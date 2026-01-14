Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 14., szerda Bódog

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
igaz történetek

Tartós monoklija lett a tiktokernek, miután halspermát fecskendeztek a szeme alá

Shutterstock - merkulovstudio
igaz történetek karikás szem kozmetikai kezelés
Nagy Kata
2026.01.14.
A 19 éves Kristen Scott nem meri elhagyni a házat, mióta egy kozmetikai eljárásnak következtében olyan fekete karikák jelentek meg a szemei alatt, mintha behúztak volna neki egyet. Olvass tovább és sokkolódj te is a tiktoker ijesztő képein!

A Kristen Scott nevű tiktoker csak kipihentebb külsőt szeretett volna, mivel fiatal kora ellenére sötét és táskás szemekkel rendelkezett – amit azonban kapott, az sokkal rosszabb volt a kiindulási állapotnál. 

A 19 éves tiktoker aki lazacspermát fecskendeztetett az arcába
A fiatal tiktoker élete hibáját követte el, pedig csak kipihentebbnek szeretett volna látszani. 
Forrás: Tiktok

Aggódnak az ismerősei a fiatal tiktoker miatt, aki úgy néz ki, mint akit összevertek

Mi, csajok pontosan tudjuk, hogy milyen bosszantó a táskás szem, hiszen hiába próbáljuk szemmaszkokkal és szemránckrémekkel eltüntetni, előbb-utóbb ugyanúgy visszatér a püffedt, kékes-lilás valóság, mintha mi sem történt volna.

Erre a problémára keresett megoldást a Kristen Scott nevű influenszer, aki egy egészen bizarr kozmetikai eljárást választott: lazacspermát fecskendeztetett a szeme alá. 

A spermium ugyanis serkenti a sejteket, hogy jobban működjenek és több kollagént termeljenek, illetve antioxidáns hatása is van, ami egészségesebbé teszi a bőrt és csökkenti a pigmentfoltokat. Bár ez a beavatkozás elsőre elég durván hangzik, valójában már évek óta használják a szépülni vágyó hölgyek, sőt, Jennifer Aniston is elkötelezett híve

Érthető hát, hogy a 19 éves Kristen nagy reményekkel vágott neki a kezelésnek, de az eredményre egyáltalán nem számított: úgy nézett ki ugyanis az injekciók után, mint egy elrontott plasztikai műtét reklámplakátja. 

Olyan felduzzadt, fekete táskák jelentek meg ugyanis a szeme alatt, hogy a családja először azt hitte, verekedésbe keveredett és monoklija lett. 

A lány arcán még feltűnőbbek lettek a karikák. 
Forrás: tiktok

Amikor felébredtem és tükörbe néztem, rettenetesen megijedtem, mert úgy néztem ki, mintha arcon vágtak volna. Teljesen másra számítottam.

 – mondta a lány a The Sunnak. Most teljesen kétségbe van esve, mert nem tudja, hogy a hatás meddig tart és milyen lesz a végleges végeredmény. 

Miért fecskendezett halspermát a bőrébe a fiatal tiktoker?

Kristen Scott sötét karikákkal küzdött a szeme alatt, ezért úgy döntött, hogy kipróbál egy bizarr kozmetikai eljárást, ami során halspermát injekcióznak a bőrébe. Amikor azonban felébredt, úgy nézett ki, mint akinek monoklija van és azóta nem mer emberek közé menni, mert azok furán néznek rá. 

Ha érdekelnek az elrontott plasztikák, ezek a cikkek is tetszeni fognak: 

Plasztikai horror: brutálisan eltorzult a brazil influenszer arca

Az egész arcát újra kell építeni annak a brazil influenszernek, aki egy elrontott arcplasztika után már nyomokban sem hasonlít a régi önmagára.

Több mint 100 plasztikai műtéten esett át és majdnem belehalt a vérmérgezésbe a 42 éves modell – Hihetetlen fotók

A 42 éves Jessica Alves bár már számtalan plasztikai beavatkozáson túlesett, nem tartja magát függőnek: szerinte ő csupán egy egyszerű nő, aki a tökéletességre törekszik.

Elmeborzoló trend a TikTokon: műköldökkel varázsolják magukat vékonyra a lányok

Elmeborzoló trend: műköldökkel érik el a nők, hogy vékonyabbnak tűnjenek

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu