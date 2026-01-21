Globális katasztrófa lesz idén augusztusban? Azt állítják, a Földön másodpercekre megszűnik a gravitáció

Az elmúlt hetekben újabb látványos, ám tudományosan teljesen megalapozatlan világvége-pletyka kezdett terjedni a közösségi médiában: eszerint 2026. augusztus 12-én a Föld hét másodpercre elveszíti a gravitációját, és valódi globális katasztrófa vár ránk. Fizikusok világszerte csak a fejüket fogják, sőt, már NASA emberei is cáfolják a dolgot.
Abszurd teória terjed a neten
- A pletyka TikTokon és Instagramon kezdett terjedni, állítólag a NASA „Project Anchor” dokumentumára hivatkozva.
- A videó több tízezres lájkszámot és több százezres megosztást ért el, miközben semmilyen bizonyíték nem támasztja alá.
- A globális katasztrófa dátuma: 2026. augusztus 12., amikor teljes napfogyatkozás lesz.
- A narratíva szerint az emberek a levegőbe emelkednének, majd 7 másodperc után zuhannának vissza.
- A pletyka szerint két fekete lyuk gravitációs hulláma okozná az eseményt, ami technikailag és fizikailag is lehetetlen.
- A gravitáció megszűnése egy bolygónál elképzelhetetlen: a Föld tömege nélkül nem lenne gravitáció.
Globális katasztrófa közeleg?
A történet egy TikTokon és Instagramon terjedő videóból indult, amelyben egy felhasználó azt állította: a NASA tud a közelgő eseményről, már készülnek rá, de eltitkolják a nyilvánosság elől. A bejegyzés hatalmas figyelmet kapott, több tízezren kedvelték, és több százezren osztották meg, annak ellenére, hogy semmilyen valós bizonyíték nem támasztja alá.
A videó szerint az információ egy kiszivárgott NASA-dokumentumból származik, amely Project Anchor néven fut, állítólag 89 milliárd dolláros költségvetéssel, és 40–60 millió várható áldozattal számol. Már önmagában ez is árulkodó: egy ilyen volumenű, globális katasztrófát érintő projektet lehetetlen lenne titokban tartani, ráadásul a feltételezett áldozatszám irreálisan alacsony egy bolygószintű eseményhez képest.
A dátum is sokatmondó
A dátum kiválasztása sem véletlen. 2026. augusztus 12-én teljes napfogyatkozás lesz, amely az Északi-sarktól egészen Spanyolországig látható. A fogyatkozásokat az emberiség történelme során gyakran kapcsolták apokaliptikus eseményekhez, annak ellenére, hogy pontosan kiszámíthatók és ártalmatlanok. Egy ilyen dátum ráadásul kiválóan alkalmas arra, hogy algoritmusbarát, kattintásvadász tartalom szülessen.
Ez történik a gravitáció megszűnésekor
A pletyka részletei egyre abszurdabbá válnak. A narratíva szerint az első két másodpercben az emberek lebegni kezdenének, majd három-négy másodperc alatt akár 15–20 méter magasra emelkednének, végül a gravitáció hirtelen visszatérne, és minden a földre zuhanna. Ez azonban teljesen szembemegy az alapvető fizikai törvényekkel. Egy nyugalomban lévő test nem kezd el magától felfelé mozogni, ha megszűnik rá hatni a gravitáció. Külső erő nélkül legfeljebb minimális elmozdulás történne, nem pedig látványos felszállás – írja az IFL Science.
Több sebből vérzik a teória
A történet csúcspontja szerint mindezt két fekete lyuk által kibocsátott gravitációs hullám kereszteződése okozná, amelyet állítólag már 2019-ben 94,7 százalékos pontossággal megjósoltak. Ez szinte minden ponton téves. A gravitációs hullámok rendkívül gyengék, és csak rendkívül érzékeny műszerekkel, például a LIGO–Virgo–KAGRA együttműködés detektoraival észlelhetők. Ezeket nem lehet évekre előre megjósolni, mivel maguk a hullámok az összeolvadó objektumok utolsó pillanataiban keletkeznek, és fénysebességgel terjednek. A NASA ráadásul nem is közvetlenül ezek megfigyelésével foglalkozik.
Ami pedig a gravitáció kikapcsolását illeti: ez fizikailag lehetetlen. Egy bolygó gravitációja a tömegéből fakad. Ahhoz, hogy a Föld elveszítse a gravitációját, gyakorlatilag meg kellene szűnnie létezni: eltűnne a magja, a köpenye és a kérge is. Tömeg nélkül nincs gravitáció, és nincs olyan mechanizmus, amellyel ezt ideiglenesen ki lehetne kapcsolni.
A Föld 2026-ban tehát sem hét másodpercre, sem egyetlen pillanatra nem fogja elveszíteni a gravitációját – emlékeztetnek a tudósok és a NASA emberei.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: