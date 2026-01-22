A hét királyság lovagja sármos óriása: ki is valójában Dunk megformálója, Peter Claffey?

Nem minden esetben vezet egyenes út ahhoz a hivatáshoz, ami végül meghozza számunkra a jól megérdemelt sikert. Pontosan ilyen Peter Claffey esete, aki eredetileg sportolóként kezdett karriert építeni, ám az élet mégis úgy hozta, hogy színésznek állt. Kitartása beérni látszik, hisz A hét királyság lovagja főszerepe meghozta számára a világhírnevet. Bemutatjuk a Dunkot alakító ambiciózus tehetséget!

Peter Claffey, A hét királyság lovagja Dunkja eredetileg nem színésznek készült.

Forrás: profimedia

Peter Claffey élete: 1996. július 28. született az írországi Portumna városában.

195 cm magas és 119 kg Dunk megformálója.

Évekig profi rugbyjátékos volt.

Első filmszerepét 2022-ben kapta a Harry Wild c. sorozatban.

A hét királyság lovagja főszerepét 2024-ben kapta meg.

Dunk felnövéstörténete, avagy Peter Claffey útja a színészetig

Nem mondhatni, hogy a feltörekvő színész egy világvárosban látta meg a borongós ír napvilágot, hisz szülőfaluja, Portumna mindössze 1690 lelket számlál. Peter Claffey 1996. július 28-án született, aki mire pedig betöltötte a húszat, öt centi híján 2 méter magas volt. Saját bevallása szerint sokat bántották iskolai évei alatt, mivel nehezen koordinálta mozgását, imbolygott.

Magas, erős testalkatát később a maga javára fordította, mivel középiskolától kezdve profi rugbyjátékos volt. Első csapata pedig az amatőr Ballinasloe RFC volt, amit később a Galway Egyetem klubja követett. Peter Claffey tehetségét jól érzékelteti, hogy a Connaht Rugby – Írország négy professzionális csapatának egyike – 2018-ban leszerződtette Dunk későbbi megformálóját.

Ez eszményi lehetőségnek tűnhetett, ám a színész nem találta meg számításait a profi ligában, élete legizoláltabb, legmagányosabb évének írta le az ott töltött idejét.

A színészettel is ekkor kezdett foglalkozni, ám nem úgy, ahogy a Disney-filmekben meg van írva. Ugyanis szkeccskomédiákat kezdett feltölteni Instagramjára, ami legnagyobb meglepetésére hatalmas követőtábort verbuvált számára. Ez vezette rá, hogy megpróbálkozzon a színészettel, be is iratkozott a dublini Bow Street Academy színitanodájába, ahol 2020-ban diplomázott. Azonban rugbykarrierjét sem felejtette el teljesen, hisz az ott tanult kitartását, fegyelmezettségét nagyszerűen tudta kamatoztatni a hosszú forgatásokon.