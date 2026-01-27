Ekkor temetik el Jákli Mónikát: nyilvánosságra került a búcsúztató időpontja

Jákli Mónika 2026. január 21-én hajnalban halálos autóbalesetet szenvedett Szlovákiában, Nagymegyer és Alistál között. A mentők kórházba száguldottak vele, de nem tudták az életét megmenteni. A családja nyilvánosságra hozta, mikor lesz a fitneszmodell temetése.

Jákli Mónika temetése csütörtökön lesz.

Forrás: MW

Jákli Mónika tragédiája: a család és a rendőrség is közleményt adott ki

Tragikus halála óta napról napra új információ látott napvilágot. Felmerül a kérdés, miért hajtott olyan gyorsan Jákli Mónika, miért ért ki a vőlegénye egy szempillantás alatt a baleset helyszínére és hogy hová lett a mobiltelefonja. A találgatásokat megelégelve a családja közleményt adott ki, majd a spekulációk miatt a rendőrség is kommunikált a balesettel kapcsolatban. „A közlekedésrendészek eddig a tragikus eset – amely során egy 31 éves sofőr életét vesztette – kivizsgálása során számos szükséges intézkedést elvégeztek, és elegendő bizonyítékot gyűjtöttek, amelyek alapján a történteket továbbra is közlekedési balesetként vizsgálják. Eddig az ügy kapcsán más személy jogellenes magatartása nem került megállapításra. Felhívjuk a nyilvánosság figyelmét, hogy ne terjesszenek ellenőrizetlen és félrevezető információkat az online térben, mivel ezek megnehezítik a tragikus közlekedési baleset kivizsgálását, és kérjük, legyenek tekintettel az elhunyt családjára is” − nyilatkozta Nagyszombat megye rendőrségi szóvivője és hozzátette, hogy a Jákli Mónika halálát övező összeesküvés elméletek rendkívül felzaklatják a családtagokat.

Mikor lesz Jákli Mónika temetése?

Időközben nyilvánosságra került a búcsúztatás pontos időpontja. Jákli Mónikát 2026. január 29-én, 11 órakor helyezik végső nyugalomra az alistáli temető ravatalozójában. A 31 éves influenszert szűk családján túl követőinek népes tábora is gyászolja, halála nem hagyja nyugodni az országot.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: