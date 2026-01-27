Igazi fel nem fedezett zseni vagy, ha 10 másodperc alatt megtalálod a női arcot ebben a képes IQ-tesztben

A mai IQ-tesztünk azért is különleges, mert pár másodperc alatt felfedi a gondolkodásmódod sajátosságait: mivel a kép többféleképpen is értelmezhető, mindenki mást és mást lát meg benne, viszont az elrejtett női arcot csak azok, akik tökéletes megfigyelőképességgel rendelkeznek. Vajon te közéjük tartozol? Teszteld!
Minden idők egyik legnehezebb képes IQ-tesztje
- Ebben a tesztben a feladat roppant egyszerű: egy női arcot kell megtalálnod a rajzon.
- Mivel a rajz azonban optikai illúzióra épül, így sokkal nehezebb megtalálnod, mint azt elsőre gondolnád.
- A feladatra ráadásul mindössze 10 másodperced van.
Szinte minden héten feltűnik egy újabb IQ-teszt, amiről azt állítják, hogy lehetetlen megoldani, azonban a mai optikai illúziónk valóban megközelíti a képtelenség fogalmát.
A rejtvény bonyolultsága ugyanis abban rejlik, hogy az emberi agy hajlamos arra, hogy csak azt lássa, amit először felismer: megvan, amikor egy egyszerű képet hirtelen teljesen másnak látsz és hirtelen nem tudsz másra gondolni?
Nos, most pont ezt kellene elkerülnöd és megtalálnod az elrejtett női arcot a képen. Készen állsz? Máris kiderül, mutatjuk a feladványt!
Nos, nem is akarunk abba belemenni, hogy mit láthatsz meg először a képen, hiszen ez mindenkinél változó.
A lényeg, hogy egy női arcot is fel kell fedezned a rajzban, ami kifejezetten nehéz, ha elsőre nem azt láttad meg.
Próbáld kicsit távolabbról, vagy épp közelebbről nézni a képet, hátha segít.
Ha így sem megy, nézz kicsit félre, majd friss szemmel kutasd át újra a rajzot.
Figyelmeztetünk: már csak pár másodperc van hátra az időből!
Még egy utolsó csekkolás...
Az idő lejárt!
Mutatjuk a megfejtetést!
Bizony, a trükk abban rejlett, hogy fejjel lefelé kellett nézned a képet és máris kirajzolódott az elrejtett női arc! Ha sikerült, gratulálunk, te tényleg képes vagy meglátni a legapróbb elrejtett részleteket is, ha pedig nem, akkor se csüggedj, gyakorolj egy kicsit a Bors optikai illúzió tesztjével!
