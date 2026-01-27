Megvan a lista: ezek a hírességek lesznek A Nagy Duett 2026 szereplői

Február 15-én indul a A Nagy Duett 2026-os évada. A műsorban a párosok mellett, és egy trió is megméretteti magát.

A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia és Till Attila lesznek.

Ők lesznek A Nagy Duett szereplői

Hétfő sajtótájékoztatón jelentették be a párosokat, és már azt is tudni, kik állnak színpadra. Nézzük a versenyzőket, akikről bővebben a Borson olvashatsz.

Curtis és Széki-Barnai Judie

Kovács Áron és Gesztesi Panka

Tolvai Reni és Lakatos Laci

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó

Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.

Peter Srámek és Gáspár Bea

Galambos Lajos és Stana Alexandra

Gallusz Niki és Gajdos Tamás

Vastag Csaba és Domján Evelin

Péterffy Lili Lelle és a Bódi Tesók (Hunor, Megyer)

Érdekesség, hogy házaspárok, mint Vastag Csaba és Evelin vagy Curtis és Széki-Barnai Judie egy párt alkotnak majd, valamint hogy Liptai Claudia és lánya, Panka közös műsorban szerepel.

A megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – lesz. A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia és Till Attila lesznek.

Ha felelevenítenéd, ki nyerte a 2025-ös A Nagy Duettet, itt elolvashatod.

