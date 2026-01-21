Globális katasztrófa lesz idén augusztusban? Azt állítják, a Földön másodpercekre megszűnik a gravitáció

Az elmúlt hetekben újabb látványos, ám tudományosan teljesen megalapozatlan világvége-pletyka kezdett terjedni a közösségi médiában: eszerint 2026. augusztus 12-én a Föld hét másodpercre elveszíti a gravitációját, és valódi globális katasztrófa vár ránk. Fizikusok világszerte csak a fejüket fogják, sőt, már NASA emberei is cáfolják a dolgot.

Már a NASA szakemberei is cáfolják az idén augusztusra jósolt globális katasztrófa valóságalapját.

Abszurd teória terjed a neten A pletyka TikTokon és Instagramon kezdett terjedni, állítólag a NASA „Project Anchor” dokumentumára hivatkozva.

A videó több tízezres lájkszámot és több százezres megosztást ért el, miközben semmilyen bizonyíték nem támasztja alá.

A globális katasztrófa dátuma: 2026. augusztus 12., amikor teljes napfogyatkozás lesz.

A narratíva szerint az emberek a levegőbe emelkednének, majd 7 másodperc után zuhannának vissza.

A pletyka szerint két fekete lyuk gravitációs hulláma okozná az eseményt, ami technikailag és fizikailag is lehetetlen.

A gravitáció megszűnése egy bolygónál elképzelhetetlen: a Föld tömege nélkül nem lenne gravitáció.

Globális katasztrófa közeleg?

A történet egy TikTokon és Instagramon terjedő videóból indult, amelyben egy felhasználó azt állította: a NASA tud a közelgő eseményről, már készülnek rá, de eltitkolják a nyilvánosság elől. A bejegyzés hatalmas figyelmet kapott, több tízezren kedvelték, és több százezren osztották meg, annak ellenére, hogy semmilyen valós bizonyíték nem támasztja alá.

A videó szerint az információ egy kiszivárgott NASA-dokumentumból származik, amely Project Anchor néven fut, állítólag 89 milliárd dolláros költségvetéssel, és 40–60 millió várható áldozattal számol. Már önmagában ez is árulkodó: egy ilyen volumenű, globális katasztrófát érintő projektet lehetetlen lenne titokban tartani, ráadásul a feltételezett áldozatszám irreálisan alacsony egy bolygószintű eseményhez képest.

A dátum is sokatmondó

A dátum kiválasztása sem véletlen. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz, amely az Északi-sarktól egészen Spanyolországig látható. A fogyatkozásokat az emberiség történelme során gyakran kapcsolták apokaliptikus eseményekhez, annak ellenére, hogy pontosan kiszámíthatók és ártalmatlanok. Egy ilyen dátum ráadásul kiválóan alkalmas arra, hogy algoritmusbarát, kattintásvadász tartalom szülessen.