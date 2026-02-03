Sarah Ferguson bezárja a jótékonysági alapítványát: az Epstein-botrány miatt mindenét elvesztette

Sarah Ferguson, York egykori hercegnéje a botrányok középpontjába került: kapcsolata Jeffrey Epsteinnel és a nyilvánosságra került levelezés miatt társadalmi megítélése jelentősen megromlott. A hírhedt ügy következményeként Ferguson bezárja jótékonysági alapítványát, a Sarah's Trustot, és a legújabb könyve kiadását is visszavonták.

Bezár Sarah Ferguson jótékonysági alapítványa

Forrás: WireImage

Sarah Ferguson bezárja jótékonysági alapítványát, a Sarah’s Trustot az Epstein-botrány következményeként.

A hercegné korábbi levelezése Jeffrey Epsteinnel nyilvánosságra került, ami széles körű felháborodást váltott ki.

Kiderült, hogy lányait, Beatrixet és Eugéniát Epsteinhez is elvitte annak szabadulása után.

A botrány miatt több együttműködő partner elhatárolódott tőle, és lemondott nagyköveti szerepéről is.

Ferguson nyilvánosan bocsánatot kért, kapcsolatát hatalmas tévedésnek nevezte.

Legújabb gyerekkönyvének kiadását visszavonták.

2026 elején el kellett hagynia a windsori Royal Lodge-ot, jelenleg új otthont keres.

Sarah Ferguson mindenét elvesztette a Jeffrey Epstein-botrány miatt

Sarah Ferguson évek óta elkötelezetten dolgozott jótékonysági ügyekben, és A szív iránytűje című könyve is széles körben ismertté tette. Az utóbbi időben azonban botrány övezte a nevét, miután kiszivárgott a Jeffrey Epsteinnel folytatott levelezése, valamint kiderült, hogy András herceggel közös lányait, Eugéniát és Beatrixet is elvitte a szexuális bűncselekményekért elítélt üzletemberhez annak szabadulása után.

Mivel Ferguson társadalmi megítélése jelentősen megromlott, úgy döntöttek, a Sarah's Trust jótékonysági alapítványt is bezárják.

A fent említett levelek tartalma rengeteg partnert elriasztott az együttműködéstől, és úgy tudni, Fergie lányai is döbbenten olvasták az üzeneteket, amelyekben anyjuk arra utalt, hogy mindig olyan testvért szeretett volna, mint amilyen ő. A botrány a kegyvesztett hercegné hírnevét és jótékonysági tevékenységét egyaránt súlyosan érintette – írja a Daily Mail.

Sarah Ferguson nyilvánosan kért bocsánatot

A botrány nemcsak a társadalmi megítélést, hanem Sarah Ferguson mentális egészségét is érintette. A szóvivő szerint a hercegné lemondott a jótékonysági nagyköveti tisztségéről, hogy a szervezet továbbra is a munkájára koncentrálhasson, de ez nem bizonyult elegendőnek a hosszú távú működéshez. Ferguson a múltban saját kapcsolatát Epsteinnel hatalmas tévedésnek nevezte, és nyilvánosan bocsánatot kért. A botrány következtében Sarah Ferguson legújabb gyerekkönyvének kiadását is visszavonták, így a publikáció, akárcsak Ferguson társadalmi státusza, szimbolikusan felfüggesztett állapotba került.