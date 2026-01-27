Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Igazi fel nem fedezett zseni vagy, ha 10 másodperc alatt megtalálod a női arcot ebben a képes IQ-tesztben

optikai illúzió IQ-teszt rejtvény
Nagy Kata
2026.01.27.
Pillanatok alatt felbolygatta az internetet ez az izgalmas képes IQ-teszt, ahol a feladat bár rémesen egyszerű, a legtöbb ember feladja a keresgélést pár másodperc után – és ezt igazából teljesen megértjük!

A mai IQ-tesztünk azért is különleges, mert pár másodperc alatt felfedi a gondolkodásmódod sajátosságait: mivel a kép többféleképpen is értelmezhető, mindenki mást és mást lát meg benne, viszont az elrejtett női arcot csak azok, akik tökéletes megfigyelőképességgel rendelkeznek. Vajon te közéjük tartozol? Teszteld! 

Nő egy IQ-tesztet próbál megoldani a telefonján
Ez az IQ-teszt az egyik legnehezebb, amivel mostanában találkoztunk. 
Forrás: Shutterstock

Minden idők egyik legnehezebb képes IQ-tesztje 

  • Ebben a tesztben a feladat roppant egyszerű: egy női arcot kell megtalálnod a rajzon. 
  • Mivel a rajz azonban optikai illúzióra épül, így sokkal nehezebb megtalálnod, mint azt elsőre gondolnád. 
  • A feladatra ráadásul mindössze 10 másodperced van. 

Szinte minden héten feltűnik egy újabb IQ-teszt, amiről azt állítják, hogy lehetetlen megoldani, azonban a mai optikai illúziónk valóban megközelíti a képtelenség fogalmát.

 A rejtvény bonyolultsága ugyanis abban rejlik, hogy az emberi agy hajlamos arra, hogy csak azt lássa, amit először felismer: megvan, amikor egy egyszerű képet hirtelen teljesen másnak látsz és hirtelen nem tudsz másra gondolni?

Nos, most pont ezt kellene elkerülnöd és megtalálnod az elrejtett női arcot a képen. Készen állsz? Máris kiderül, mutatjuk a feladványt! 

Az IQ-teszt feladványa. 
Forrás: JagranJosh

Nos, nem is akarunk abba belemenni, hogy mit láthatsz meg először a képen, hiszen ez mindenkinél változó. 

A lényeg, hogy egy női arcot is fel kell fedezned a rajzban, ami kifejezetten nehéz, ha elsőre nem azt láttad meg. 

Próbáld kicsit távolabbról, vagy épp közelebbről nézni a képet, hátha segít. 

Ha így sem megy, nézz kicsit félre, majd friss szemmel kutasd át újra a rajzot. 

Figyelmeztetünk: már csak pár másodperc van hátra az időből! 

Még egy utolsó csekkolás...

Az idő lejárt! 

Mutatjuk a megfejtetést!

Az optikai illúzió megfejtése. 
Forrás: JagranJosh

Bizony, a trükk abban rejlett, hogy fejjel lefelé kellett nézned a képet és máris kirajzolódott az elrejtett női arc! Ha sikerült, gratulálunk, te tényleg képes vagy meglátni a legapróbb elrejtett részleteket is, ha pedig nem, akkor se csüggedj, gyakorolj egy kicsit a Bors optikai illúzió tesztjével

