Margarita a tél kihagyhatatlan itala!
Forrás: shutterstock

A tél legvagányabb koktélja: kókusztejes Aperol Margarita 

  • Ha a hideg időben egy kis melegségre vágysz, csekkold a legújabb koktélreceptünket. 
  • Ez a kókuszos Aperol Margarita elsőre furának hangozhat, de a gyakorlatban tökéletesen működik! 
  • Ráadásul csak pár hozzávalóra és egy shakerre van szükséged ahhoz, hogy téged is levegyen a lábadról. 

Ha az elmúlt évek legmenőbb koktéljaira gondolunk, egyértelműen az Aperol Spritz és a Margarita jut eszünkbe. Mindkét finomságnak kóstoltuk már számtalan verzióját, kezdve az őszi Aperolon át az ünnepi Margarita koktélig, de valahogy még sosem jutott eszünkbe mixelni a kettőt. Öreg hiba! 

Az egyik TikTok-felhasználó ugyanis megalkotta a két ínycsiklandó ital keverékét egy kis kókusztejjel megfűszerezve, ami egy olyan krémes, frissítő és elegáns koktélt eredményez, hogy annak egyszerűen képtelenség ellenállni!   

Kókuszos Aperol Margarita recept

Hozzávalók: 

  • 50 ml tequila
  • 20 ml Aperol
  • 20 ml kókusztej
  • 20 ml cukorszirup
  • 5 ml citromlé
  • 15 ml triple sec
  • jég
  • szárított narancs 

Elkészítés: 

A hozzávalókat a jéggel keverd össze egy shakerben és öntsd ki egy pohárba. Díszítsd a pohár szélét cukorral, a koktélt pedig szárított naranccsal. 

@cocktails Trying to convince myself it’s summer with an aperol coconut margarita. 🍊🥥 #coconut #aperol #margarita #cocktail #summer ♬ Retro Sounds - DreamyBeats

Ha szívesen kóstolnál még különleges koktélokat, csekkold ezeket a cikkeket is: 

A svájciak titkos karácsonyi koktélja, amitől azonnal ünnepi hangulatba kerülsz

Náluk nagy hagyománya van a forró italoknak, akár alkoholos verzióban is. Ez a karácsonyi koktél az egyik nagy kedvencük.

Karácsonyi csoda üvegbe zárva: a mandarinos-narancsos likőr, amit mindenki imád

A házi készítésű italok igazi ünnepi különlegességek, amelyekkel bárkit lenyűgözhetsz karácsonykor. A narancsos likőr egyszerűen elkészíthető, illatos és csodaszép ajándék, amelyet garantáltan mindenki imádni fog.

Felejtsd el a botoxot: ez a TikTok-kedvenc szépségkoktél belülről simítja ki a ráncokat

Az első igazán zavaró ráncok megjelenésekor könnyen érezheted a késztetést, hogy azonnal botoxoltass (hidd el, tudjuk miről beszélünk), pedig megfelelő szépségápolási rutinnal ugyanolyan hatásos eredményt érhetsz el, mint a tűszúrásokkal!

 

