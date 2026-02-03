Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 3., kedd Balázs

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gólyahír

Micsoda hír! Első gyermekét várja Eddie Murphy fia és Martin Lawrence lánya

gólyahír Eddie Murphy Martin Lawrence
Rideg Léna
2026.02.03.
2025-ben kötött házasságot a két színészóriás gyermeke, most pedig nagy bejelentést tettek. Eddie Murphy és Martin Lawrence első unokája ugyanis úton van: babát vár Jasmin Lawrence és Eric Murphy.

Martin Lawrence örömmel osztotta meg izgatottságát a közönséggel, miután lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeküket várják. A pár tavaly májusban házasodott össze, és alig egy évvel az esküvő után várják az új családtag érkezését.

Úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence első közös unokája
Úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence első közös unokája
Forrás: Variety
  • Martin Lawrence lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeküket várják.
  • A pár 2025 májusában házasodott össze egy meghitt templomi szertartás keretében.
  • Martin Lawrence Instagramon osztotta meg izgatottságát az unoka érkezése miatt.
  • A pár február 2-án hivatalosan is bejelentette a terhességet Instagramon.
  • Eddie Murphy korábban viccelődve elmondta, hogy a gyermekük biztosan vicces lesz a család génjei alapján.

Közös unokája születik Eddie Murphynek és Martin Lawrence-nek

A 60 éves színész az Instagramon osztott meg fotókat lánya terhesfotózásáról. A megható képek mellé azt írta, a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott első unokája születése miatt. Ahogy fogalmaz, az új jövevény a mindenséget jelenti számára. „A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!”

A pár február 2-án az Instagramon jelentette be a terhesség hírét. A posztban egy fekete-fehér fotón látható Jasmin váll nélküli ruhában, amely kiemeli terhespocakját, míg Eric a pár kifejező pillanatait örökítette meg. „Köszönjük Jézus a legnagyobb ajándékot” – írták közösen.

Eddie Murphy és Martin Lawrence tavaly lettek egy család

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025 májusában tartottak egy meghitt, csendes templomi esküvőt, amelyen csak ők ketten és a prédikátor vettek részt. Eddie Murphy elárulta a Jennifer Hudson Show-ban, hogy a fiatalok eredetileg nagyobb ünnepséget terveztek, de végül egy intim ceremónia mellett döntöttek.

Eric és Jasmin kapcsolata 2024 novemberében kezdődött hivatalosan, amikor Eric megkérte Jasmin kezét, és az Instagramon is közzétették a lány igent mondó pillanatát, romantikus gyertyafényes környezetben.

Eddie Murphy és Martin Lawrence korábban is kifejezték, hogy mennyire örülnek a fiatalok kapcsolatának. Murphy még viccelődött is, hogy a leendő gyermekük biztosan vicces lesz a család génjei alapján. „Mindketten gyönyörűek, csodálatosan néznek ki együtt. Ha egyszer lesz gyermekük, elvárom, hogy vicces legyen” – mondta a színész egy korábbi interjúban.

Ezek is érdekelhetnek:

Eddie Murphy karrierje nagy hibáiról vallott, és nem ő az egyetlen – Sztárok, akik megbánták, hogy nem vállaltak el egy szerepet

Eddie Murphy egy interjúban elárulta, mik azok a szerepek, amelyeket nem vállalt el, és utólag már nagyon sajnálja, hogy így történt. De nem ő az egyetlen, aki így érez egy-egy szereppel kapcsolatban.

Eddie Murphy elárulta: ez a véleménye arról, hogy fia Martin Lawrence lányával jár

Eddie Murphy és Martin Lawrence is megszólalt azzal kapcsolatban, hogy Murphy fia és Lawrence lánya egy párt alkotnak.

Hatalmas bejelentést tett Will Smith és Martin Lawrence

Videó.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu