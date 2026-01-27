5 jel, hogy a pasid éretlen, és emiatt nem fog működni a kapcsolat

Egy egészséges kapcsolatban a két fél együtt fejlődik. A jó partner támogat a nehézségekben, örül a sikereidnek és még a nézeteltérések is közelebb visznek egymáshoz. Azonban előfordulhat, hogy a pasid érzelmileg még nincs készen egy ilyen kapcsolatra, bármennyire is szereted őt. Ha a kapcsolat több negatív és kimerítő érzést hoz mint boldogságot, akkor érdemes elgondolkodnod, hogy ez a szerelem valóban működik-e majd hosszútávon.

A kapcsolat működésének feltétele az érzelmileg érett pasi

Forrás: Shutterstock

Van, hogy a kapcsolat nem működőképes Hajlamosak vagyunk legyinteni a kapcsolati problémákra.

Az alábecsült párkapcsolati gondok hosszútávon ellehetetlenítik az együtt töltött időt.

Van, amit nem lehet és nem is kell tolerálni.

Bármennyire fáj, muszáj kimondani, ha vége.

Honnan tudhatod, ha a kapcsolat halálra van ítélve?

Szégyen

Egy egészséges kapcsolatban büszke vagy arra, aki melletted van, még akkor is, ha néha hibázik. Ha azonban gyakran kellemetlenül érzed magad azért amit csinál vagy folyton bocsánatot kell kérned a viselkedése miatt, az folyamatosan aláássa az önbizalmadat és megakadályoz abban, hogy önmagad lehess.

Magány

Lehet, hogy fizikailag együtt vagytok, de érzelmileg mégis egyedül érzed magad. A szerelemnek nem szabadna elszigeteltséget okoznia, még akkor sem, ha nem feltétlenül mély a kapcsolódás.

Csalódottság

Ha rendszeresen csalódást okoz neked, például késik, elfelejt fontos dolgokat, nem tartja be az ígéreteit, az azt mutatja, hogy nem tudja azt a szintet hozni, amire egy egészséges kapcsolatban szükséged lenne.

Féltékenység

Természetes, ha néha előjön a féltékenység, de ha ez folyamatosan jelen van vagy túlzott kontrollként és bizalmatlanságként jelentkezik, az hozza magával, hogy a kapcsolatban mindkettőtök önbizalma és bizalma sérül.

Zavarodottság

Ha a partnered következetlen, néha nagyon kedves, aztán hűvös vagy bizonytalan jelzéseket ad az érzelmeiről, az zavart okoz benned és instabilitást a kapcsolatban. Egy érett partner világosan és következetesen kommunikál az érzelmeiről.

Ha ezek a jelek mindennaposak a kapcsolatodban, akkor érdemes átgondolni, valóban meg tudja-e adni azt a másik fél, amit te elvársz egy kapcsolattól. Ezek a problémák ugyanis nagy hatással vannak a mindennapokra és sokszor megoldhatatlan kihívásokat okoznak.