Ha ilyen mentális betegséggel küzdesz, van egy jó hírünk: intelligensebb vagy, mint az átlag

A mentális betegségeket mindig komolyan kell venni. Vannak azonban olyan enyhébb változataik, amiket inkább csak kellemetlen, olykor zavaró jellemvonásként könyvelünk el. Tudományos kutatások szerint az egyik ilyen nem a gyengeség jele, hanem az intelligencia egyik árnyoldala.
Bizonyos mentális betegségek a magas intelligencia jelei
Számos árulkodó jelet ismerünk, ami a magas intelligenciára utal. Ilyen például bizonyos szavak, szófordulatok használata, de az okos emberek szokásai is eltérhetnek a többiekétől. Nemrég azonban egy másfajta összefüggésre is felfigyelt a tudomány. Kisebb mentális megzuhanásokkal életünkben mindannyian találkozunk legalább egyszer. Ilyen például a szorongás, amikor egy közeledő vizsga vagy a jövő bizonytalansága miatt aggódunk. Általában hajlamosak vagyunk ezt a jelenséget kizárólag negatívként értékelni, de ez most meg fog változni. A kutatások ugyanis más képet festenek.
Egyes tudományos vizsgálatok szerint a szorongás és a magasabb intelligencia között létezhet kapcsolat, amit érdemes felismerni és átgondolni. Azok az emberek, akik hajlamosak túlgondolni dolgokat és intenzíven reagálni a negatív gondolatokra, gyakran egy erősen aktív, komplex gondolkodási folyamattal bírnak. Ez pedig nem más, mint az agy mélyebb működése, ami összefüggésben áll az intelligencia mértékével. Ez a fajta mentális aktivitás fokozhatja az aggódást és az érzelmi reakciók intenzitását is.
A vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy azok, akik generalizált szorongásos zavarban (GAD) szenvednek, esetenként nemcsak nagyobb mértékben aggódnak, de az IQ-szintjük is magasabb lehet. Mit jelent ez? A szorongás és az intelligencia mögött közös agyi mechanizmusok húzódhatnak meg, amelyek összekapcsolják a gondolkodást, a problémák elemezését és a potenciális fenyegetések előrejelzését.
Mi ennek a pontosabb evolúciós háttere?
A túlgondolás tulajdonképpen nem más, mint az agy próbálkozása arra, hogy minden lehetséges kimenetet és rizikót végiggondoljon. Ez a fajta gondolkodás evolúciós előnyt jelenthetett. Őseinknek ugyanis nemcsak a látható veszélyekkel, hanem a láthatatlan lehetőségekkel is számolniuk kellett, hogy túléljenek. A modern világ persze más, de a gondolkodás mélysége továbbra is hasznos lehet a komplex problémák megoldásában, még ha közben néha szorongást is okoz.
A szorongás nem bűn, hanem jelenség
Fontos, hogy a szorongás nem szégyen vagy gyengeség, és nem jelenti azt, hogy bármi baj lenne veled. Az okos emberek azért éreznek mélyebb aggódást, mert nagyobb figyelmet fordítanak a részletekre, a következményekre és a jövőbeli lehetőségekre. Ezek a képességek pedig pont azok, amelyek sok esetben a kreativitást, a problémamegoldást és az empátiát is erősítik.
Szorongás, avagy az okos emberek jellemzői
Összességében a kutatások arra utalnak, hogy a szorongás és a magasabb intelligencia között létezik kapcsolat, és bizonyos helyzetekben az agy túlgondolása valójában a gondolkodás mélységét és komplexitását tükrözi. Ez nem baj, sőt! Egyes helyzetekben adaptív gondolkodási mintához és hatékony problémamegoldáshoz vezethet, különösen akkor, ha megtanulod kezelni és tudatosan irányítani ezeket a gondolatokat.
A mentális betegségek bizonyos része tehát az intelligenciával áll szoros kapcsolatban. Azonban hiába nevezheted magad okos embernek, ha negatívan hat a hétköznapjaidra. Amennyiben neked vagy ismerősödnek segítségre lenne szüksége, érdemes felkeresni egy pszichológus vagy pszichiáter szakembert, akár a körzetes pszichológiai rendelés keretén belül. Segítséget kérni nem szégyen, hanem bátorság!
