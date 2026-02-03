Ha ilyen mentális betegséggel küzdesz, van egy jó hírünk: intelligensebb vagy, mint az átlag

A mentális betegségeket mindig komolyan kell venni. Vannak azonban olyan enyhébb változataik, amiket inkább csak kellemetlen, olykor zavaró jellemvonásként könyvelünk el. Tudományos kutatások szerint az egyik ilyen nem a gyengeség jele, hanem az intelligencia egyik árnyoldala.

Az intelligencia abban is megmutatkozik, hogyan gondolkozol.

Forrás: 123rf.com

Bizonyos mentális betegségek a magas intelligencia jelei

Számos árulkodó jelet ismerünk, ami a magas intelligenciára utal. Ilyen például bizonyos szavak, szófordulatok használata, de az okos emberek szokásai is eltérhetnek a többiekétől. Nemrég azonban egy másfajta összefüggésre is felfigyelt a tudomány. Kisebb mentális megzuhanásokkal életünkben mindannyian találkozunk legalább egyszer. Ilyen például a szorongás, amikor egy közeledő vizsga vagy a jövő bizonytalansága miatt aggódunk. Általában hajlamosak vagyunk ezt a jelenséget kizárólag negatívként értékelni, de ez most meg fog változni. A kutatások ugyanis más képet festenek.

Egyes tudományos vizsgálatok szerint a szorongás és a magasabb intelligencia között létezhet kapcsolat, amit érdemes felismerni és átgondolni. Azok az emberek, akik hajlamosak túlgondolni dolgokat és intenzíven reagálni a negatív gondolatokra, gyakran egy erősen aktív, komplex gondolkodási folyamattal bírnak. Ez pedig nem más, mint az agy mélyebb működése, ami összefüggésben áll az intelligencia mértékével. Ez a fajta mentális aktivitás fokozhatja az aggódást és az érzelmi reakciók intenzitását is.

A vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy azok, akik generalizált szorongásos zavarban (GAD) szenvednek, esetenként nemcsak nagyobb mértékben aggódnak, de az IQ-szintjük is magasabb lehet. Mit jelent ez? A szorongás és az intelligencia mögött közös agyi mechanizmusok húzódhatnak meg, amelyek összekapcsolják a gondolkodást, a problémák elemezését és a potenciális fenyegetések előrejelzését.

Az okos emberek jellemzői között bizony ott szerepel a túlgondolás is.

Forrás: 123.rf.com

Mi ennek a pontosabb evolúciós háttere?

A túlgondolás tulajdonképpen nem más, mint az agy próbálkozása arra, hogy minden lehetséges kimenetet és rizikót végiggondoljon. Ez a fajta gondolkodás evolúciós előnyt jelenthetett. Őseinknek ugyanis nemcsak a látható veszélyekkel, hanem a láthatatlan lehetőségekkel is számolniuk kellett, hogy túléljenek. A modern világ persze más, de a gondolkodás mélysége továbbra is hasznos lehet a komplex problémák megoldásában, még ha közben néha szorongást is okoz.