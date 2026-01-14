Tartós monoklija lett a tiktokernek, miután halspermát fecskendeztek a szeme alá

A Kristen Scott nevű tiktoker csak kipihentebb külsőt szeretett volna, mivel fiatal kora ellenére sötét és táskás szemekkel rendelkezett – amit azonban kapott, az sokkal rosszabb volt a kiindulási állapotnál.
Aggódnak az ismerősei a fiatal tiktoker miatt, aki úgy néz ki, mint akit összevertek
Mi, csajok pontosan tudjuk, hogy milyen bosszantó a táskás szem, hiszen hiába próbáljuk szemmaszkokkal és szemránckrémekkel eltüntetni, előbb-utóbb ugyanúgy visszatér a püffedt, kékes-lilás valóság, mintha mi sem történt volna.
Erre a problémára keresett megoldást a Kristen Scott nevű influenszer, aki egy egészen bizarr kozmetikai eljárást választott: lazacspermát fecskendeztetett a szeme alá.
A spermium ugyanis serkenti a sejteket, hogy jobban működjenek és több kollagént termeljenek, illetve antioxidáns hatása is van, ami egészségesebbé teszi a bőrt és csökkenti a pigmentfoltokat. Bár ez a beavatkozás elsőre elég durván hangzik, valójában már évek óta használják a szépülni vágyó hölgyek, sőt, Jennifer Aniston is elkötelezett híve!
Érthető hát, hogy a 19 éves Kristen nagy reményekkel vágott neki a kezelésnek, de az eredményre egyáltalán nem számított: úgy nézett ki ugyanis az injekciók után, mint egy elrontott plasztikai műtét reklámplakátja.
Olyan felduzzadt, fekete táskák jelentek meg ugyanis a szeme alatt, hogy a családja először azt hitte, verekedésbe keveredett és monoklija lett.
Amikor felébredtem és tükörbe néztem, rettenetesen megijedtem, mert úgy néztem ki, mintha arcon vágtak volna. Teljesen másra számítottam.
– mondta a lány a The Sunnak. Most teljesen kétségbe van esve, mert nem tudja, hogy a hatás meddig tart és milyen lesz a végleges végeredmény.
Miért fecskendezett halspermát a bőrébe a fiatal tiktoker?
Kristen Scott sötét karikákkal küzdött a szeme alatt, ezért úgy döntött, hogy kipróbál egy bizarr kozmetikai eljárást, ami során halspermát injekcióznak a bőrébe. Amikor azonban felébredt, úgy nézett ki, mint akinek monoklija van és azóta nem mer emberek közé menni, mert azok furán néznek rá.
