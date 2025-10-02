Retro zenekvíz: felismered a ’90-es, 2000-es évek magyar lánybandáit?

A ’90-es és 2000-es évek zeneiparának egyik meghatározó jelensége volt a lányegyüttesek térhódítása. Magyarország sem maradt ki a trendből: számos hazai retró lánybanda próbált szerencsét a slágerlistákon, ki nagyobb, ki kisebb sikerrel. Vannak dalok, amelyekre ma is nosztalgiázva tombolunk, míg más formációk slágereit még a kocsmai zenegép is csak vonakodva játszaná le. Most egy szórakoztató zenei kvízben idézzük fel ezeket a magyar lánybandákat.
Ugyan előfutára már a korábbi évtizedekben is voltak, a lányegyüttesek az 1990-es években élték fénykorukat, melyekből Magyarországon is alakultak bőséggel, a külföldi zenekarok mintájára. Zenéik egy reményteljes világba kalauzolnak minket, mely kicsit giccses, kicsit fura, de szerethető.
A magyar lányegyüttesek dalai a mai napig felcsendülnek a bulikon, a retró zenei paletta megkerülhetetlen részei. Vajon te mennyire emlékszel ezekre a lánybandákra? Töltsd ki zenei kvízünket és kiderül!
