5 hang, amit a Z generáció már nem ismer, és bánhatják

Shutterstock - Antonio Guillem
technológia Z generáció csend
Egykor ezek a hangok a mindennapok részei voltak, ma azonban csak a nosztalgia halk visszhangjai. Nézd meg, miről maradt le a Z generáció!

Vannak olyan hangok, zajok, amiket semmilyen okoseszköz sem tud visszaadni. Anno ezek adták életünk ritmusát. Olyan érzések és emlékek kapcsolódtak hozzájuk, amikről a Z generációnak fogalma sem lehet. A tévé sercegésénél például tudtuk, hogy a film végéig valaki ott fog állni a készülék mellett, hogy fogja az antennát. A kenyérpirítók is hangosabban repítették a magasba az elkészült kenyereket és az otthonok csendjét is gyakrabban törte meg a vezetékes telefon csörgése vagy a porszívó üvöltése.

hangok z generáció
Ezeket a hangokat egyetlen Z generációs sem ismeri.
Forrás: Shutterstock

Hangok, amiket a Z generáció sosem fog hallani

A technológiai fejlődés mára szinte elnémította a mindennapjainkat. Az egykor gyakran dühítő, mégis jóleső hangokat pedig már csak a retró iránti szenvedély tudja belecsempészni a Z generációsok életébe. A világ halkabb lett, de valahogy üresebb is. Most azonban visszahozzuk a régi zajokat! Nosztalgiázz velünk!

1. A floppy sercegése

Ki nem imádta azt a furcsa, zümmögő és kattogó hangot, ami egy floppy behelyezését követte? A számítógép persze percekig gondolkodott, miközben mi reménykedtünk, hogy sikerül beolvasnia. Erre persze a Z generáció csak legyint, hiszen sokan azt se tudják, hogy egykor létezett ilyen adathordozó eszköz.

2. A kazetta visszatekerése

A Spotify-playlist előtt is hallgattunk zenét. Egy-egy műsoros kazetta pedig egyenesen kincsnek számított, így a széltől is óvtuk. A visszatekerést azonban nem lehetett megúszni. Zúgott a lejátszó, majd jött az a tompa kattanás, mi pedig tudtuk, hogy nyertünk: ma sem kell elővenni a ceruzát. 

3. A telefonlecsapás kattanása

A telefonos viták lezárása régen nem a némaság visszhangját jelentette. Most dühünkbe egyszerűen megnyomjuk a piros gombot, a hívás pedig csendben megszűnik. Régen azonban ezt a vonal másik végén lévő egy éles kattanás kíséretében tudta meg. A Z generáció, akik maximum a nagyszülőknél láttak vezetékes telefont, sosem fogják átélni ezt a drámai pillanatot.

4. Az írógép szimfóniája

A szinte hallhatatlan billentyűzetek előtt, bizony az emberek írógépen dolgoztak. Akkoriban a ritmusos klikkek, a papír suhogása és az új sor kezdésének jellegzetes zsizsennése jelentette a produktivitást. No meg persze azt, hogy most anyát nem lehet zavarni, mert dolgozik. Ráadásul voltak, akik még rajzolni is tudtak az írógéppel. Ma már csak dizájnerdarabként találkozhat vele a fiatalabb generáció, és semmit sem tudnak ezekről a hangokról. 

5. A pénztárgép csilingelése

Bár a boltokban még mindig találkozhatunk pénztárképekkel, az emberek többsége – és szinte az összes Z generációs – bankkártyával fizet. A klasszikus „csing”-et így már csak elvétve hallani, ráadásul a modern gépek hangja sem olyan éles, mint korábban. Pedig akkoriban a kisbolt leghátsó polcánál is hallani lehetett, ha valaki fizetett. 

A technológiai csend ára

A modern technológia hangtalanabbá tette ugyan a hétköznapokat, de ezzel együtt elvette az élet hangosabb ritmusát is. A felsorolta hangok, zajok az analóg világhoz tartoznak, aminek hamarosan végleg leáldozhat. Helyettük persze jönnek újak, de ezek már sosem lesznek annyira meghatározó részei a mindennapjainknak, mint a betárcsázásos internet vagy a sérült CD-k beolvasása. 

