Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 22., csütörtök Artúr, Vince

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Az új trend: a slutty little glasses – Így lett csábító a stréber look

divattrend bölcsész szemüveg
Ha egy nő szemüveget visel a képernyőn, akkor az esetek többségében számíthatunk egy glow up-ra: a rút kiskacsából gyönyörű és szexi nő lesz, csak azért, mert kontaktlencsére cserélte a szemüvegét. De mi van a pasikkal? Ha ők viselnek szemüveget, az egyből szexi lesz? A válaszunk sajnos: igen, főleg, ha a slutty little glasses trendjét nézzük.

Nemrégiben trendingelt Jonathan Bailey, aki a szexi és kicsi szemüvegeivel, vagyis a slutty little glasses lookjával hódította meg az internet világát. De engedd meg, hogy felfrissítsük az emlékezeted a szexi, szemüveges bölcsész típusú színészek kategóriájában.

slutty little glasses – Jonathan Bailey
A slutty little glasses TikTok-trend Jonathan Bailey nevéhez fűződik.
Forrás: Getty Images

Slutty little glasses – Az új szemüvegdivat 2025-ben?

Jó-jó, persze, a filmekben még láthatunk Betty, a csúnya lány mintájára elcsúfító szemüveget, főleg nőkön, de manapság már kihalóban van ez az ágazat. Ugyanis a 2025-ös divatban már vannak kamu szemüvegek is, melyek csak a szett kiegészítéseként szolgálnak, de dioptriával nem rendelkeznek. Ugyanakkor egyre elterjedtebb a kékfényszűrős szemüvegek használata, melyek nem csak hasznosak, de trendik is!

Bölcsész look

Míg régen cikinek számított, ha szemüveges voltál, sőt, egyfolytában attól tartottál, hogy ha te szemüveges vagy, akkor vajon a gyereked is az lesz-e, addig ma már aranyló kontaktlencsétől TikTok-trendek szemüvegdivatjáig mindenfélét ki lehet próbálni. A kedvencünk pedig a Jonathan Bailey által divatba hozott slutty little glasses. Viszont az a jó hírünk, hogy más szexi színész is felvette már ezt a típusú, szexi szemüveget, mely tökéletesen kiegészíti a bölcsész outfitet

Szexi bölcsészprofesszor look? Kell ennél több?

1. Jonathan Bailey

A sort természetesen az év legszexibb pasijával, Jonathan Bailey-vel kell kezdenünk, aki büszkén felvállalta a professzor külsőt, és aki az egész trendet elindította.

Jonathan Bailey az új Jurassic Worldben
Jonathan Bailey a Jurassic World: Újjászületésben is végig szexi szemüveget viselt.
Forrás: Profimedia

2. Harrison Ford

A bölcsészprofesszorok listájából természetesen Harrison Ford sem maradhat ki, aki bőven megajándékozott minket ezzel a geek chickel az Indiana Jones-filmekben.

Harrison Ford Indiana Jonesként
Harrison Ford Indiana Jonesként igencsak szexi bölcsész professzor volt.
Forrás: Profimedia

3. Robert Redford

Robert Redford is híres volt a szexi szemüvegeiről, melyeket a rendezetlen, vörösesszőke haja tett még karakteresebbé.

Robert Redford a szexi szemüvegében
Robert Redford hódított ebben a szemüvegben.
Forrás: Profimedia

4. Jude Law

Jude Law a Holidayben? Hozzá hasonlót nehezen találni! És amikor azt hitted, hogy nem lehet szexibb a karaktere, akkor hirtelen felkapta a szexi szemüvegét.

Jude Law a Holidayben
Jude Law szemüvege a Holidayben ikonikus volt.
Forrás: Profimedia

5. Pedro Pascal

Pedro Pascal napjaink hivatalos „daddyje”, aki imádja megkoronázni az outfitjeit a szexi szemüvegeivel. És mi élünk-halunk értük!

Pedro Pascal és az ő híres szemüvege
Pedro Pascal szinte minden szettjéhez felveszi a csábító szemüvegét.
Forrás: Getty Images

 

Slutty little glasses TikTok-trend

Ki gondolta volna, hogy az egykor még gáz-strébernek tartott kiegészítőből egyszer szexi-stréber look lesz? Az biztos, hogy erről a trendről csakis Jonathan Bailey tehet, aki büszkén felvállalta a bölcsész kiegészítőt, ezzel pedig segített az internet népének ráeszmélni arra, hogy a szemüveg valójában mindig is szexi volt!

Ha még több divattrendtől akarsz olvasni, akkor ezeket se hagyd ki!

Kötött kényelem: itt az oversize pulóveres outfitek időszaka

Kényelem és stílus egyben. Mutatjuk, hogyan viselheted a női oversize kötött pulóvereket divatdiktátor módjára. Ezeket az outfiteket neked is újra kell alkotnod ezen a télen!

Uncsi a mackód? Mutatjuk a legdivatosabb női melegítőszetteket

Mutatjuk a legjobb női melegítőszetteket az idei kollekciókból: legyél kényelmes és divatos egyszerre!

Imádod a svájcisapkát, de furán áll rajtad? Megmutatjuk, hogy viseld a sikkes téli kiegészítőt, hogy igazi stílusikon legyél

Felejtsd el az órákig tartó beállítást! Ezzel a trükkel pár perc alatt eléred a tökéletes francia stílust.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu