Magyar származású hírességek: 5 hollywoodi sztár, akiről nem tudtad, de magyar felmenői vannak

Bár Hollywoodban mindenki a sztárok életére és karrierjére figyel, néha érdemes egy pillantást vetni a múltjukra és családjukra is. Ebben az összeállításban a magyar származású hírességeket vettük górcső alá. Ezek a hollywoodi sztárok arra emlékeztetnek minket, hogy a híres magyarok világszerte mindenhol ott vannak. Fedezd fel, mely ismert hollywoodi arcok őrzik a magyar vérvonalat.
- A magyar származású hírességek nagy részéről nem tudjuk, hogy hazánkban éltek az őseik.
- Számos híresség és színész gyökerei nyúlnak vissza a Kárpát-medencébe.
- Mutatjuk, hogy kik azok a magyar származású hírességek Hollywoodban, akikről te sem tudtál. Íme!
Magyar származású hírességek Hollywoodban
Meglepődnél, hogy a magyar származású színészek és hírességek milyen sokan vannak a nagyvilágban, és ezzel együtt Hollywoodban. Számos világsztárnak vannak magyar gyökerei, amit a rajongók nem is sejtenek. A következő listán bemutatjuk, hogy kik azok a hollywoodi sztárok, akiknek a vérében magyar vér csörgedezik.
Drew Barrymore
Nagyszülei még a második világháború idején menekültek Németországba, édesanyja eredeti neve Makó Ildikó volt. A színésznő egyébként a mai napig büszkén vállalja származását. Egy interjúban például elmesélte, hogy gyerekkorában a nagymamája magyar fogásokat is készített neki.
Rachel Weisz
Rachel Weisz is magyar származású amerikai színésznő. A múmia színésznőjének édesapja Weisz György magyar mérnök, feltaláló volt, aki 1938-ban emigrált a családjával Nagy-Britanniába. A színésznő már ott született meg 1970-ben.
Elsa Pataky
Elsa Pataky édesapja spanyol, míg édesanyja román. Chris Hemsworth felesége azonban elárulta, hogy a nevét magyar származású nagymamája után kapta. „Az anyai nagymamám Magyarországon született, a nagypapám pedig Erdélyben volt színész. Egy rövid ideig voltam Budapesten apukámmal, és emlékszem, milyen csodálatos a város. Tizenhat éves voltam akkoriban” — mondta el egy interjúban.
Joaquin Phoenix
Az évek során több hollywoodi hírességről derült már ki, hogy magyar felmenőkkel büszkélkedhet, így történt ez a Joker sztárjával is. Joaquin édesanyja, a New York-i születésű Arlyn Sharon Dunetz szülei ugyanis Oroszországból, illetve Magyarországról emigráltak az Egyesült Államokba: a sztár anyai nagymamáját Lefkowitz Margitnak hívták, ezért ő is csatlakozik a hollywoodi magyar származású sztárok listájához.
Goldie Hawn
Goldie Hawn anyai ági nagyszülei Magyarországról költöztek az Egyesült Államokba, azonban a színésznő csak később fedezte fel magyar gyökereit. Miután elkezdett kutatni a származása után, sikerült előásnia régi emlékeket, amelyek Magyarországra vezették. Végül 2012-ben látogatott hazánkba, ahol többek között meglátogatta a Dohány utcai zsinagógát is. Egy interjúban így fogalmazott: „Amikor beléptem, mintha a lelkem egy darabját találtam volna meg. A történeteink, a fájdalmaink és az álmaink valahol itt kezdődtek”.
