Megvan a lista: ezek a hírességek lesznek A Nagy Duett 2026 szereplői

Február 15-én indul a A Nagy Duett 2026-os évada. A műsorban a párosok mellett, és egy trió is megméretteti magát.
Ők lesznek A Nagy Duett szereplői
Hétfő sajtótájékoztatón jelentették be a párosokat, és már azt is tudni, kik állnak színpadra. Nézzük a versenyzőket, akikről bővebben a Borson olvashatsz.
- Curtis és Széki-Barnai Judie
- Kovács Áron és Gesztesi Panka
- Tolvai Reni és Lakatos Laci
- Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
- Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
- Peter Srámek és Gáspár Bea
- Galambos Lajos és Stana Alexandra
- Gallusz Niki és Gajdos Tamás
- Vastag Csaba és Domján Evelin
- Péterffy Lili Lelle és a Bódi Tesók (Hunor, Megyer)
Érdekesség, hogy házaspárok, mint Vastag Csaba és Evelin vagy Curtis és Széki-Barnai Judie egy párt alkotnak majd, valamint hogy Liptai Claudia és lánya, Panka közös műsorban szerepel.
A megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – lesz. A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia és Till Attila lesznek.
Ha felelevenítenéd, ki nyerte a 2025-ös A Nagy Duettet, itt elolvashatod.
