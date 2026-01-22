Az új trend: a slutty little glasses – Így lett csábító a stréber look

Nemrégiben trendingelt Jonathan Bailey, aki a szexi és kicsi szemüvegeivel, vagyis a slutty little glasses lookjával hódította meg az internet világát. De engedd meg, hogy felfrissítsük az emlékezeted a szexi, szemüveges bölcsész típusú színészek kategóriájában.

A slutty little glasses TikTok-trend Jonathan Bailey nevéhez fűződik.

Forrás: Getty Images

Slutty little glasses – Az új szemüvegdivat 2025-ben?

Jó-jó, persze, a filmekben még láthatunk Betty, a csúnya lány mintájára elcsúfító szemüveget, főleg nőkön, de manapság már kihalóban van ez az ágazat. Ugyanis a 2025-ös divatban már vannak kamu szemüvegek is, melyek csak a szett kiegészítéseként szolgálnak, de dioptriával nem rendelkeznek. Ugyanakkor egyre elterjedtebb a kékfényszűrős szemüvegek használata, melyek nem csak hasznosak, de trendik is!

Bölcsész look

Míg régen cikinek számított, ha szemüveges voltál, sőt, egyfolytában attól tartottál, hogy ha te szemüveges vagy, akkor vajon a gyereked is az lesz-e, addig ma már aranyló kontaktlencsétől TikTok-trendek szemüvegdivatjáig mindenfélét ki lehet próbálni. A kedvencünk pedig a Jonathan Bailey által divatba hozott slutty little glasses. Viszont az a jó hírünk, hogy más szexi színész is felvette már ezt a típusú, szexi szemüveget, mely tökéletesen kiegészíti a bölcsész outfitet.

Szexi bölcsészprofesszor look? Kell ennél több?

1. Jonathan Bailey

A sort természetesen az év legszexibb pasijával, Jonathan Bailey-vel kell kezdenünk, aki büszkén felvállalta a professzor külsőt, és aki az egész trendet elindította.

Jonathan Bailey a Jurassic World: Újjászületésben is végig szexi szemüveget viselt.

Forrás: Profimedia

2. Harrison Ford

A bölcsészprofesszorok listájából természetesen Harrison Ford sem maradhat ki, aki bőven megajándékozott minket ezzel a geek chickel az Indiana Jones-filmekben.

Harrison Ford Indiana Jonesként igencsak szexi bölcsész professzor volt.

Forrás: Profimedia

3. Robert Redford

Robert Redford is híres volt a szexi szemüvegeiről, melyeket a rendezetlen, vörösesszőke haja tett még karakteresebbé.

Robert Redford hódított ebben a szemüvegben.

Forrás: Profimedia

4. Jude Law

Jude Law a Holidayben? Hozzá hasonlót nehezen találni! És amikor azt hitted, hogy nem lehet szexibb a karaktere, akkor hirtelen felkapta a szexi szemüvegét.

Jude Law szemüvege a Holidayben ikonikus volt.

Forrás: Profimedia

5. Pedro Pascal

Pedro Pascal napjaink hivatalos „daddyje”, aki imádja megkoronázni az outfitjeit a szexi szemüvegeivel. És mi élünk-halunk értük!