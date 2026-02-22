Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 23.–március 1.: a Skorpió jó üzletet köthet, a Mérleg motiválatlansággal küzd

Rideg Léna
2026.02.22.
A jövő hét sokaknál a motiváció próbája lesz: több jegy fáradtabbnak, szétszórtabbnak érezheti magát, miközben váratlan felismerések és fontos beszélgetések is formálhatják a jövőt. A kulcs az alkalmazkodás, és annak felismerése, mikor kell lépni, és mikor érdemes inkább kivárni. Heti karrier- és pénzhoroszkóp következik.

Február utolsó napjai lassabb tempót, belső bizonytalanságot és halogatott döntéseket hozhatnak. A Halak jegyében felsorakozó bolygók szétfolyóssá teszik a napokat, miközben a Merkúr hátrálása is megtorpedózhatja a lendületet. Most nem az erőből előretörés, hanem a tudatos kivárás és a jó időzítés hozhat eredményt. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp üzenetét.

Meghoztuk a heti karrier- és pénzhoroszkópot!
Karrier- és pénzhoroszkóp 2026. február 23.–március 1.

  • Kos

Ez nem ígérkezik egy túlságosan produktív hétnek! A Halakban felvonuló bolygók, együttállások szétfolyóssá tesznek mindent és mindenkit. Emiatt is várod már a márciust és a tavaszt. Szombattól az Oroszlán Hold végre fellelkesít, és némi életkedvet hoz neked (is).

  • Bika

Most nehéz titkolni, hogy nincs kedved dolgozni. Akkor jársz jól, ha a szótlanság mögé bújsz. Amennyiben valaki faggat, hogy mi a bajod, mondd, hogy tavaszi fáradtság. Ezzel nem hazudsz.

  • Ikrek

A Merkúr hátrálása félbevágja a hetedet. Csütörtökig haladnak a dolgaid. Majd csütörtökön megtorpannak. Megijedhetsz, ha azt hiszed, hogy valamit rosszul csinálsz. Fogadd el, hogy bizonyos folyamatok időigényesek!

  • Rák

Február utolsó napjaiban tanácsos a lehető legpasszívabbá válnod. Ez nem tétlenséget jelent. Inkább a rutin folytatását. Az égi folyamatok szerint nem érdemes most hatalmas terveket szőnöd, döntéseket hoznod.

  • Oroszlán

A bolygók több olyan fényszöget alkotnak, amelyek egyfajta panaszáradatot szimbolizálnak. A környezetedben szinte nincs ember, aki elégedett lenne. Ha találsz ilyet, akkor ne mozdulj mellőle!

  • Szűz

Értékes felismeréseid lesznek pénzzel és munkával kapcsolatosan. Ne a látszattal foglalkozz, hanem a háttérrel! Izgalmas összefüggéseket fedezhetsz fel. És ezzel eltereld a figyelmedet arról, ami most még egy helyben toporog.

  • Mérleg

Nem érzed azt a hatalmas tetterőt… Ez nem baj, de azért próbáld meg tettetni! Az nem jó, ha a munkahelyen kiül az arcodra a totális motiválatlanság. Pár nap, és jobb lesz a helyzet!

  • Skorpió

Előnyös fényszögek azt javasolják a hét első felében, hogy ragadj meg minden lehetőséget beszélgetésre. Olyan dolgok derülhetnek ki, amit a másik elfelejtett megemlíteni. Jó lehetőséged van egy jó üzletre.

  • Nyilas

Folyton megtalál valaki a problémával. Te segítőkész ember vagy, de jogos, hogy nem szeretnéd más munkáját elvégezni. Húzd meg a határaidat!

  • Bak

Február utolsó napjainak a sikere azon áll, vagy bukik, hogy bekapcsolódsz-e azokba a beszélgetésekbe, amelyek informatívak, vagy sem. Mivel előre nem tudhatod, hogy melyik lesz fontos a számodra, érdemes mindbe bekapcsolódnod.

Nem baj, ha ez a heted a pénzszámolgatásról szól. A bolygók támogatnak abban, hogy készíts egy friss büdzsét. A Halak Vénusz hozhat bőséget, de a plusz pénzt meg is kell tudni tartani!

  • Halak

Feszült szerda után jön a sikeres csütörtök. Ha lehetséges, erre a napra időzítsd a fontos dolgokat. A pénzügyekkel kapcsolatos megbeszéléseket is.

Még több horoszkóp:

Van egy rossz hírünk: a február vége egyáltalán nem olyan lesz, mint amilyenre számítottál – Legalábbis, ha ebbe a 3 csillagjegybe tartozol

Öveket bekötni! Ez most kellemetlen lesz!

Ezt hozza számodra a Tűz Ló éve a kínai jegyed szerint: nagy lehetőségek érkezhetnek

Sásdi Bernadett, kínai asztrológus lerántja a leplet a Tűz Ló évéről.

A kínai horoszkóp titkai: a Tűz Ló éve felégeti a hidakat, és szétfeszíti a korlátokat

Készülj fel, mert a holdújév nem csak a tűzijátékról szól, hanem arról, hogyan ne rontsd el a szerencsédet már az első napon.

 

