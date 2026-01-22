Ezekkel a tuti tippekkel tüntetheted el a hajforgót, hogy tökéletes legyen a frizurád

Bármennyire is apróságnak tűnnek, a hajforgók igazán megkeseríthetik az életedet. Ha utálod, hogy nem tudod, hogyan fésülni a hajad, és már egy kisebb fuvallat is tönkreteszi a frizurádat, akkor tarts velünk, mert megmutatjuk, hogyan tüntetheted el a forgóidat.

Trükkök, amikkel könnyedén eltüntetheted a hajforgóidat.

Tippek, hogy soha többé ne látszódjon a hajforgód!

A hajforgókat, mivel genetikailag meghatározott, hogy mennyi van a fejeden és hol, nem lehet eltüntetni, de kiválóan el lehet fedni, hogy ne tegyék tönkre a tökéletes frizurádat. Ne ess kétségbe, nem azt tanácsoljuk majd, hogy ezentúl kizárólag kényelmetlen copfban vagy szoros fonatokban viseld a hajadat. Olyan hajápolási szereket, technikákat és eszközöket mutatunk, amelyekkel akár egész nap ragyoghatsz anélkül, hogy kilátszódna a forgód.

Mi az a hajforgó?

A forgók a haj növekedési iránya miatt létrejött körkörös mintázatok a fejbőrön, amelyek meghatározzák a választékunk alakját és helyzetét is, és kifejezetten bosszantóak. Általában a hajforgók mentén kezdődik el a kopaszodás.

Általános tanácsok

Megfelelő hajstílus

Mindenek előtt érdemes azt leszögezni, hogyha nagyon zavar a hajforgód, mert látványos helyen van, vagy nagyon látszik, akkor mondj búcsút a rövid frizurának és inkább növeszd meg a hajad, hogy legyen ami eltakarja!

Ha mégis a rövid haj mellett döntesz, akkor tudd, hogy azt naponta javasolt beszárítani és formázni.

Hajszárítás

Ha az a célod, hogy rendíthetetlenül harcba szállj a forgóiddal, akkor a legjobb, amit tehetsz, ha nem hagyod a levegőn száradni, hanem egy hajszárító és körkefe segítségével beszárítod: vagyis a hőhatás segítségével befolyásolod kicsit a növekedési irányt. Arra figyelj, hogy ne abba az irányba szárítsd a hajad, mint ahogy szeretnéd, hogy álljon, hanem épp az ellenkezőjébe!

Tipp: Ha szeretnéd, hogy tartósabb legyen, akkor szárítás után rögzítsd csattal, majd amikor már nem meleg a hajad, fújj rá egy kis hajlakkot!

Hajvasalás

A hajvasalás az egyik legközkedveltebb módja a hajformázásnak, amit a hajforgók eltüntetéséhez is használhatsz. Kenj hővédő szereket a hajadra, majd korrigáld úgy a fürtjeidet, hogy kevésbé látszódjon a forgó és közben ügyelj arra, nehogy megégesd a fejbőrödet!