Milliárdos apósa lett a menedéke? A Peltz-birodalom, amely befogadta Brooklyn Beckhamet

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz házassága nem csupán egy sztárrománc beteljesülése volt, hanem hatalmas törés is a Beckham család életében. A fiatal férfi az esküvő után fokozatosan eltávolodott szüleitől, David és Victoria Beckhamtől, miközben egyre szorosabb kapcsolatba került felesége, Nicola Peltz milliárdos családjával. Arról, hogy Peltzék befolyásolták-e, nem tudni: vannak, akik szerint Nicolán keresztül segítettek neki azt megérteni, hogy toxikus kapcsolatban áll a szüleivel, mások szerint semmi közük sincs a Beckham család ügyéhez, egyszerűen csak szeretik a lányukat és ezzel együtt azt is, aki boldoggá teszi őt.
Brooklyn Beckham milliárdos családba házasodott
- Brooklyn Beckham és a szülei fokozatosan távolodtak el egymástól, miután az 2022-ben feleségül vette Nicola Peltzt.
- Nicola a befolyásos befektető, Nelson Peltz és a korábbi modell, Claudia Heffner Peltz legfiatalabb lánya.
- Nelson Peltz nettó vagyona a Forbes szerint 1,6 milliárd dollár.
- Brooklyn 2026 januárjában az Instagramján tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel.
- A Peltz család befogadta Brooklyn Beckhamet.
Kik is azok a Peltz szülők?
Nicola Peltz a befolyásos befektető, Nelson Peltz és a korábbi divatmodell, Claudia Heffner Peltz legfiatalabb lánya. A házaspár a felsőosztály meghatározó szereplője, jelentős gazdasági és társadalmi befolyásuk van.
Nelson Peltz 1942. június 24-én született New York államban, Brooklynban. A Pennsylvaniai Egyetem Wharton Iskolájában tanult, de diplomája megszerzése előtt otthagyta azt. Előbb síoktatóként dolgozott, majd belépett nagyapja élelmiszer-nagykereskedelmi vállalkozásába, majd testvérével, Roberttel a családi céget részvénytársasággá alakították át, aminek mintegy 150 millió dolláros árbevétele volt. Később a Triangle Industries Inc. egyik fő tulajdonosai lettek, amelyet a világ egyik legnagyobb csomagolóanyag-gyártó vállalatává fejlesztettek, majd 1988-ban értékesítettek. 1997-ben befektetési cége, a Triarc Companies felvásárolta a Snapple-t, amelyet három évvel később körülbelül 1,45 milliárd dollárért adtak. Társalapítója lett a Trian Partners alternatív befektetési alapnak, amely 2026-ban 7,15 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, és olyan vállalatokban volt érdekelt, mint a Heinz, a Cadbury, a Kraft Foods, a Wendy’s, a PepsiCo és a Procter & Gamble.
Claudia Heffner Peltz 1955. március 12-én született Baltimore-ban. Az 1970-es évek végén futott be sikeres modellkarriert, olyan magazinok címlapjain szerepelt, mint a Vogue, a Harper’s Bazaar, az Elle és a Cosmopolitan, és olyan márkáknak dolgozott, mint a Revlon, a L’Oréal, a Calvin Klein és a Chanel. 1985-ös házassága után visszavonult a modellkedéstől, és férjével közösen megalapította a Nelson és Claudia Peltz Családi Alapítványt.
Sok közös gyerek, sokszínű pályaválasztás
Nelsonnak és Claudiának nyolc közös gyermeke született: Nicola mellett Matthew, Will, Brad, Brittany, Diesel, Zachary és Gregory. Nelsonnak két további gyermeke van első házasságából. Matthew pénzügyi szakember, Will és Nicola színész lett, Brad, Zachary és Gregory jégkorongozók, Brittany belsőépítészet, Diesel pedig tech-vállalkozó − írja a Page Six.
Brooklynt azonnal befogadták a családba
Brooklyn és Nikola 2022-ben, egy sztárokkal teli palm beach-i esküvőn mondta ki a boldogító igent. A gondok Brooklyn, Nicola és Victoria között már a házasságkötés előtt elkezdődtek: úgy tudni, Victoria megígérte, de nem készítette el Nicola ruháját: állítólag az utolsó pillanatban lépett vissza, amit Brooklyn nyílt elutasításként értelmezett. Nicola pedig azt fájlalta, hogy az esküvőn ellopta előlük a nyitótáncot is. Brooklyn úgy érezte, szülei egyre nagyobb nyomást helyeznek rá és el akarják választani Nicolától, így fokozatosan megszakította velük a kapcsolatot. 2026 januárjában a találgatásokat megelégelve Instagram-nyilatkozatban erősítette meg, hogy nem tervezi a kibékülést Daviddel és Victoriával, és hosszasan taglalta az okokat is. Nelson és Claudia állítólag úgy szeretik Brooklynt, mint ha a saját gyerekük lenne: a 26 éves férfi 2025 karácsonyát már a Peltz családdal töltötte, részt vett velük több pazar családi nyaraláson, és Nelson vezette azt a szertartást is, amelyen Brooklyn és Nicola 2025 augusztusában megújították fogadalmukat és Beckhaméket meg se hívták. Brooklyn 2025 júliusában közös fotót tett közzé apósával, és rendszeresen együtt jelenik meg Nicola testvéreivel különféle rendezvényeken.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: