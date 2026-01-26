Kókuszos Aperol Margarita: egy koktél, ami garantáltan elfeledteti veled a januári hideget

Ha unod már századjára is elkészíteni a megszokott koktélokat, akkor legfőbb ideje, hogy valami újjal kísérletezz: egy olyan Margarita receptet hoztunk el számodra, ami egyetlen kóstolás után azonnal magához láncol olyannyira, hogy nem is fogod érteni, miért nem próbáltad eddig!

Ez a kókusztejes Aperol Margarita a tél kihagyhatatlan itala!

Forrás: shutterstock

A tél legvagányabb koktélja: kókusztejes Aperol Margarita

Ha a hideg időben egy kis melegségre vágysz, csekkold a legújabb koktélreceptünket.

Ez a kókuszos Aperol Margarita elsőre furának hangozhat, de a gyakorlatban tökéletesen működik!

Ráadásul csak pár hozzávalóra és egy shakerre van szükséged ahhoz, hogy téged is levegyen a lábadról.

Ha az elmúlt évek legmenőbb koktéljaira gondolunk, egyértelműen az Aperol Spritz és a Margarita jut eszünkbe. Mindkét finomságnak kóstoltuk már számtalan verzióját, kezdve az őszi Aperolon át az ünnepi Margarita koktélig, de valahogy még sosem jutott eszünkbe mixelni a kettőt. Öreg hiba!

Az egyik TikTok-felhasználó ugyanis megalkotta a két ínycsiklandó ital keverékét egy kis kókusztejjel megfűszerezve, ami egy olyan krémes, frissítő és elegáns koktélt eredményez, hogy annak egyszerűen képtelenség ellenállni!

Kókuszos Aperol Margarita recept

Hozzávalók:

50 ml tequila

20 ml Aperol

20 ml kókusztej

20 ml cukorszirup

5 ml citromlé

15 ml triple sec

jég

szárított narancs

Elkészítés:

A hozzávalókat a jéggel keverd össze egy shakerben és öntsd ki egy pohárba. Díszítsd a pohár szélét cukorral, a koktélt pedig szárított naranccsal.

Ha szívesen kóstolnál még különleges koktélokat, csekkold ezeket a cikkeket is: