Igazi fel nem fedezett zseni vagy, ha 10 másodperc alatt megtalálod a női arcot ebben a képes IQ-tesztben

A mai IQ-tesztünk azért is különleges, mert pár másodperc alatt felfedi a gondolkodásmódod sajátosságait: mivel a kép többféleképpen is értelmezhető, mindenki mást és mást lát meg benne, viszont az elrejtett női arcot csak azok, akik tökéletes megfigyelőképességgel rendelkeznek. Vajon te közéjük tartozol? Teszteld!

Ez az IQ-teszt az egyik legnehezebb, amivel mostanában találkoztunk.

Forrás: Shutterstock

Minden idők egyik legnehezebb képes IQ-tesztje

Ebben a tesztben a feladat roppant egyszerű: egy női arcot kell megtalálnod a rajzon.

Mivel a rajz azonban optikai illúzióra épül, így sokkal nehezebb megtalálnod, mint azt elsőre gondolnád.

A feladatra ráadásul mindössze 10 másodperced van.

Szinte minden héten feltűnik egy újabb IQ-teszt, amiről azt állítják, hogy lehetetlen megoldani, azonban a mai optikai illúziónk valóban megközelíti a képtelenség fogalmát.

A rejtvény bonyolultsága ugyanis abban rejlik, hogy az emberi agy hajlamos arra, hogy csak azt lássa, amit először felismer: megvan, amikor egy egyszerű képet hirtelen teljesen másnak látsz és hirtelen nem tudsz másra gondolni?

Nos, most pont ezt kellene elkerülnöd és megtalálnod az elrejtett női arcot a képen. Készen állsz? Máris kiderül, mutatjuk a feladványt!

Az IQ-teszt feladványa.

Forrás: JagranJosh

Nos, nem is akarunk abba belemenni, hogy mit láthatsz meg először a képen, hiszen ez mindenkinél változó.

A lényeg, hogy egy női arcot is fel kell fedezned a rajzban, ami kifejezetten nehéz, ha elsőre nem azt láttad meg.

Próbáld kicsit távolabbról, vagy épp közelebbről nézni a képet, hátha segít.

Ha így sem megy, nézz kicsit félre, majd friss szemmel kutasd át újra a rajzot.

Figyelmeztetünk: már csak pár másodperc van hátra az időből!

Még egy utolsó csekkolás...

Az idő lejárt!

Mutatjuk a megfejtetést!

Az optikai illúzió megfejtése.

Forrás: JagranJosh

Bizony, a trükk abban rejlett, hogy fejjel lefelé kellett nézned a képet és máris kirajzolódott az elrejtett női arc! Ha sikerült, gratulálunk, te tényleg képes vagy meglátni a legapróbb elrejtett részleteket is, ha pedig nem, akkor se csüggedj, gyakorolj egy kicsit a Bors optikai illúzió tesztjével!

