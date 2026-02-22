Suraj Chavanon röhög az internet népe − „Justin Bieber hasonmása” hasít a közösségi oldalakon

Bollywood legalább olyan távol van tőlünk, mint Hollywood, vagy a korai drámák világa – ám ez utóbbi kettő a globális mozivilág és a netflixes sikerek miatt mégiscsak közel került az európai emberekhez. Bollywoodi filmekkel viszont kevésbé találkozunk, sőt, legtöbbször csak a közösségi médiában felkapott vicces és abszurd jelenetek érnek el hozzánk. Most az egyik indiai színész, Suraj Chavan kapott reflektorfényt, nem éppen a legjobb értelemben. Utánajártunk, hogy igazak-e a pletykák.
Suraj Chavan, az idei legsármosabb színész
People magazin ide vagy oda, úgy tűnik, Indiában senkit nem érdekel, hogy már valaki bitorolja az év legszexibb pasijának kijáró címet – méghozzá nem más, mint a jóképű, brit színész, Jonathan Bailey.
Az a pletyka járta be a közösségi médiát ugyanis, hogy van egy indiai Justin Bieber hasonmás, akit odaállítottak Bailey mellé (vagy inkább elé), és közös erővel megválasztották a legsármosabb színésznek. De vajon igazak a pletykák?
Az indiai Justin Bieber
A kanadai énekes, Justin Bieber – aki utoljára azzal verte ki a biztosítékot, hogy a 2026-os Grammy-díjátadón egy szál boxerben lépett színpadra – neve nem újdonság számunkra. Az énekes már majdnem 20 éve járja a popszakma kikövezetlen útját, kisebb-nagyobb botrányokkal övezve, de Bieber erről az útról kétségkívül letaszíthatatlan. Nem is csoda, hogy az egész világ megismerte a nevét, Kanadától kezdve, Európán át, Indiáig.
Arról már halottunk, hogy vannak sztárok, akik a megszólalásig hasonlítanak egymásra, sőt, már a celebek állathasonmásait is láthattuk, arról viszont még nem hallottunk, hogy valaki úgy legyen „Justin Bieber hasonmás”, hogy semmi köze nincs az adott sztárhoz.
Jó-jó, enyhe túlzás, hiszen az indiai színészt, Suraj Chavant azért kezdték Bieberhez hasonlítani, mert a haja hasonlít az énekes „babys" korszakában hordott, jellegzetes frizurájához.
De ki is ez a „sármos színész”, és igazak a pletykák a legszexibb címmel kapcsolatban?
Suraj Chavan, a hányattatott sorsú tartalomkészítő
Bár Chavan ma már Indiában igencsak ismert (sőt, ezek miatt a pletykák miatt már az internet népe is ismeri a nevét), az életét egyáltalán nem kísérte végig a fényűzés. Chavan Maharashtrában született, és egy kis faluban nőtt fel, ahol korán árva lett. Szülei különböző betegségekben elhunytak, öt húgának nevelése pedig így az ő felelősségévé vált. Az ezzel járó anyagi nehézségek miatt Chavan otthagyta az iskolát a 8. osztály után, és napszámosként kezdett dolgozni – ami valljuk be, nem éppen a legideálisabb helyzet egy tinédzser számára.
Chavan elkezdett tartalomgyártóként tevékenykedni, melynek során egyre ismertebb lett, a népszerűsége viszont azután szökött az egekbe, hogy megnyerte a Big Boss Marathi reality show ötödik évadát – ami tulajdonképpen egy maráthi verziója a régen Magyarországon is futó Big Brothernek.
A pletykák ellenére Chavan pozitív maradt
Bár valóban indiai Justin Biebernek becézték őt a haja miatt, az már csak koholmány, hogy megválasztották volna India legsármosabb pasijának – hiszen hivatalosan nincs is ilyen cím.
A legszomorúbb az egészben az, hogy a közösségi médiában záporozni kezdtek a negatív és rosszmájú kommentek. Chavan viszont pozitív maradt, ezt a figyelemáradatot pedig az új filmjének promotálásához használta fel.
