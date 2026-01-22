Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 22., csütörtök Artúr, Vince

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Ezért utálják Beckhamék Nicola Peltz-et – újabb részletek derültek ki a családi viszályról

botrány Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Horváth Angéla
2026.01.22.
Újabb részletek derültek ki arról, hogyan romlott meg végleg Brooklyn Beckham és a családja viszonya. Idővel egyre több lett a feszültség, és úgy tűnik, Brooklyn és Nicola Peltz esküvője csak az utolsó csepp volt a pohárban.

Victoria és David Beckham évtizedeken át mintaszülőknek tűntek, de mostanra mély szakadék tátong köztük és legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham között. A fiú nyilvános kitálalása után egyre világosabb: a kapcsolat megromlása nem egyetlen konfliktusra vezethető vissza, hanem évek alatt – és ehhez köze van Nicola Peltz-nek is. 

David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz - A legidősebb fiú két nő között őrlődik
David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz - A legidősebb fiú két nő között őrlődik
Forrás: Getty Images

David és Victoria Beckham nyilvánosan nem kommentálták Brooklyn napokban megjelent közleményét, de hozzájuk közeli források szerint a családot megrázta a dolog. „Senkit sem érdekel, mit mond a sajtó. Az egyetlen, ami számít, hogy elvesztették a fiúkat” – idézett a Daily Mail egy közeli ismerőst.

Brooklyn Beckham legutóbb 2024 szeptemberében találkozott a családjával személyesen. Azóta a kapcsolat gyakorlatilag megszakadt – állítólag még azt is kérte a szüleitől, hogy csak ügyvédi csatornán keresztül próbálják elérni.

A Beckham szülők gyerekesnek tartották Nicola Peltz-et

A családi ellentétek egyik forrása Brooklyn felesége, Nicola Peltz. Beckhamék több közeli barátja is furcsállja Brooklyn túlzott ragaszkodását, a tetoválásait – amelyek közül több Nicolát vagy hozzá köthető idézeteket ábrázol –, valamint a beceneveket, amikkel a fiú a feleségét illeti, mint például baba vagy babalány. A Peltz család örökösnője 31 évesen is ragaszkodik a kislányos motívumokhoz – például balettos szülinapi tortát kért –, ezt pedig sokan nem értik meg. Néhányan úgy vélik, Nicola túlzottan befolyásolja Brooklynt, és szándékosan tartja távol őt a saját családjától.

A Peltz családnál megszokott, hogy jogi úton rendeznek személyes ügyeket – Nicola például beperelte a kutyakozmetikusát, miután elpusztult a csivavájuk, az apja pedig az esküvőszervezőiket vitte bíróság elé. Ez Beckhaméknél teljesen szokatlan, személyes kapcsolatokban ismeretlen eszköz, nem csoda, hogy ezt nehezen viselték.

Egy idő után a Beckham szülők csak külső szemlélőként figyelhették, hogyan távolodik el tőlük a fiuk. Ez az eltávolodás nemcsak a szülőkre, hanem a testvérekre is kihatott – egyes hírek szerint már ők sem tartják a kapcsolatot Brooklynnal.

Már az első családi találkozó rosszul sült el

  • A konfliktus még a lagzi előtt kezdődött. Az első családi találkozón, Peltzék floridai birtokán feszültté vált a hangulat. A Beckhamék testőrsége ugyanis előre megvizsgálta a helyszínt, amit a házigazdák sértésként éltek meg. „Az volt az érzésük, hogy Beckhamék fontoskodni próbálnak” – mondta egy forrás.
  • Később, az esküvő szervezésekor több kérdésben is eltértek az elképzelések. Míg a Beckham család két helyszínen – Angliában és Amerikában – szeretett volna ünnepelni, a Peltzék ragaszkodtak egyetlen, nagyszabású floridai eseményhez.
  • Victoria Beckham divatmárkájának szerepe szintén kényes kérdéssé vált. Nicola eredetileg elfogadta Victoria ajánlatát, hogy ő készíti az egyik ruhát, de végül inkább couture tervezésű darabok közül választott, többek között a Valentinótól és a Versacétól. A döntés Victoria szerint szakmailag indokolt volt, de sokakban az a benyomás alakult ki, hogy a menyasszony szándékosan háttérbe szorította anyósát – Brooklyn közleményében pedig az áll, hogy Victoria mondta vissza a megbízást az utolsó pillanatban.
  • Az est egyik legvitatottabb pontja az volt, amikor Brooklyn nem a feleségével, hanem édesanyjával táncolta az első lassút. „Anyám elvette tőlünk az első táncot… Mindenki előtt nagyon illetlenül táncolt velem. Soha életemben nem éreztem magam ennyire kényelmetlenül és megalázva” – írta Brooklyn. Bár több vendég szerint sem történt semmi szokatlan – csak egy lassú tánc volt –, Brooklyn és Nicola teljesen másképp élték meg a jelenetet.
  • A nászajándék is feszültséget keltett. David Beckham egy elektromos vintage Jaguarral lepte meg a párt, amit a saját befektetéseihez köthető céggel alakíttatott át. A gesztus mögött sokan rejtett reklámot sejtettek – főleg, miután a cég sajtóközleményben számolt be a kocsiról. Victoria pedig az esküvő után olyan fotókat osztott meg, amelyeken barátnői az ő ruháit viselik – a menyasszony azonban egyszer sem szerepelt a posztokban.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz az esküvőjük azóta Kaliforniában élnek, Brooklyn vállalkozásba kezdett, egy csípős szószt dobott piacra, ebben pedig Nicola apja segítette. A Beckham család attól tart, hogy csak akkor állhat helyre a kapcsolatuk fiukkal, ha a házassága is véget ér. De Brooklyn és Nicola máshogy látják: szerintük a viszony megromlásáért egyértelműen a Beckham szülők felelősek. És bár mindkét emleget sikertelen békülési próbálkozásokat, jelenleg úgy tűnik, a szakadék mélyebb, mint valaha.

Olvass még többet Beckhamék botrányáról:

Brooklyn kirohanása után David Beckham megtörte a csendet

Egy nappal Brooklyn Beckham többoldalas nyilatkozata után a volt futballista is nyilvánosan reagált fia szavaira. David Beckham a közösségi média veszélyeiről és a szülői felelősségről beszélt, de a konfliktus részleteiről nem nyilatkozott.

Kínos és árulkodó videó került elő a Beckham családról: Victoria és Nicola le se tagadhatnák, hogy utálják egymást

Egy 2023-as londoni vörös szőnyeges felvétel újra terjedni kezdett a közösségi oldalakon. Jól látni, a Beckham családban már akkor is bőven voltak feszültségek, csupán a kamerák kedvéért igyekeztek jó képet vágni egymáshoz.

„Az igazság mindig kiderül” – David Beckham állítólagos szeretője is Brooklyn Beckham mellett áll

David Beckham egykori asszisztense most nyíltan Brooklyn Beckham mellé állt a családi konfliktusban, és sejtelmes mondataival újra ráirányította a figyelmet a régóta húzódó feszültségekre.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu