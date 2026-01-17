Eric az angolna óta nem láttunk ilyet – Profi tenisztornán rendezett ámokfutását egy teljesen amatőr nő: videó

Döbbenetes videó készült egy profi tenisztornán Kenyában. A kabaréba illő videón az látható, hogy egy teljesen kezdő női teniszező a világranglista 1000-ik helyén tanyázó profival próbálja felvenni a kesztyűt – inkább kevesebb, mint több sikerrel. Eric az angolna óta nem láttunk ilyen leégést a profi sportban, ezzel pedig az egyiptomi, Hajar Abdelkadert jó eséllyel pályázik a „minden idők legrosszabb profi sportolója” címre.

Forrás: Getty Images

A világranglista 1026. helyén álló Lorena Schaedel 6-0, 6-0-ra győzte le két szettben a 21 éves egyiptomi Hajar Abdelkadert egy kenyai profi tenisztornán, ahol utábbi teniszező összesen három pontot gyűjtött az egész meccsen – írja a news.com. A látvány szinte hihetetlen, ezt tényleg látni kell. Mutatjuk is a videót!

Sosem látott még ilyet a teniszvilág

Abdelkader, aki szabadkártyával jutott be a tornára, nyilvánvalóan szinte alig fogott teniszütőt a kezében. Nemcsak azzal küzdött, hogy átüsse a labdát a hálón, de a bírónak többször is emlékeztetnie kellett, hogy egyáltalán hová kell állnia, amikor ellenfele vagy éppen ő adogat, azaz szervál.

Teljesen felfoghatatlan, hogy Abdelkader hogyan kerülhetett fel egy profi verseny főtáblájára, amelyen komoly pénzdíjazás jár. Szabadkártyát általában olyan játékosoknak szoktak adni, akik vagy fiatal vagy idős koruk miatt nem rendelkeznek elég jó ranglistahelyezéssel, de játéktudásuk alapján nem lógnak ki a mezőnyből – nemrég Venus Williams is kapott ilyet az Australian Openre, miután 45 évesen úgy döntött, hogy visszatér a teniszhez.

Visszatérve Abdelkaderre: összesen 25 alkalommal szervált, és 20 kettőshibát ütött. Ez azt jelenti, hogy csak ötször tudott érvényesen szerválni, noha a tenisz szabályai szerint minden alkalommal kétszer próbálkozhatott. A három pont közül, amit nyert, kettő csak Schaedel kettős hibája miatt történt. A Nemzetközi Teniszszövetségben elérhető profilja szerint ez volt Abdelkader első profi mérkőzése – és több, mint valószínű, hogy az utolsó is.