Ezért utálják Beckhamék Nicola Peltz-et – újabb részletek derültek ki a családi viszályról

Victoria és David Beckham évtizedeken át mintaszülőknek tűntek, de mostanra mély szakadék tátong köztük és legidősebb fiuk, Brooklyn Beckham között. A fiú nyilvános kitálalása után egyre világosabb: a kapcsolat megromlása nem egyetlen konfliktusra vezethető vissza, hanem évek alatt – és ehhez köze van Nicola Peltz-nek is.

David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Beckham és Nicola Peltz - A legidősebb fiú két nő között őrlődik

Forrás: Getty Images

David és Victoria Beckham nyilvánosan nem kommentálták Brooklyn napokban megjelent közleményét, de hozzájuk közeli források szerint a családot megrázta a dolog. „Senkit sem érdekel, mit mond a sajtó. Az egyetlen, ami számít, hogy elvesztették a fiúkat” – idézett a Daily Mail egy közeli ismerőst.

Brooklyn Beckham legutóbb 2024 szeptemberében találkozott a családjával személyesen. Azóta a kapcsolat gyakorlatilag megszakadt – állítólag még azt is kérte a szüleitől, hogy csak ügyvédi csatornán keresztül próbálják elérni.

A Beckham szülők gyerekesnek tartották Nicola Peltz-et

A családi ellentétek egyik forrása Brooklyn felesége, Nicola Peltz. Beckhamék több közeli barátja is furcsállja Brooklyn túlzott ragaszkodását, a tetoválásait – amelyek közül több Nicolát vagy hozzá köthető idézeteket ábrázol –, valamint a beceneveket, amikkel a fiú a feleségét illeti, mint például baba vagy babalány. A Peltz család örökösnője 31 évesen is ragaszkodik a kislányos motívumokhoz – például balettos szülinapi tortát kért –, ezt pedig sokan nem értik meg. Néhányan úgy vélik, Nicola túlzottan befolyásolja Brooklynt, és szándékosan tartja távol őt a saját családjától.

A Peltz családnál megszokott, hogy jogi úton rendeznek személyes ügyeket – Nicola például beperelte a kutyakozmetikusát, miután elpusztult a csivavájuk, az apja pedig az esküvőszervezőiket vitte bíróság elé. Ez Beckhaméknél teljesen szokatlan, személyes kapcsolatokban ismeretlen eszköz, nem csoda, hogy ezt nehezen viselték.

Egy idő után a Beckham szülők csak külső szemlélőként figyelhették, hogyan távolodik el tőlük a fiuk. Ez az eltávolodás nemcsak a szülőkre, hanem a testvérekre is kihatott – egyes hírek szerint már ők sem tartják a kapcsolatot Brooklynnal.