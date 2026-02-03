Micsoda hír! Első gyermekét várja Eddie Murphy fia és Martin Lawrence lánya

Martin Lawrence örömmel osztotta meg izgatottságát a közönséggel, miután lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeküket várják. A pár tavaly májusban házasodott össze, és alig egy évvel az esküvő után várják az új családtag érkezését.

Úton van Eddie Murphy és Martin Lawrence első közös unokája

Forrás: Variety

Martin Lawrence lánya, Jasmin és Eddie Murphy fia, Eric első közös gyermeküket várják.

A pár 2025 májusában házasodott össze egy meghitt templomi szertartás keretében.

Martin Lawrence Instagramon osztotta meg izgatottságát az unoka érkezése miatt.

A pár február 2-án hivatalosan is bejelentette a terhességet Instagramon.

Eddie Murphy korábban viccelődve elmondta, hogy a gyermekük biztosan vicces lesz a család génjei alapján.

Közös unokája születik Eddie Murphynek és Martin Lawrence-nek

A 60 éves színész az Instagramon osztott meg fotókat lánya terhesfotózásáról. A megható képek mellé azt írta, a szíve túlcsordul szeretettel, és nagyon izgatott első unokája születése miatt. Ahogy fogalmaz, az új jövevény a mindenséget jelenti számára. „A család minden – és ez a pillanat nem más, mint Isten áldása. Üdv a következő generációban!”

A pár február 2-án az Instagramon jelentette be a terhesség hírét. A posztban egy fekete-fehér fotón látható Jasmin váll nélküli ruhában, amely kiemeli terhespocakját, míg Eric a pár kifejező pillanatait örökítette meg. „Köszönjük Jézus a legnagyobb ajándékot” – írták közösen.

Eddie Murphy és Martin Lawrence tavaly lettek egy család

Jasmin Lawrence és Eric Murphy 2025 májusában tartottak egy meghitt, csendes templomi esküvőt, amelyen csak ők ketten és a prédikátor vettek részt. Eddie Murphy elárulta a Jennifer Hudson Show-ban, hogy a fiatalok eredetileg nagyobb ünnepséget terveztek, de végül egy intim ceremónia mellett döntöttek.

Eric és Jasmin kapcsolata 2024 novemberében kezdődött hivatalosan, amikor Eric megkérte Jasmin kezét, és az Instagramon is közzétették a lány igent mondó pillanatát, romantikus gyertyafényes környezetben.

Eddie Murphy és Martin Lawrence korábban is kifejezték, hogy mennyire örülnek a fiatalok kapcsolatának. Murphy még viccelődött is, hogy a leendő gyermekük biztosan vicces lesz a család génjei alapján. „Mindketten gyönyörűek, csodálatosan néznek ki együtt. Ha egyszer lesz gyermekük, elvárom, hogy vicces legyen” – mondta a színész egy korábbi interjúban.