Suraj Chavanon röhög az internet népe − „Justin Bieber hasonmása” hasít a közösségi oldalakon

Arról már halottunk, hogy vannak sztárok, akik a megszólalásig hasonlítanak egymásra, sőt, már a celebek állathasonmásait is láthattuk, arról viszont még nem hallottunk, hogy valaki úgy legyen „Justin Bieber hasonmás”, hogy semmi köze nincs az adott sztárhoz.

@life.hu_official Indiai Justin Bieberért rajong a világ Az indiai Suraj Chavan fixa ideája, hogy a megszólalásig hasonlít példaképére, Justin Bieberre. #life #JustinBieber #indianjustinbieber #SurajChavan #Bollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Jó-jó, enyhe túlzás, hiszen az indiai színészt, Suraj Chavant azért kezdték Bieberhez hasonlítani, mert a haja hasonlít az énekes „babys" korszakában hordott, jellegzetes frizurájához.

Chavan haja valóban hasonlít Justin Bieberéhez.

Forrás: Getty Images, official_suraj_chavan1151

De ki is ez a „sármos színész”, és igazak a pletykák a legszexibb címmel kapcsolatban?

Suraj Chavan, a hányattatott sorsú tartalomkészítő

Bár Chavan ma már Indiában igencsak ismert (sőt, ezek miatt a pletykák miatt már az internet népe is ismeri a nevét), az életét egyáltalán nem kísérte végig a fényűzés. Chavan Maharashtrában született, és egy kis faluban nőtt fel, ahol korán árva lett. Szülei különböző betegségekben elhunytak, öt húgának nevelése pedig így az ő felelősségévé vált. Az ezzel járó anyagi nehézségek miatt Chavan otthagyta az iskolát a 8. osztály után, és napszámosként kezdett dolgozni – ami valljuk be, nem éppen a legideálisabb helyzet egy tinédzser számára.

Chavan elkezdett tartalomgyártóként tevékenykedni, melynek során egyre ismertebb lett, a népszerűsége viszont azután szökött az egekbe, hogy megnyerte a Big Boss Marathi reality show ötödik évadát – ami tulajdonképpen egy maráthi verziója a régen Magyarországon is futó Big Brothernek.

A pletykák ellenére Chavan pozitív maradt

Bár valóban indiai Justin Biebernek becézték őt a haja miatt, az már csak koholmány, hogy megválasztották volna India legsármosabb pasijának – hiszen hivatalosan nincs is ilyen cím.

A legszomorúbb az egészben az, hogy a közösségi médiában záporozni kezdtek a negatív és rosszmájú kommentek. Chavan viszont pozitív maradt, ezt a figyelemáradatot pedig az új filmjének promotálásához használta fel.

