Kókuszos Aperol Margarita: egy koktél, ami garantáltan elfeledteti veled a januári hideget

Ha unod már századjára is elkészíteni a megszokott koktélokat, akkor legfőbb ideje, hogy valami újjal kísérletezz: egy olyan Margarita receptet hoztunk el számodra, ami egyetlen kóstolás után azonnal magához láncol olyannyira, hogy nem is fogod érteni, miért nem próbáltad eddig!
A tél legvagányabb koktélja: kókusztejes Aperol Margarita
- Ha a hideg időben egy kis melegségre vágysz, csekkold a legújabb koktélreceptünket.
- Ez a kókuszos Aperol Margarita elsőre furának hangozhat, de a gyakorlatban tökéletesen működik!
- Ráadásul csak pár hozzávalóra és egy shakerre van szükséged ahhoz, hogy téged is levegyen a lábadról.
Ha az elmúlt évek legmenőbb koktéljaira gondolunk, egyértelműen az Aperol Spritz és a Margarita jut eszünkbe. Mindkét finomságnak kóstoltuk már számtalan verzióját, kezdve az őszi Aperolon át az ünnepi Margarita koktélig, de valahogy még sosem jutott eszünkbe mixelni a kettőt. Öreg hiba!
Az egyik TikTok-felhasználó ugyanis megalkotta a két ínycsiklandó ital keverékét egy kis kókusztejjel megfűszerezve, ami egy olyan krémes, frissítő és elegáns koktélt eredményez, hogy annak egyszerűen képtelenség ellenállni!
Kókuszos Aperol Margarita recept
Hozzávalók:
- 50 ml tequila
- 20 ml Aperol
- 20 ml kókusztej
- 20 ml cukorszirup
- 5 ml citromlé
- 15 ml triple sec
- jég
- szárított narancs
Elkészítés:
A hozzávalókat a jéggel keverd össze egy shakerben és öntsd ki egy pohárba. Díszítsd a pohár szélét cukorral, a koktélt pedig szárított naranccsal.
