Retro zenekvíz: felismered a ’90-es, 2000-es évek magyar lánybandáit?

Bába Dorottya
2025.10.02.
A magyar csajbandák a 90-es években óriási népszerűségnek örvendtek. A retró újra utat tört magának, így a lányegyüttesek ismét reflektorfénybe kerültek. Ismered őket? Tedd magad próbára ezzel a retrókvízzel.

A ’90-es és 2000-es évek zeneiparának egyik meghatározó jelensége volt a lányegyüttesek térhódítása. Magyarország sem maradt ki a trendből: számos hazai retró lánybanda próbált szerencsét a slágerlistákon, ki nagyobb, ki kisebb sikerrel. Vannak dalok, amelyekre ma is nosztalgiázva tombolunk, míg más formációk slágereit még a kocsmai zenegép is csak vonakodva játszaná le. Most egy szórakoztató zenei kvízben idézzük fel ezeket a magyar lánybandákat.

Retró zene lányegyüttesekkel
A 90-es évek retró zenéiben megkerülhetetlenek a lányegyüttesek.
Retró lányegyüttesek a magyar zeneiparban

Ugyan előfutára már a korábbi évtizedekben is voltak, a lányegyüttesek az 1990-es években élték fénykorukat, melyekből Magyarországon is alakultak bőséggel, a külföldi zenekarok mintájára. Zenéik egy reményteljes világba kalauzolnak minket, mely kicsit giccses, kicsit fura, de szerethető.

A magyar lányegyüttesek dalai a mai napig felcsendülnek a bulikon, a retró zenei paletta megkerülhetetlen részei. Vajon te mennyire emlékszel ezekre a lánybandákra? Töltsd ki zenei kvízünket és kiderül!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Ez a trió megkerülhetetlen volt a retró rádióműsorokban, legismertebb slágerük „A reggel túl messze van” volt. Vajon kik ők?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Egészen a mai napig aktív ez a banda, mely 1997-ben alakult – No de, milyen néven?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 A minden pixelében 90-es éveket üvöltő fotón látható lánybanda zenéi a mai napig felcsendülnek bulikon. Milyen név alatt futott a formáció?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Ebben a négyes fogatban egy férfi is helyet kapott, aki minden bizonnyal a túltengő női energiákat volt hivatott ellensúlyozni. Milyen kreatív nevet találtak nekik?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Mára a feledés homályába merültek, pedig kétéves pályafutásuk alatt megvolt a maguk kis közönsége. Emlékszel még a nevükre?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 A korai zenecsatornákon sokszor feltűntek a banda számai. Milyen név alatt futott ez a Sziget fesztivált is megjárt formáció?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Retró a javából: a négy évet megélt magyar lányegyüttesnek olyan slágereket köszönhetünk, mint a „Vár ránk a nyár”, illetve az „Akarom”. Ebből már könnyű kitalálni a nevüket!
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Mára sokan elfelejtették ennek a lánybandának a nevét, de mi nem! Vajon milyen néven ostromolták a slágerlistákat?

Retrózene-kvíz: felismered a régi slágereket egyetlen sor alapján?

Régi idők slágerei mindenkiben kelleme emléket idéznek elő. Szálljunk fel a nosztalgiavonatra egy retró zene kvízzel, mely visszarepít minket egy letűnt korba.

Itt a Balaton legnagyobb retró fesztiválja: zenei ikonok érkeznek a siófoki Plázsra

Balatoni Retroláz izzítja fel a siófoki Plázs homokos placcát augusztus 10-én, olyan világsztárokkal, mint Master Blaster (Dj set), vagy Dr Alban, de a legnagyobb hazai retroikonok is sorra érkeznek majd a Balaton nagyszínpadára. Persze már pénteken is érdemes ellátogatni a Plázsra, hiszen a Metzker & Friends is tartogat még meglepetéseket, valamint a szezon utolsó Plázs x Bahart partyhajója is vízre száll.

5 árulkodó jel a lakásodban, ami megmutatja, hogy a 80-as évek gyermeke vagy

Bár a 80-as évek rég elmúltak, valójában a szíved mélyén még mindig magadban hordozod az esszenciáját, pláne, ami a lakberendezést illeti.

 

