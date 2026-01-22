Ezért utálják Beckhamék Nicola Peltz-et – újabb részletek derültek ki a családi viszályról

Victoria és David Beckham évtizedeken át mintaszülőknek tűntek, de mostanra mély szakadék tátong köztük és legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham között. A fiú nyilvános kitálalása után egyre világosabb: a kapcsolat megromlása nem egyetlen konfliktusra vezethető vissza, hanem évek alatt – és ehhez köze van Nicola Peltz-nek is.
David és Victoria Beckham nyilvánosan nem kommentálták Brooklyn napokban megjelent közleményét, de hozzájuk közeli források szerint a családot megrázta a dolog. „Senkit sem érdekel, mit mond a sajtó. Az egyetlen, ami számít, hogy elvesztették a fiúkat” – idézett a Daily Mail egy közeli ismerőst.
Brooklyn Beckham legutóbb 2024 szeptemberében találkozott a családjával személyesen. Azóta a kapcsolat gyakorlatilag megszakadt – állítólag még azt is kérte a szüleitől, hogy csak ügyvédi csatornán keresztül próbálják elérni.
A Beckham szülők gyerekesnek tartották Nicola Peltz-et
A családi ellentétek egyik forrása Brooklyn felesége, Nicola Peltz. Beckhamék több közeli barátja is furcsállja Brooklyn túlzott ragaszkodását, a tetoválásait – amelyek közül több Nicolát vagy hozzá köthető idézeteket ábrázol –, valamint a beceneveket, amikkel a fiú a feleségét illeti, mint például baba vagy babalány. A Peltz család örökösnője 31 évesen is ragaszkodik a kislányos motívumokhoz – például balettos szülinapi tortát kért –, ezt pedig sokan nem értik meg. Néhányan úgy vélik, Nicola túlzottan befolyásolja Brooklynt, és szándékosan tartja távol őt a saját családjától.
A Peltz családnál megszokott, hogy jogi úton rendeznek személyes ügyeket – Nicola például beperelte a kutyakozmetikusát, miután elpusztult a csivavájuk, az apja pedig az esküvőszervezőiket vitte bíróság elé. Ez Beckhaméknél teljesen szokatlan, személyes kapcsolatokban ismeretlen eszköz, nem csoda, hogy ezt nehezen viselték.
Egy idő után a Beckham szülők csak külső szemlélőként figyelhették, hogyan távolodik el tőlük a fiuk. Ez az eltávolodás nemcsak a szülőkre, hanem a testvérekre is kihatott – egyes hírek szerint már ők sem tartják a kapcsolatot Brooklynnal.
Már az első családi találkozó rosszul sült el
- A konfliktus még a lagzi előtt kezdődött. Az első családi találkozón, Peltzék floridai birtokán feszültté vált a hangulat. A Beckhamék testőrsége ugyanis előre megvizsgálta a helyszínt, amit a házigazdák sértésként éltek meg. „Az volt az érzésük, hogy Beckhamék fontoskodni próbálnak” – mondta egy forrás.
- Később, az esküvő szervezésekor több kérdésben is eltértek az elképzelések. Míg a Beckham család két helyszínen – Angliában és Amerikában – szeretett volna ünnepelni, a Peltzék ragaszkodtak egyetlen, nagyszabású floridai eseményhez.
- Victoria Beckham divatmárkájának szerepe szintén kényes kérdéssé vált. Nicola eredetileg elfogadta Victoria ajánlatát, hogy ő készíti az egyik ruhát, de végül inkább couture tervezésű darabok közül választott, többek között a Valentinótól és a Versacétól. A döntés Victoria szerint szakmailag indokolt volt, de sokakban az a benyomás alakult ki, hogy a menyasszony szándékosan háttérbe szorította anyósát – Brooklyn közleményében pedig az áll, hogy Victoria mondta vissza a megbízást az utolsó pillanatban.
- Az est egyik legvitatottabb pontja az volt, amikor Brooklyn nem a feleségével, hanem édesanyjával táncolta az első lassút. „Anyám elvette tőlünk az első táncot… Mindenki előtt nagyon illetlenül táncolt velem. Soha életemben nem éreztem magam ennyire kényelmetlenül és megalázva” – írta Brooklyn. Bár több vendég szerint sem történt semmi szokatlan – csak egy lassú tánc volt –, Brooklyn és Nicola teljesen másképp élték meg a jelenetet.
- A nászajándék is feszültséget keltett. David Beckham egy elektromos vintage Jaguarral lepte meg a párt, amit a saját befektetéseihez köthető céggel alakíttatott át. A gesztus mögött sokan rejtett reklámot sejtettek – főleg, miután a cég sajtóközleményben számolt be a kocsiról. Victoria pedig az esküvő után olyan fotókat osztott meg, amelyeken barátnői az ő ruháit viselik – a menyasszony azonban egyszer sem szerepelt a posztokban.
Brooklyn Beckham és Nicola Peltz az esküvőjük azóta Kaliforniában élnek, Brooklyn vállalkozásba kezdett, egy csípős szószt dobott piacra, ebben pedig Nicola apja segítette. A Beckham család attól tart, hogy csak akkor állhat helyre a kapcsolatuk fiukkal, ha a házassága is véget ér. De Brooklyn és Nicola máshogy látják: szerintük a viszony megromlásáért egyértelműen a Beckham szülők felelősek. És bár mindkét emleget sikertelen békülési próbálkozásokat, jelenleg úgy tűnik, a szakadék mélyebb, mint valaha.
