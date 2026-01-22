Milliárdos apósa lett a menedéke? A Peltz-birodalom, amely befogadta Brooklyn Beckhamet

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz házassága nem csupán egy sztárrománc beteljesülése volt, hanem hatalmas törés is a Beckham család életében. A fiatal férfi az esküvő után fokozatosan eltávolodott szüleitől, David és Victoria Beckhamtől, miközben egyre szorosabb kapcsolatba került felesége, Nicola Peltz milliárdos családjával. Arról, hogy Peltzék befolyásolták-e, nem tudni: vannak, akik szerint Nicolán keresztül segítettek neki azt megérteni, hogy toxikus kapcsolatban áll a szüleivel, mások szerint semmi közük sincs a Beckham család ügyéhez, egyszerűen csak szeretik a lányukat és ezzel együtt azt is, aki boldoggá teszi őt.

Nicola Peltz a befolyásos befektető, Nelson Peltz és a korábbi modell, Claudia Heffner Peltz legfiatalabb lánya, Brooklyn Beckham felesége.

Brooklyn Beckham milliárdos családba házasodott Brooklyn Beckham és a szülei fokozatosan távolodtak el egymástól, miután az 2022-ben feleségül vette Nicola Peltzt.

Nelson Peltz nettó vagyona a Forbes szerint 1,6 milliárd dollár.

Brooklyn 2026 januárjában az Instagramján tette közzé, hogy nem békül ki a szüleivel.

A Peltz család befogadta Brooklyn Beckhamet.

Kik is azok a Peltz szülők?

Nicola Peltz a befolyásos befektető, Nelson Peltz és a korábbi divatmodell, Claudia Heffner Peltz legfiatalabb lánya. A házaspár a felsőosztály meghatározó szereplője, jelentős gazdasági és társadalmi befolyásuk van.

Nelson Peltz 1942. június 24-én született New York államban, Brooklynban. A Pennsylvaniai Egyetem Wharton Iskolájában tanult, de diplomája megszerzése előtt otthagyta azt. Előbb síoktatóként dolgozott, majd belépett nagyapja élelmiszer-nagykereskedelmi vállalkozásába, majd testvérével, Roberttel a családi céget részvénytársasággá alakították át, aminek mintegy 150 millió dolláros árbevétele volt. Később a Triangle Industries Inc. egyik fő tulajdonosai lettek, amelyet a világ egyik legnagyobb csomagolóanyag-gyártó vállalatává fejlesztettek, majd 1988-ban értékesítettek. 1997-ben befektetési cége, a Triarc Companies felvásárolta a Snapple-t, amelyet három évvel később körülbelül 1,45 milliárd dollárért adtak. Társalapítója lett a Trian Partners alternatív befektetési alapnak, amely 2026-ban 7,15 milliárd dollárnyi vagyont kezelt, és olyan vállalatokban volt érdekelt, mint a Heinz, a Cadbury, a Kraft Foods, a Wendy’s, a PepsiCo és a Procter & Gamble.