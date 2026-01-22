Az új trend: a slutty little glasses – Így lett csábító a stréber look

Nemrégiben trendingelt Jonathan Bailey, aki a szexi és kicsi szemüvegeivel, vagyis a slutty little glasses lookjával hódította meg az internet világát. De engedd meg, hogy felfrissítsük az emlékezeted a szexi, szemüveges bölcsész típusú színészek kategóriájában.
Slutty little glasses – Az új szemüvegdivat 2025-ben?
Jó-jó, persze, a filmekben még láthatunk Betty, a csúnya lány mintájára elcsúfító szemüveget, főleg nőkön, de manapság már kihalóban van ez az ágazat. Ugyanis a 2025-ös divatban már vannak kamu szemüvegek is, melyek csak a szett kiegészítéseként szolgálnak, de dioptriával nem rendelkeznek. Ugyanakkor egyre elterjedtebb a kékfényszűrős szemüvegek használata, melyek nem csak hasznosak, de trendik is!
Bölcsész look
Míg régen cikinek számított, ha szemüveges voltál, sőt, egyfolytában attól tartottál, hogy ha te szemüveges vagy, akkor vajon a gyereked is az lesz-e, addig ma már aranyló kontaktlencsétől TikTok-trendek szemüvegdivatjáig mindenfélét ki lehet próbálni. A kedvencünk pedig a Jonathan Bailey által divatba hozott slutty little glasses. Viszont az a jó hírünk, hogy más szexi színész is felvette már ezt a típusú, szexi szemüveget, mely tökéletesen kiegészíti a bölcsész outfitet.
Szexi bölcsészprofesszor look? Kell ennél több?
1. Jonathan Bailey
A sort természetesen az év legszexibb pasijával, Jonathan Bailey-vel kell kezdenünk, aki büszkén felvállalta a professzor külsőt, és aki az egész trendet elindította.
2. Harrison Ford
A bölcsészprofesszorok listájából természetesen Harrison Ford sem maradhat ki, aki bőven megajándékozott minket ezzel a geek chickel az Indiana Jones-filmekben.
3. Robert Redford
Robert Redford is híres volt a szexi szemüvegeiről, melyeket a rendezetlen, vörösesszőke haja tett még karakteresebbé.
4. Jude Law
Jude Law a Holidayben? Hozzá hasonlót nehezen találni! És amikor azt hitted, hogy nem lehet szexibb a karaktere, akkor hirtelen felkapta a szexi szemüvegét.
5. Pedro Pascal
Pedro Pascal napjaink hivatalos „daddyje”, aki imádja megkoronázni az outfitjeit a szexi szemüvegeivel. És mi élünk-halunk értük!
Slutty little glasses TikTok-trend
Ki gondolta volna, hogy az egykor még gáz-strébernek tartott kiegészítőből egyszer szexi-stréber look lesz? Az biztos, hogy erről a trendről csakis Jonathan Bailey tehet, aki büszkén felvállalta a bölcsész kiegészítőt, ezzel pedig segített az internet népének ráeszmélni arra, hogy a szemüveg valójában mindig is szexi volt!
Ha még több divattrendtől akarsz olvasni, akkor ezeket se hagyd ki!