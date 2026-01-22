Legendás szerelem a sírok között – Weöres Sándor és Károlyi Amy története

Január 22-én halt meg Weöres Sándor. A költő, akinek versein generációk nőttek fel, nemcsak a magyar irodalom egyik legkülönlegesebb alakja volt, hanem egy egészen rendkívüli szerelmi történet főszereplője is. Egy nő állt mellette több mint négy évtizeden át – társ, múzsa, gondviselő és alkotótárs: Károlyi Amy.

Weöres Sándor és Károlyi Amy – két költő, egy élet, egy legendás szerelem.

Forrás: Mediaworks archívum

Weöres Sándor és Károlyi Amy szerelme egy különös temetői randevúval indult; kapcsolatuk mély érzelmi és szellemi szövetség volt, két kivételes költő egymást megtartó találkozása.

Weöres Sándor költészete játékos és filozofikus egyszerre, verseiben a gyermeki könnyedség és a kozmikus mélység különleges egységbe olvad. Weöres Sándor szerelmes verseiből idézünk.

Károlyi Amy lírája fegyelmezett, letisztult és belső tüzű, amelyben a szerelem, az önfegyelem és a szellemi hűség központi szerepet kap.

Weöres Sándor szerelme egy temetőbeli randevúval kezdődött

A költők szerelmei gyakorta igazán romantikusak, de kevés szerelmi történet indul olyan regényszerűen, mint az övék. 1946-ban a 33 éves költő és a nála négy évvel idősebb Károlyi Amy első randevújukat egy temetőbe beszélték meg. Sétáltak, beszélgettek, belefeledkeztek egymásba, és közben rájuk esteledett. A temető kapuját bezárták, ők pedig ott rekedtek az éjszakában.



Reggelre azonban már mindketten tudták: együtt akarják leélni az életüket. A bizarr, mégis sorsszerű kezdet mintha előre jelezte volna kapcsolatuk lényegét: egyszerre volt földi és túlvilági, játékos és végletes.

Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem s lettél egyszerre társa,

elvéve tőle életet s halált, hogy visszaadd másféle ragyogásra;

– írta később Weöres, mintha ezt az első éjszakát idézné fel.

„Ariel meg Puck ne házasodjon meg”

Weörest kortársai gyakran manónak, koboldnak, kortalan mesealaknak látták. Gyermekien különös mozgása, éneklő beszéde, grimaszai mögött hatalmas műveltség és szellemi mélység rejtőzött. Nem csoda, hogy az irodalmi élet egy része nem nézte jó szemmel a házasságát.

„Ariel meg Puck ne házasodjon meg” – idézte fel később Károlyi Amy a környezetük reakcióit. Mintha a költőt elrabolták volna a művészet tiszta szférájából. Pedig épp ellenkezőleg: Amy nem elvette, hanem megtartotta őt az életnek. Weöres versében így fogalmazta meg érzéseit:

A csókod festi kékre az eget, szemed színétől zöldülnek a fák.

Nélküled üres minden képkeret és világtalan az egész világ.

Károlyi Amy több volt, mint Weöres Sándor felesége

Sokáig csak Weöres Sándor feleségeként emlegették, pedig Károlyi Amy maga is jelentős költő volt, erős, alkotó nő. Igaz, pályája későn indult: 31 éves volt, amikor Babits Mihály közölte első verseit a Nyugatban. Weöres már ekkor rajongással „aranyból készült papnőnek” nevezte.



Házasságuk nemcsak érzelmi, hanem szellemi szövetség is volt. Hatottak egymás költészetére, együtt gondolkodtak világról, létről, formáról. Amy később úgy fogalmazott: ez a kapcsolat olyan távlatokat nyitott meg számára, ahová egyedül sosem jutott volna el.

Az alkohol árnyéka – amikor a szerelem életmentő volt

A legendás szerelemnek volt sötét oldala is. Weöres egész életében küzdött az alkohollal. Ez volt az egyetlen dolog, amely valóban veszélybe sodorta a házasságukat, és magát a költőt is.