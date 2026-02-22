Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
indiai színész

Suraj Chavanon röhög az internet népe − „Justin Bieber hasonmása” hasít a közösségi oldalakon

Instagram/official_suraj_chavan1151 -
indiai színész Suraj Chavan Justin Bieber
Az internet népe kegyetlen. Most éppen egy indiai színészt, Suraj Chavant pécézett ki magának, akiről úgy hírlik, ő Justin Bieber indiai hasonmása, és akit állítólag megválasztottak az ország legsármosabb pasijának is.

Bollywood legalább olyan távol van tőlünk, mint Hollywood, vagy a korai drámák világa – ám ez utóbbi kettő a globális mozivilág és a netflixes sikerek miatt mégiscsak közel került az európai emberekhez. Bollywoodi filmekkel viszont kevésbé találkozunk, sőt, legtöbbször csak a közösségi médiában felkapott vicces és abszurd jelenetek érnek el hozzánk. Most az egyik indiai színész, Suraj Chavan kapott reflektorfényt, nem éppen a legjobb értelemben. Utánajártunk, hogy igazak-e a pletykák. 

Suraj Chavan, az indiai Justin Bieber
Suraj Chavant indiai Justin Biebernek becézik.
Forrás: official_suraj_chavan1151

A pletykák kereszttüzében: Suraj Chavan

  • A közösségi médiát végigszelte az a pletyka, mi szerint az indiai tartalomkészítő és színész India legsármosabb pasija lett.
  • Azért becézik Chavant indiai Justin Biebernek, mert hasonlít Bieberrel a frizurájuk – legalábbis az énekes 2009-es hajviseletére.
  • Chavan korán elvesztette szüleit, ezért már tinédzserként napszámosként dolgozott, hogy eltartsa testvéreit.
  • A színész azután vált Indiában igazán híressé, hogy megnyerte a Big Boss Marathi reality show ötödik évadát.
  • A „világ legjóképűbb pasija” pletykával kapcsolatban csak úgy özönleni kezdtek a negatív kommentek, melyek Chavan külsejét és származását bírálják.

Suraj Chavan, az idei legsármosabb színész

People magazin ide vagy oda, úgy tűnik, Indiában senkit nem érdekel, hogy már valaki bitorolja az év legszexibb pasijának kijáró címet – méghozzá nem más, mint a jóképű, brit színész, Jonathan Bailey

Az a pletyka járta be a közösségi médiát ugyanis, hogy van egy indiai Justin Bieber hasonmás, akit odaállítottak Bailey mellé (vagy inkább elé), és közös erővel megválasztották a legsármosabb színésznek. De vajon igazak a pletykák?

Az indiai Justin Bieber

A kanadai énekes, Justin Bieber – aki utoljára azzal verte ki a biztosítékot, hogy a 2026-os Grammy-díjátadón egy szál boxerben lépett színpadra – neve nem újdonság számunkra. Az énekes már majdnem 20 éve járja a popszakma kikövezetlen útját, kisebb-nagyobb botrányokkal övezve, de Bieber erről az útról kétségkívül letaszíthatatlan. Nem is csoda, hogy az egész világ megismerte a nevét, Kanadától kezdve, Európán át, Indiáig.

Arról már halottunk, hogy vannak sztárok, akik a megszólalásig hasonlítanak egymásra, sőt, már a celebek állathasonmásait is láthattuk, arról viszont még nem hallottunk, hogy valaki úgy legyen „Justin Bieber hasonmás”, hogy semmi köze nincs az adott sztárhoz. 

@life.hu_official

Indiai Justin Bieberért rajong a világ Az indiai Suraj Chavan fixa ideája, hogy a megszólalásig hasonlít példaképére, Justin Bieberre. #life #JustinBieber #indianjustinbieber #SurajChavan #Bollywood #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Jó-jó, enyhe túlzás, hiszen az indiai színészt, Suraj Chavant azért kezdték Bieberhez hasonlítani, mert a haja hasonlít az énekes „babys" korszakában hordott, jellegzetes frizurájához.

Chavan és Justin Bieber
Chavan haja valóban hasonlít Justin Bieberéhez.
Forrás: Getty Images, official_suraj_chavan1151

De ki is ez a „sármos színész”, és igazak a pletykák a legszexibb címmel kapcsolatban?

Suraj Chavan, a hányattatott sorsú tartalomkészítő

Bár Chavan ma már Indiában igencsak ismert (sőt, ezek miatt a pletykák miatt már az internet népe is ismeri a nevét), az életét egyáltalán nem kísérte végig a fényűzés. Chavan Maharashtrában született, és egy kis faluban nőtt fel, ahol korán árva lett. Szülei különböző betegségekben elhunytak, öt húgának nevelése pedig így az ő felelősségévé vált. Az ezzel járó anyagi nehézségek miatt Chavan otthagyta az iskolát a 8. osztály után, és napszámosként kezdett dolgozni – ami valljuk be, nem éppen a legideálisabb helyzet egy tinédzser számára.

Chavan elkezdett tartalomgyártóként tevékenykedni, melynek során egyre ismertebb lett, a népszerűsége viszont azután szökött az egekbe, hogy megnyerte a Big Boss Marathi reality show ötödik évadát – ami tulajdonképpen egy maráthi verziója a régen Magyarországon is futó Big Brothernek.

A pletykák ellenére Chavan pozitív maradt

Bár valóban indiai Justin Biebernek becézték őt a haja miatt, az már csak koholmány, hogy megválasztották volna India legsármosabb pasijának – hiszen hivatalosan nincs is ilyen cím. 

A legszomorúbb az egészben az, hogy a közösségi médiában záporozni kezdtek a negatív és rosszmájú kommentek. Chavan viszont pozitív maradt, ezt a figyelemáradatot pedig az új filmjének promotálásához használta fel.

 

Ha még többet olvasnál megtörtént esetekről, akkor ezeket se hagyd ki!

Kinevették, kizárták, mégis győzött – Így lett Elizabeth Blackwell, az első női orvos igazi úttörő

A 19. században nemcsak a gyártás, de az orvostudomány is robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Talán ez volt az egyik oka, hogy Elizabeth Blackwell ezt választotta hivatásul.

Sugárzó vitalitás, szó szerint – A 20. század dzsigolója, Eben Byers, akit rádiumos vízzel gyógyítottak

A Radithor története fémjelzi, hogy ebben a korban a csalás és a korrupció fontosabb volt, mint egy emberi élet.

Vérfertőzés Brazíliában: az anyját kereste, de a testvérét találta meg, akiről kiderült, hogy a férje

És még így is együtt maradtak!


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu