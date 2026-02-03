Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családfa

Magyar származású hírességek: 5 hollywoodi sztár, akiről nem tudtad, de magyar felmenői vannak

Getty Images - Matt Winkelmeyer
családfa hollywood magyar származású
Simon Benedek
2026.02.03.
Hollywood tele van olyan sztárokkal, akiknek családi gyökerei gyakran váratlan helyekre nyúlnak vissza. Sok híresség büszkélkedhet magyar felmenőkkel is. Íme a filmipar magyar származású hírességei!

Bár Hollywoodban mindenki a sztárok életére és karrierjére figyel, néha érdemes egy pillantást vetni a múltjukra és családjukra is. Ebben az összeállításban a magyar származású hírességeket vettük górcső alá. Ezek a hollywoodi sztárok arra emlékeztetnek minket, hogy a híres magyarok világszerte mindenhol ott vannak. Fedezd fel, mely ismert hollywoodi arcok őrzik a magyar vérvonalat.

Rachel Weisz is a magyar származású hírességek közé tartozik.
Rachel Weisz is a magyar származású hírességek közé tartozik. Forrás: Getty Images Europe
  • A magyar származású hírességek nagy részéről nem tudjuk, hogy hazánkban éltek az őseik.
  • Számos híresség és színész gyökerei nyúlnak vissza a Kárpát-medencébe.
  • Mutatjuk, hogy kik azok a magyar származású hírességek Hollywoodban, akikről te sem tudtál. Íme!

Magyar származású hírességek Hollywoodban

Meglepődnél, hogy a magyar származású színészek és hírességek milyen sokan vannak a nagyvilágban, és ezzel együtt Hollywoodban. Számos világsztárnak vannak magyar gyökerei, amit a rajongók nem is sejtenek. A következő listán bemutatjuk, hogy kik azok a hollywoodi sztárok, akiknek a vérében magyar vér csörgedezik.

Drew Barrymore

Nagyszülei még a második világháború idején menekültek Németországba, édesanyja eredeti neve Makó Ildikó volt. A színésznő egyébként a mai napig büszkén vállalja származását. Egy interjúban például elmesélte, hogy gyerekkorában a nagymamája magyar fogásokat is készített neki. 

Rachel Weisz

Rachel Weisz is magyar származású amerikai színésznő. A múmia színésznőjének édesapja Weisz György magyar mérnök, feltaláló volt, aki 1938-ban emigrált a családjával Nagy-Britanniába. A színésznő már ott született meg 1970-ben.

Elsa Pataky

Elsa Pataky édesapja spanyol, míg édesanyja román. Chris Hemsworth felesége azonban elárulta, hogy a nevét magyar származású nagymamája után kapta. „Az anyai nagymamám Magyarországon született, a nagypapám pedig Erdélyben volt színész. Egy rövid ideig voltam Budapesten apukámmal, és emlékszem, milyen csodálatos a város. Tizenhat éves voltam akkoriban” — mondta el egy interjúban.

Joaquin Phoenix

Az évek során több hollywoodi hírességről derült már ki, hogy magyar felmenőkkel büszkélkedhet, így történt ez a Joker sztárjával is. Joaquin édesanyja, a New York-i születésű Arlyn Sharon Dunetz szülei ugyanis Oroszországból, illetve Magyarországról emigráltak az Egyesült Államokba: a sztár anyai nagymamáját Lefkowitz Margitnak hívták, ezért ő is csatlakozik a hollywoodi magyar származású sztárok listájához.

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix
Forrás: Getty Images North America

Goldie Hawn

Goldie Hawn anyai ági nagyszülei Magyarországról költöztek az Egyesült Államokba, azonban a színésznő csak később fedezte fel magyar gyökereit. Miután elkezdett kutatni a származása után, sikerült előásnia régi emlékeket, amelyek Magyarországra vezették. Végül 2012-ben látogatott hazánkba, ahol többek között meglátogatta a Dohány utcai zsinagógát is. Egy interjúban így fogalmazott: „Amikor beléptem, mintha a lelkem egy darabját találtam volna meg. A történeteink, a fájdalmaink és az álmaink valahol itt kezdődtek”.

Ezek is érdekelhetnek a magyar sztárokkal és Hollywooddal kapcsolatban:

Hollywoodi sztárok, akik magyar nevet adtak a gyermeküknek — GALÉRIA

Hollywoodban nemcsak a filmekben jelennek meg magyar karakternevek. Gondoltad volna, hogy egyes sztárok a névválasztás során gyermeküknek magyar nevet szavaztak meg?

10 magyar, aki meghódította az álomgyárat - A kezdet kezdetétől jelen vagyunk Hollywoodban

Néhányan közülük alapvetően határozták meg a mai filmgyártást.

A leghíresebb magyar Oscar-díjasok: nem véletlen kaptak szobrocskát

Íme a magyar Oscar-díjasok térképe, zseniális alkotásokkal és alkotókkal. Ezeket a díjnyertes filmeket érdemes újra megnézni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu