Magyar származású hírességek: 5 hollywoodi sztár, akiről nem tudtad, de magyar felmenői vannak

Bár Hollywoodban mindenki a sztárok életére és karrierjére figyel, néha érdemes egy pillantást vetni a múltjukra és családjukra is. Ebben az összeállításban a magyar származású hírességeket vettük górcső alá. Ezek a hollywoodi sztárok arra emlékeztetnek minket, hogy a híres magyarok világszerte mindenhol ott vannak. Fedezd fel, mely ismert hollywoodi arcok őrzik a magyar vérvonalat.

Rachel Weisz is a magyar származású hírességek közé tartozik. Forrás: Getty Images Europe

A magyar származású hírességek nagy részéről nem tudjuk, hogy hazánkban éltek az őseik.

Számos híresség és színész gyökerei nyúlnak vissza a Kárpát-medencébe.

Mutatjuk, hogy kik azok a magyar származású hírességek Hollywoodban, akikről te sem tudtál. Íme!

Magyar származású hírességek Hollywoodban

Meglepődnél, hogy a magyar származású színészek és hírességek milyen sokan vannak a nagyvilágban, és ezzel együtt Hollywoodban. Számos világsztárnak vannak magyar gyökerei, amit a rajongók nem is sejtenek. A következő listán bemutatjuk, hogy kik azok a hollywoodi sztárok, akiknek a vérében magyar vér csörgedezik.

Drew Barrymore

Nagyszülei még a második világháború idején menekültek Németországba, édesanyja eredeti neve Makó Ildikó volt. A színésznő egyébként a mai napig büszkén vállalja származását. Egy interjúban például elmesélte, hogy gyerekkorában a nagymamája magyar fogásokat is készített neki.

Rachel Weisz

Rachel Weisz is magyar származású amerikai színésznő. A múmia színésznőjének édesapja Weisz György magyar mérnök, feltaláló volt, aki 1938-ban emigrált a családjával Nagy-Britanniába. A színésznő már ott született meg 1970-ben.

Elsa Pataky

Elsa Pataky édesapja spanyol, míg édesanyja román. Chris Hemsworth felesége azonban elárulta, hogy a nevét magyar származású nagymamája után kapta. „Az anyai nagymamám Magyarországon született, a nagypapám pedig Erdélyben volt színész. Egy rövid ideig voltam Budapesten apukámmal, és emlékszem, milyen csodálatos a város. Tizenhat éves voltam akkoriban” — mondta el egy interjúban.

Joaquin Phoenix

Az évek során több hollywoodi hírességről derült már ki, hogy magyar felmenőkkel büszkélkedhet, így történt ez a Joker sztárjával is. Joaquin édesanyja, a New York-i születésű Arlyn Sharon Dunetz szülei ugyanis Oroszországból, illetve Magyarországról emigráltak az Egyesült Államokba: a sztár anyai nagymamáját Lefkowitz Margitnak hívták, ezért ő is csatlakozik a hollywoodi magyar származású sztárok listájához.