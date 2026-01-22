A hét királyság lovagja sármos óriása: ki is valójában Dunk megformálója, Peter Claffey?

Nem minden esetben vezet egyenes út ahhoz a hivatáshoz, ami végül meghozza számunkra a jól megérdemelt sikert. Pontosan ilyen Peter Claffey esete, aki eredetileg sportolóként kezdett karriert építeni, ám az élet mégis úgy hozta, hogy színésznek állt. Kitartása beérni látszik, hisz A hét királyság lovagja főszerepe meghozta számára a világhírnevet. Bemutatjuk a Dunkot alakító ambiciózus tehetséget!
Peter Claffey élete:
- 1996. július 28. született az írországi Portumna városában.
- 195 cm magas és 119 kg Dunk megformálója.
- Évekig profi rugbyjátékos volt.
- Első filmszerepét 2022-ben kapta a Harry Wild c. sorozatban.
- A hét királyság lovagja főszerepét 2024-ben kapta meg.
Dunk felnövéstörténete, avagy Peter Claffey útja a színészetig
Nem mondhatni, hogy a feltörekvő színész egy világvárosban látta meg a borongós ír napvilágot, hisz szülőfaluja, Portumna mindössze 1690 lelket számlál. Peter Claffey 1996. július 28-án született, aki mire pedig betöltötte a húszat, öt centi híján 2 méter magas volt. Saját bevallása szerint sokat bántották iskolai évei alatt, mivel nehezen koordinálta mozgását, imbolygott.
Magas, erős testalkatát később a maga javára fordította, mivel középiskolától kezdve profi rugbyjátékos volt. Első csapata pedig az amatőr Ballinasloe RFC volt, amit később a Galway Egyetem klubja követett. Peter Claffey tehetségét jól érzékelteti, hogy a Connaht Rugby – Írország négy professzionális csapatának egyike – 2018-ban leszerződtette Dunk későbbi megformálóját.
Ez eszményi lehetőségnek tűnhetett, ám a színész nem találta meg számításait a profi ligában, élete legizoláltabb, legmagányosabb évének írta le az ott töltött idejét.
A színészettel is ekkor kezdett foglalkozni, ám nem úgy, ahogy a Disney-filmekben meg van írva. Ugyanis szkeccskomédiákat kezdett feltölteni Instagramjára, ami legnagyobb meglepetésére hatalmas követőtábort verbuvált számára. Ez vezette rá, hogy megpróbálkozzon a színészettel, be is iratkozott a dublini Bow Street Academy színitanodájába, ahol 2020-ban diplomázott. Azonban rugbykarrierjét sem felejtette el teljesen, hisz az ott tanult kitartását, fegyelmezettségét nagyszerűen tudta kamatoztatni a hosszú forgatásokon.
A hét királyság lovagja sármos behemótja
Első színészi munkáját 2022-en kapta egy kisebb színházi szerepben, de a képernyőn is ekkor debütált a Harry Wild, valamint a Rossz nővérek sorozat epizódszerepeiben. (Utóbbi szériában visszatérő szereplő lett.) A karakteres arcú, robusztus felépítésű színész kiválóan alkalmas fantasyszerepek eljátszására, így ő játszotta el Dunstant a Vikingek: Valhalla sorozatban 2024-ben.
Akkor már megerősítést nyert, hogy ő fogja alakítani A hét királyság lovagja főszerepét, Ser Duncan, a Magast, azaz Dunkot. A Trónok harca spin-off egyik fő erőssége Peter Claffey hiteles alakítása, aki remekül hozza az esetlen, elveszett, mégis nemes lelkű kóbor lovagot. Bámulatos karakterdinamikát hoz a HBO-sorozat másik főszereplőjével, Egg-gel, aminek az is oka lehet, hogy színésztársával, Dexter Sol Ansell-lel a köztük lévő korkülönbség ellenére a való életben is jó barátok lettek.
A színész ambíciói azonban nem állnak meg A hét királyság lovagja szereposztásánál, például ki akarja próbálni magát a Broadwayn, folyamatosan keresi a megújulás lehetőségét.
Van barátnője Peter Claffey-nak?
Akik arról ábrándoztak, hogy még ha csak plátói módon is, de összejöjjenek a sármos színésszel, le kell lomboznunk őket. Ugyan Peter Claffey hét pecsét alatt őrzi magánéletét, egy interjújában elkottyintotta, hogy párkapcsolatban él.
Peter Claffey, A hét királyság lovagja sztárja
A fegyelmezett, ambiciózus színész tökéletes választás volt Dunk szerepére, aki szinte olyan, mintha az eredeti Dunk és Egg novellák illusztrációja lenne. Peter Claffey nagy kihívása az lesz, hogy megmutassa, több ő, mint jóképű izomkolosszus.
