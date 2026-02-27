Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Felismerhetetlen a 64 éves Jim Carrey: új frizurával sokkolta a César-gála közönségét – Fotó

Párizs frizura Jim Carrey
Horváth Angéla
2026.02.27.
Jim Carrey ritkán mutatkozik nyilvánosan, de amikor mégis, az mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Így történt ezen a héten is: a 64 éves színész Párizsban, az 51. César-díjátadón lépett a vörös szőnyegre – teljesen új külsővel. Jim Carrey hosszú, koromfekete hajjal érkezett, szinte felismerhetetlen volt.

Jim Carrey a 90-es években robbant be, egymás után szállította a kultikus vígjátékokat: az Ace Ventura: Állati nyomozót, a Maszkot és a Dumb és Dumbert. Később drámai szerepekben is maradandót alkotott, többek között a Truman Show-ban, a Ember a Holdonban és az Egy makulátlan elme örök ragyogásában. Az elmúlt években azonban egyre inkább háttérbe vonult, már csak ritkán vállal szerepet, és még ritkábban jelenik meg a nagy nyilvánosság előtt. A párizsi L’Olympiában tartott díjátadón tiszteletbeli César-díjat vehetett át a minap. A közönség alig ismerte fel új frizurájával.

A képen Jim Carrey hosszú fekete hajjal, amint átveszi a César-díját
Jim Carrey hosszú fekete hajjal vette át a César-díját
Forrás: Getty Images

Jim Carrey a César-gálán: franciául kért bocsánatot

Jim Carrey a César-díjátadó színpadán franciául mondott beszédet. A 64 éves színész azonban már a köszöntő elején elnézést kért a közönségtől, mert – mint fogalmazott – korántsem tökéletes a franciája. Carrey az utóbbi években alig vett részt nyilvános eseményen, ezért most különösen nagy figyelmet kapott, hogy családja is elkísérte: ott volt mellette a lánya, Jane, az unokája, Jackson és a barátnője, Mina. A színpadra Michel Gondry rendező hívta fel, akivel az Egy makulátlan elme örök ragyogása című filmben dolgozott együtt.

A színész – erős akcentussal, de annál nagyobb lelkesedéssel – arról beszélt, mit jelent számára a munkája: „Minden karakter, akit eljátszol, olyan, mint az agyag a szobrász kezében: a szíved vágyai szerint formálod. Rendkívül szerencsés vagyok, hogy ezt a művészetet megoszthatom olyan emberekkel, akik valóban megnyitották előttem a szívüket” – idézte szavait a Variety.

Jim Carrey beszédében a családja történetét is megosztotta: elmondta, hogy őse, Marc-François Carré mintegy 300 évvel ezelőtt a franciaországi Saint-Malo-ban született, majd Kanadába költözött. Ő maga már az ontariói Newmarketben jött világra. Családjának is köszönetet mondott: „Köszönöm lányomnak, Jane-nek, unokámnak, Jacksonnak. Most és mindörökké szeretlek titeket. És köszönöm Minának, fenséges társamnak. Szeretlek, Mina.” Megemlítette édesapját is, Percy Joseph Carreyt is, aki – mint mondta – megtanította neki „a szeretet, a nagylelkűség és a nevetés értékét”.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Carolyn Bessette sötét titkai: csapdába csalta John F. Kennedy Jr.-t, és a közös gyereküket is elvetette

Maureen Callahan amerikai újságíró és publicista szerint a Love Story című minisorozat nemcsak John F. Kennedy Jr. alakját idealizálja, hanem Carolyn Bessette portréját is megszelidíti. Carolynt sokszor Amerika hercegnőjeként emlegették, noha a valóság ennél jóval bonyolultabb volt.

Pink reagált a válásáról szóló pletykákra: „A gyerekeinknek is elmondjátok?"

Pink nyilvánosan is cáfolta a pletykát, mely szerint húsz év után különvált volna férjétől, Carey Harttól. Az énekesnő és az egykori motorversenyző 2006-ban házasodtak össze, bár két évvel később egy rövid időre különköltöztek – ez a nehéz időszak Pink számos dalában visszaköszön.

Martin Short lánya, Katherine a halála előtt búcsúlevelet hagyott: így találtak rá

A hollywoodi rendőrség megerősítette, hogy búcsúlevelet találtak Katherine Short holtteste mellett. Martin Short lánya február 23-án hunyt el 42 éves korában, önkezűleg okozott lőtt seb következtében.

 

 

 

