Central European Creative Awards pályázat: meghosszabbították a jelentkezési határidőt

A Central European Creative Awards a Magyar Formatervezési Díj 1979 óta íródó szakmai örökségére épül, amely megújult szemlélettel, kibővített kategóriarendszerrel és regionális léptékben született újjá. A díj célja, hogy a divat, a design, a szépség- és a játékipar legkiemelkedőbb alkotóit és márkáit nemzetközi fókuszba emelje, miközben gazdasági értelemben is értelmezhető minőségi védjegyet teremt.

„A pályázati határidő meghosszabbításával azt szeretnénk biztosítani, hogy minél több innovatív, piacképes és magas szakmai színvonalú alkotás kapjon lehetőséget a bemutatkozásra. A célunk egy olyan regionális platform létrehozása, amely képes közös keretbe helyezni Közép-Európa kreatív teljesítményeit, és hosszú távon erősíti a régió versenyképességét” – hangsúlyozta Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációért felelős miniszteri biztos.

Kilenc kategória, nemzetközi perspektíva

A díj kilenc kategóriában ismeri el a kiemelkedő teljesítményeket. A Fashion Design of the Year, Product Design of the Year, Gaming Graphic Design of the Year és Beauty Package Design of the Year kategóriákban magyar pályázók indulhatnak. A Young Talent of the Year és a Collaboration of the Year az új generáció és a sikeres szakmai együttműködések előtt nyit teret, míg a Lifetime Achievement a kiemelkedő magyar szakmai életutat ismeri el. Az Audience Choice kategóriában a közönség dönt a nyertesről. A CE Award régiós kategóriája a közép-európai országok – Ausztria, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szlovákia és Szlovénia – alkotói és vállalkozásai számára biztosít megmérettetési lehetőséget, elősegítve a határokon átnyúló szakmai kapcsolódásokat. A győztesek az elismerés mellett bruttó 1 500 000 forint anyagi támogatásban részesülnek. A díjazottakról a Magyar Kreatívipari Tanács dönt, elismert hazai és nemzetközi szakértők bevonásával. A díjátadóra tervezetten 2026 május 5-én a Magyar Zene Házában kerül sor.

Meghosszabbított határidő

A Central European Creative Awards célja, hogy Közép-Európa meghatározó, presztízsértékű szakmai elismerésévé váljon, és olyan exportképes márkákat, innovatív kezdeményezéseket tegyen láthatóvá, amelyek hosszú távon erősítik a régió kreatívipari pozícióját. A pályázatok benyújtásának új határideje: 2026. március 8. A részletes pályázati információk, kategórialeírások és jelentkezési feltételek a díj hivatalos platformjain érhetők el.