„Képtelen lennék megszólalni” – Bodrogi Gyula elárulta, mikor és hol lesz Voith Ági temetése

Megrendítette az országot a hír, hogy 2026. január 28-án elhunyt Voith Ági. A kivételes tehetségű színművésznő óriási űrt hagyott maga után a magyar színházi életben, és különösen fájdalmas veszteség egykori férje, Bodrogi Gyula számára, aki most a búcsú részleteiről is megszólalt.

Forrás: Zih Zsolt / MTI

A színművésznőt a Farkasréti temetőben helyezik végső nyugalomra: a búcsúztatás nyilvános, nem szűk családi körben zajlik

A József Attila Színház saját halottjának tekinti a művésznőt

A Nemzet Színésze megtörten beszélt volt felesége elvesztéséről, akivel kapcsolata a válás ellenére is szoros és szeretetteljes maradt. Voith Ági és Bodrogi Gyula 1972-ben kötöttek házasságot, fiuk, Ádám egy évvel később született meg. Bár hat év után különváltak útjaik, házasságukat hivatalosan sosem bontották fel, és barátaik szerint mindvégig tisztelettel fordultak egymás felé.

Voith Ági halálhírét Bodrogi Gyula Bóta Gábor újságírón keresztül juttatta el a nyilvánossághoz. A gyászt Bodrogi számára tovább nehezítette, hogy az elmúlt időszakban saját egészségi állapotával is meg kellett küzdenie. Elmondása szerint már javul az állapota, bár jelenleg bottal közlekedik, de visszatért a színpadra – adta hírül a Borsonline. Mint fogalmazott, már újra játszik a színházban, ami számára is annak a jele, hogy lassan kifelé tart a nehéz időszakból.

A temetés időpontjáról is ő adott tájékoztatást: elmondta, hogy Voith Ágit február 19-én, 14 óra 30 perckor kísérik utolsó útjára a Farkasréti temetőben. A búcsúztatás nem szűk családi körben zajlik majd: pályatársak, barátok és tisztelők is jelen lesznek, a József Attila Színház pedig saját halottjának tekinti az elhunyt művésznőt.

A búcsúztatón Bodrogi nem mond beszédet

„Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni. De lesz helyettem majd, aki beszél, ezt nem szerettem volna magamra vállalni” – mondta Bodrogi, aki inkább csendben, méltósággal szeretne búcsút venni Voith Ágitól.