Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 27., kedd Angelika

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TV2

Megvan a lista: ezek a hírességek lesznek A Nagy Duett 2026 szereplői

TV2 A Nagy Duett 2026 A Nagy Duett Lékai-Kiss Ramóna
Life.hu
2026.01.27.
A nyolcadik szériájára készül Magyarország legnagyobb házibulija. Most pedig már azt is lehet tudni, kik lesznek a TV2-n a A Nagy Duett szereplői 2026-ban.

Február 15-én indul a A Nagy Duett 2026-os évada. A műsorban a párosok mellett, és egy trió is megméretteti magát.

A Nagy Duett műsorvezetői: Liptai Claudia és Till Attila lesznek
A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia és Till Attila lesznek.
Forrás: nanasipal

Ők lesznek A Nagy Duett szereplői

Hétfő sajtótájékoztatón jelentették be a párosokat, és már azt is tudni, kik állnak színpadra. Nézzük a versenyzőket, akikről bővebben a Borson olvashatsz.

  • Curtis és Széki-Barnai Judie
  • Kovács Áron és Gesztesi Panka
  • Tolvai Reni és Lakatos Laci
  • Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó
  • Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.
  • Peter Srámek és Gáspár Bea
  • Galambos Lajos és Stana Alexandra
  • Gallusz Niki és Gajdos Tamás
  • Vastag Csaba és Domján Evelin 
  • Péterffy Lili Lelle és a Bódi Tesók (Hunor, Megyer)

Érdekesség, hogy házaspárok, mint Vastag Csaba és Evelin vagy Curtis és Széki-Barnai Judie egy párt alkotnak majd, valamint hogy Liptai Claudia és lánya, Panka közös műsorban szerepel. 

A megújult zsűricsapat – Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi – lesz. A Nagy Duett műsorvezetői Liptai Claudia és Till Attila lesznek. 

Ha felelevenítenéd, ki nyerte a 2025-ös A Nagy Duettet, itt elolvashatod

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Hollywood meghallgatta a rajongók imáit: Meryl Streep visszatérhet a Mamma Mia 3. részében - Videó

Javában zajlik a Mamma Mia 3. részének forgatása. Most pedig a film egyik ikonikus szereplője kikotyogta, hogy Meryl Streep is visszatérhet a folytatásban.

Hamarosan Meghan Markle tarthatja el Harry herceget? Kínos pletykák keringenek a hercegi párról

Sussex hercege és hercegnéje nemrég közösen jelent meg a Sundance Filmfesztiválon, ahol Meghan Markle új dokumentumfilmjét, a Sütikirálynőket tekintették meg.

Tudjuk, ki lesz „Tudjukki" a Harry Potter-sorozatban: Ralph Fiennes, az egykori Voldemort elszólta magát

Ralph Fiennes hosszú évekig játszotta Voldemort Nagyúr szerepét. Nemrég a színész interjút adott, amiben véletlenül elárulta, hogy ki lehet az utódja a Harry Potter-sorozatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu